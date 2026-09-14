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X Factor 2026: gli ascolti di tutte le puntate, settimana dopo settimana

Il debutto vola a 735mila spettatori e il 3,7% di share: la tabella si aggiorna a ogni puntata.

Logo di X Factor, il talent show di Sky Uno: la pagina degli ascolti di X Factor 2026 puntata per puntata
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X Factor 2026 ha debuttato il 10 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW con 735mila spettatori di Total Audience e il 3,7% di share nel primo passaggio, Giorgia alla conduzione e il debutto in giuria di Irama accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La tabella qui sotto si aggiorna a ogni puntata con Total Audience, share su Sky Uno e contatti unici televisivi, i dati diffusi da Sky.

X Factor 2026: gli ascolti puntata per puntata

Aggiornato al 14 settembre 2026
Puntata Data Share Sky Uno Total Audience Contatti unici TV
1ª Audizioni 10 settembre 3,7% 735.000 1.010.000
Fonte: Sky. Total Audience e share si riferiscono alla prima messa in onda su Sky Uno; i contatti unici sono il dato solo televisivo.

Il debutto segna il 60% di permanenza sul programma, cinque punti percentuali in più rispetto al 2025, e un +7% di Total Audience sulla prima puntata dell’anno scorso. Sui social, 441mila interazioni in rilevazione Linear e 498mila in rilevazione Same Day 24/7 portano X Factor a +17% e +20% su base annua: secondo la rilevazione Talkwalker, è il contenuto non calcistico più commentato della giornata del debutto.

Il debutto di X Factor dal 2020 a oggi

Dal 2020 ogni edizione ripropone la prima puntata anche su TV8, in chiaro, qualche giorno dopo il debutto su Sky Uno: la tabella mette a confronto solo questo appuntamento, lo stesso ogni anno, mentre il numero di puntate delle edizioni successive è cambiato più volte e non regge un paragone diretto.

Anno Sky Uno Spettatori Share TV8 Spettatori Share Complessivi
2020 17 settembre 654.000 3,10% 18 settembre 538.000 2,80% 1.192.000 (5,90%)
2021 16 settembre 755.613 3,00% 16 settembre 569.309 2,80% 1.324.922 (5,80%)
2022 15 settembre 790.000 3,90% 21 settembre 732.000 n.d. 1.522.000
2023 14 settembre 527.000 2,20% 20 settembre 512.000 3,40% 1.039.000 (5,60%)
2024 2 settembre 729.000 3,60% 17 settembre 590.000 3,60% 1.319.000 (7,20%)
2025 11 settembre 683.000 3,80% 16 settembre 678.000 4,60% 1.361.000 (8,40%)
2026 10 settembre 735.000 3,70% 15 settembre in onda
Complessivi calcolati come somma di Sky Uno e TV8; lo share complessivo manca dove Sky non ha diffuso il dato TV8. La replica del 2026 va in onda su TV8 martedì 15 settembre.

Il prossimo appuntamento

La seconda puntata di Audizioni è in onda giovedì 17 settembre, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.

Tutte le notizie, i concorrenti e gli aggiornamenti sulla nuova edizione sono nel nostro hub di X Factor 2026, mentre lo storico di vincitori ed edizioni è nella guida completa di X Factor Italia.

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