Giovedì 19 novembre X Factor 2026 torna alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il quinto Live Show, la notte degli inediti: i sette concorrenti rimasti presentano per la prima volta il loro brano originale.

Articolo in aggiornamento: giovedì 19 novembre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.

In apertura c’è Artemas, il cantautore britannico di i like the way you kiss me, mentre sul palco dell’X Factor Arena torna ospite Settembre. Alla conduzione c’è Giorgia, con i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Sono noti i titoli di tutti e sette gli inediti, disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte per Warner Music Italy: Believe Me di Teo Bok, A un passo da di Giacomo Calò, Vivian di Alex Fontana, Pericolosa di Mad-Dog, Solo noi di camilla, Missione di soccorso di Le Distanze e RIMAN di Patrizia Napolano.

Testo, significato e credits di ogni brano sono nei nostri articoli, raccolti nell’hub Inediti X Factor 2026: tutti i brani, i testi e il significato.

La serata ha due manche. Nella prima i sette artisti cantano il proprio inedito, nella seconda eseguono solo cover. A fine puntata il meno votato della prima manche e il meno votato della seconda vanno al ballottaggio dai giudici.

Se i giudici raggiungono una maggioranza c’è subito l’eliminazione, in caso di parità la parola passa al pubblico per i 200 secondi di Tilt.

Il racconto del quarto Live Show, con le eliminazioni di Scraffs, Manu e ALÌA: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.

Gli inediti del quinto Live Show di X Factor 2026: chi canta cosa

L’ordine di uscita è in aggiornamento. Torna su questa pagina per la scaletta completa.

La seconda manche: le cover possibili

Nella seconda manche i sette artisti eseguono solo cover. Sky indica queste scelte al condizionale, quindi possono cambiare fino alla diretta.

Squadra Artista Cover possibile Francesco Gabbani Teo Bok Always (Bon Jovi) Francesco Gabbani Giacomo Calò Lose Control (Teddy Swims) Jake La Furia Alex Fontana Young and Beautiful (Lana Del Rey) Paola Iezzi Mad-Dog Psycho Killer (Talking Heads) Paola Iezzi camilla When We Were Young (Adele) Irama Le Distanze Il mondo (Jimmy Fontana) Irama Patrizia Napolano Listen (Beyoncé)

Quinto Live Show di X Factor 2026: orario e canale

Il quinto Live Show va in onda giovedì 19 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go. Poco prima della diretta Mariasole Pollio conduce l’Ante Factor dal backstage.

La replica in chiaro va in onda ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo. Orari e canali: a che ora e dove vedere X Factor.

Settembre, che nel 2025 ha vinto la categoria Nuove Proposte con Vertebre, ha annunciato i primi concerti del 2027 nei club: il 9 marzo al Duel Club di Pozzuoli, il 15 marzo al Largo Venue di Roma e il 20 marzo ai Magazzini Generali di Milano.

X Factor 2026 quinto Live: esibizioni, inediti e verdetti

Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e i verdetti, aggiornato mentre la puntata va in onda.