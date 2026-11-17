X Factor 2026 quinto Live: i sette inediti, Settembre ospite e Artemas in apertura
La notte degli inediti: i sette brani, gli ospiti Artemas e Settembre e le cover possibili della seconda manche, con il racconto aggiornato fino alla diretta.
di All Music Italia · (ultimo aggiornamento il )
Giovedì 19 novembre X Factor 2026 torna alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il quinto Live Show, la notte degli inediti: i sette concorrenti rimasti presentano per la prima volta il loro brano originale.
Articolo in aggiornamento: giovedì 19 novembre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.
In apertura c’è Artemas, il cantautore britannico di i like the way you kiss me, mentre sul palco dell’X Factor Arena torna ospite Settembre. Alla conduzione c’è Giorgia, con i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Sono noti i titoli di tutti e sette gli inediti, disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte per Warner Music Italy: Believe Me di Teo Bok, A un passo da di Giacomo Calò, Vivian di Alex Fontana, Pericolosa di Mad-Dog, Solo noi di camilla, Missione di soccorso di Le Distanze e RIMAN di Patrizia Napolano.
Testo, significato e credits di ogni brano sono nei nostri articoli, raccolti nell’hub Inediti X Factor 2026: tutti i brani, i testi e il significato.
La serata ha due manche. Nella prima i sette artisti cantano il proprio inedito, nella seconda eseguono solo cover. A fine puntata il meno votato della prima manche e il meno votato della seconda vanno al ballottaggio dai giudici.
Se i giudici raggiungono una maggioranza c’è subito l’eliminazione, in caso di parità la parola passa al pubblico per i 200 secondi di Tilt.
Il racconto del quarto Live Show, con le eliminazioni di Scraffs, Manu e ALÌA: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.
X Factor 2026: calendario, cast e tutte le notizie · gli ascolti puntata per puntata.
Gli inediti del quinto Live Show di X Factor 2026: chi canta cosa
|Squadra
|Artista
|Inedito
|Francesco Gabbani
|Teo Bok
|Believe Me
|Francesco Gabbani
|Giacomo Calò
|A un passo da
|Jake La Furia
|Alex Fontana
|Vivian
|Paola Iezzi
|Mad-Dog
|Pericolosa
|Paola Iezzi
|camilla
|Solo noi
|Irama
|Le Distanze
|Missione di soccorso
|Irama
|Patrizia Napolano
|RIMAN
L’ordine di uscita è in aggiornamento. Torna su questa pagina per la scaletta completa.
La seconda manche: le cover possibili
Nella seconda manche i sette artisti eseguono solo cover. Sky indica queste scelte al condizionale, quindi possono cambiare fino alla diretta.
|Squadra
|Artista
|Cover possibile
|Francesco Gabbani
|Teo Bok
|Always (Bon Jovi)
|Francesco Gabbani
|Giacomo Calò
|Lose Control (Teddy Swims)
|Jake La Furia
|Alex Fontana
|Young and Beautiful (Lana Del Rey)
|Paola Iezzi
|Mad-Dog
|Psycho Killer (Talking Heads)
|Paola Iezzi
|camilla
|When We Were Young (Adele)
|Irama
|Le Distanze
|Il mondo (Jimmy Fontana)
|Irama
|Patrizia Napolano
|Listen (Beyoncé)
Quinto Live Show di X Factor 2026: orario e canale
Il quinto Live Show va in onda giovedì 19 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go. Poco prima della diretta Mariasole Pollio conduce l’Ante Factor dal backstage.
La replica in chiaro va in onda ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo. Orari e canali: a che ora e dove vedere X Factor.
Settembre, che nel 2025 ha vinto la categoria Nuove Proposte con Vertebre, ha annunciato i primi concerti del 2027 nei club: il 9 marzo al Duel Club di Pozzuoli, il 15 marzo al Largo Venue di Roma e il 20 marzo ai Magazzini Generali di Milano.
X Factor 2026 quinto Live: esibizioni, inediti e verdetti
Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e i verdetti, aggiornato mentre la puntata va in onda.
Quanto AMI Alex?
Qui voti Alex Fontana come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.