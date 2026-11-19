Il significato di Dispnea, il nuovo singolo di Simone Matteuzzi con Giovanni Truppi, disponibile dal 20 novembre 2026 per Costello’s Records.

Il singolo arriva dopo Milano cazzi e mazzi, uscito il 2 ottobre 2026, e anticipa il percorso verso il prossimo album di Simone Matteuzzi, atteso nel 2027.

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La collaborazione con Giovanni Truppi si sviluppa anche sul piano della scrittura e della composizione: i due firmano insieme testo e musica, mentre la produzione e gli arrangiamenti coinvolgono anche Alessandro Nitti e Daniele Spatara.

Simone Matteuzzi con Giovanni Truppi – Dispnea : il significato del brano

Dispnea affronta il tema della “fame d’aria”, ovvero la percezione di avere difficoltà a respirare. Il testo sviluppa un dialogo surreale basato sull’incomunicabilità tra due figure: Simone Matteuzzi interpreta un paziente che descrive i propri sintomi in modo eccessivamente ansioso, mentre Giovanni Truppi veste i panni di un medico che tenta di razionalizzare il disturbo.

Il racconto si muove tra dolori intercostali, i ponteggi di Lambrate, occhiali smarriti e un fiore nella pancia. Sul piano musicale, la traccia mescola tappeti onirici, richiami al teatro-canzone milanese, passaggi intimisti e aperture psichedeliche. La tensione accumulata nelle strofe sfocia in un ritornello scanzonato, prima di chiudersi su una coda frenetica.

L’artwork è opera di Simone Matteuzzi e Andrea Pasutto.

Chi è Simone Matteuzzi

Simone Matteuzzi, nato nel 2001 nella provincia di Milano, è un cantautore, musicista e produttore. Cresciuto con la passione per la black music, durante il liceo ha approfondito il jazz, la musica classica e il cantautorato, studiando pianoforte e composizione contemporanea al conservatorio.

Nel 2022 ha vinto il Premio Ricerca e Contaminazione della Pino Daniele Trust Onlus con Qualcosa Arriverà, audiovisual performance nella Galleria Umberto I di Napoli, e ha avviato la collaborazione con la società milanese Zebra Sound.

L’anno successivo il suo singolo d’esordio Ipersensibile lo ha portato tra gli otto vincitori di Musicultura e tra i finalisti di Jam the Future, il concorso di JazzMI e Volvo Studio Milano.

Nel 2023 è entrato nel roster di Costello’s Records, etichetta con cui ha pubblicato il 19 aprile 2024 il primo album Invito per colazione, distribuito da Virgin Music Italia, presentato poi dal vivo al MI AMI e al Linecheck Festival.

Nel 2024 ha inoltre lavorato come produttore artistico al disco d’esordio di Anna Castiglia e ha ideato la rassegna Elettrico a BASE Milano. A marzo 2025 ha condiviso il palco con Giovanni Truppi, Ghemon e Goedi per la sesta edizione delle Basta Session, format di sperimentazione musicale della scena milanese.

Crediti del brano ▸ Titolo · Dispnea

· Dispnea ▸ Artisti · Simone Matteuzzi, Giovanni Truppi

· Simone Matteuzzi, Giovanni Truppi ▸ Testo e musica · Simone Matteuzzi, Giovanni Truppi

· Simone Matteuzzi, Giovanni Truppi ▸ Produzione e arrangiamento · Simone Matteuzzi, Alessandro Nitti, Daniele Spatara, Giovanni Truppi

· Simone Matteuzzi, Alessandro Nitti, Daniele Spatara, Giovanni Truppi ▸ Registrazione · Casa della Nonna Norina in campagna (Rovigo); batterie presso Studio Caino (Stiava, Lucca); pianoforti acustici presso BlueButz Studio (Seregno)

· Casa della Nonna Norina in campagna (Rovigo); batterie presso Studio Caino (Stiava, Lucca); pianoforti acustici presso BlueButz Studio (Seregno) ▸ Mix e mastering · Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio (Milano)

· Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio (Milano) ▸ Simone Matteuzzi · Voce, chitarre, pianoforte, tastiere e synth, percussioni

· Voce, chitarre, pianoforte, tastiere e synth, percussioni ▸ Giovanni Truppi · Voce, chitarra, synth

· Voce, chitarra, synth ▸ Alessandro Nitti · Batteria, percussioni, synth

· Batteria, percussioni, synth ▸ Daniele Spatara · Basso, synth, percussioni, programmazione

· Basso, synth, percussioni, programmazione ▸ Edoardo Viganò · Sax tenore

· Sax tenore ▸ Etichetta · Costello’s Records

· Costello’s Records ▸ Data di uscita · 20 novembre 2026

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Foto di Chiara Ernandes e Luigi Bussotti