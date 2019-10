Sud Wave Festival & Convention line up della seconda edizione

Dal 7 al 10 novembre 2019 si svolgerà ad Arezzo la seconda edizione di Sud Wave Festival & Convention.

Saranno presenti, in diverse location della città, oltre 30 artisti di fama nazionale ed europea per i concerti e le convention organizzate da Fondazione Arezzo Wave, tra gli altri Giuliano Sangiorgi, La Rappresentante di Lista, Enrico Nigiotti, La Municipàl e La Scapigliatura. Inoltre, produttori ed arrangiatori, etichette discografiche, operatori nazionali ed internazionali del mondo della musica.

Sud Wave Festival & Convention si arricchisce anche dell’anteprima di Arezzo Wave a Parigi, Buon compleanno Woodstock e l’immancabile Arezzo Wave Contest.

Tra i numerosi concerti della rassegna 2019, sabato 9 novembre sarà il momento dell’ospite speciale e grande amico dell’Arezzo Wave: Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro che dedicherà un momento del pomeriggio per un’intervista musicale accompagnata da uno showcase acustico.

sud wave Festival

Arezzo Wave en Paris – giovedì 7 novembre – ore 21 – Teatro Tenda

Enrico Nigiotti, La Rappresentante di Lista, La Municipàl e La Scapigliatura.

L’evento fa parte di Per chi crea, programma promosso dal MIBAC e gestito da SIAE per i giovani sotto i 35 anni.

I quattro big selezionati saranno gli interpreti dei due concerti che Arezzo Wave proporrà poi a Parigi il 2 e 3 aprile 2020, nei prestigiosi locali della Ville Lumiere, il Cafè de la Danse (sede di concerti di Yann Thiersen, Radiohead, etc) e la Boule Noire, club di punta della scena indie parigina nel cuore pulsante di Pigalle.

Rock Heat – venerdì 8 novembre

i live delle spagnole Ganges, Pianista Indie, la band greca Stella e Bugo.

sabato 9 novembre – allo Spazio Seme

si ascolteranno Walter Celi, Romina Falconi e dal Mozambico, Portogallo e Germania i Gato Preto, gruppo già sul palco del Jova Beach Party. In chiusura la dj svizzera La Colére.

Durante il weekend del Sud Wave i giovani sono i grandi protagonisti, anche nell’omaggio ai cinquant’anni di Woodstock, il festival che ha cambiato il corso della musica.

Con l’attenzione verso la promozione della musica giovanile, la Fondazione ha vinto il bando del Mibac gestito da SIAE Per chi crea per residenze artistiche con il progetto Woodstock Wave 50 per giovani under 35.

Sei voci, scelte tra le migliaia proposte del contest Arezzo Wave saranno ospitate ad Arezzo e prenderanno parte ad una serie di corsi per 14 giorni (dal 28 ottobre all’11 novembre) presso lo Spazio Seme e nella sala prove di Music Factory e CaMU.

Gianni Bruschi sarà il loro vocal coach, che si aggiungerà ad illustri nomi del mondo della musica, professori di masterclass per alcune giornate: la cantante Petra Magoni, il produttore Stefano Senardi, il direttore d’orchestra Diego Calvetti e Valerio Soave, direttore dell’etichetta Mescal.

Ognuno dei ragazzi sceglierà un brano su cui si eserciterà, tra quelli che hanno fatto la storia nel Festival di Woodstock, che interpreterà poi nella giornata conclusiva di domenica 10 novembre, allo Spazio Seme, insieme ad ospiti a sorpresa dalla scena italiana.

Nei pomeriggi di venerdì 8 e sabato 9, dalle 14.30, al Teatro Virginian (ingresso libero)

Dopo una prima selezione regionale, si daranno battaglia a suon di accordi ed assoli 20 band, provenienti da ogni regione italiana.

Ricco il premio in palio: la Fondazione, infatti, grazie alla vincita del bando indetto da Nuovo IMAIE, che da sempre ha come principio fondamentale la tutela e la valorizzazione degli artisti emergenti, mette a disposizione più di 6 mila euro alla band vincitrice del contest più altri 15 mila al management della band, destinati ad un tour musicale lungo tutta la penisola italiana di 8 date.