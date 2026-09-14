X Factor 2026 ha debuttato il 10 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW con 735mila spettatori di Total Audience e il 3,7% di share nel primo passaggio, Giorgia alla conduzione e il debutto in giuria di Irama accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.
La tabella qui sotto si aggiorna a ogni puntata con Total Audience, share su Sky Uno e contatti unici televisivi, i dati diffusi da Sky.
X Factor 2026: gli ascolti puntata per puntata
|Puntata
|Data
|Share Sky Uno
|Total Audience
|Contatti unici TV
|1ª Audizioni
|10 settembre
|3,7%
|735.000
|1.010.000
Il debutto segna il 60% di permanenza sul programma, cinque punti percentuali in più rispetto al 2025, e un +7% di Total Audience sulla prima puntata dell’anno scorso. Sui social, 441mila interazioni in rilevazione Linear e 498mila in rilevazione Same Day 24/7 portano X Factor a +17% e +20% su base annua: secondo la rilevazione Talkwalker, è il contenuto non calcistico più commentato della giornata del debutto.
Il debutto di X Factor dal 2020 a oggi
Dal 2020 ogni edizione ripropone la prima puntata anche su TV8, in chiaro, qualche giorno dopo il debutto su Sky Uno: la tabella mette a confronto solo questo appuntamento, lo stesso ogni anno, mentre il numero di puntate delle edizioni successive è cambiato più volte e non regge un paragone diretto.
|Anno
|Sky Uno
|Spettatori
|Share
|TV8
|Spettatori
|Share
|Complessivi
|2020
|17 settembre
|654.000
|3,10%
|18 settembre
|538.000
|2,80%
|1.192.000 (5,90%)
|2021
|16 settembre
|755.613
|3,00%
|16 settembre
|569.309
|2,80%
|1.324.922 (5,80%)
|2022
|15 settembre
|790.000
|3,90%
|21 settembre
|732.000
|n.d.
|1.522.000
|2023
|14 settembre
|527.000
|2,20%
|20 settembre
|512.000
|3,40%
|1.039.000 (5,60%)
|2024
|2 settembre
|729.000
|3,60%
|17 settembre
|590.000
|3,60%
|1.319.000 (7,20%)
|2025
|11 settembre
|683.000
|3,80%
|16 settembre
|678.000
|4,60%
|1.361.000 (8,40%)
|2026
|10 settembre
|735.000
|3,70%
|15 settembre
|in onda
|—
|—
Il prossimo appuntamento
La seconda puntata di Audizioni è in onda giovedì 17 settembre, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.
Tutte le notizie, i concorrenti e gli aggiornamenti sulla nuova edizione sono nel nostro hub di X Factor 2026, mentre lo storico di vincitori ed edizioni è nella guida completa di X Factor Italia.