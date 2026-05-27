L’X Factor 2026 è ufficiale. Sky e Fremantle hanno presentato il cast completo della nuova edizione del talent show, che debutterà a settembre 2026 su Sky e in streaming su NOW. Al timone, per il terzo anno consecutivo, Giorgia. In giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, riconfermati, con la new entry Irama al posto di Achille Lauro.

Le registrazioni delle audizioni partono il 2 e il 3 giugno all’Allianz Cloud di Milano, dove si terranno anche Bootcamp e Last Call. Le info per partecipare come pubblico sono sul sito ufficiale xfactor.sky.it. Radio ufficiale: RTL 102.5.

X Factor 2026: il cast completo

La giuria cambia un solo nome, mantenendo l’equilibrio costruito nelle ultime edizioni:

Giorgia – conduttrice (terzo anno consecutivo)

– conduttrice (terzo anno consecutivo) Francesco Gabbani – giudice (secondo anno)

– giudice (secondo anno) Jake La Furia – giudice (terzo anno)

– giudice (terzo anno) Paola Iezzi – giudice (terzo anno)

– giudice (terzo anno) Irama – giudice (esordio, al posto di Achille Lauro)

Irama, la new entry: chi è il quarto giudice di X Factor 2026

Trentenne, Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale italiana contemporanea. La sua musica fonde pop, urban e influenze cantautorali, e dal Sanremo Giovani vinto nel 2015 (che gli ha aperto l’esordio al Festival di Sanremo nel 2016) la carriera è cresciuta in modo costante: cinque ulteriori partecipazioni al Festival, sempre in top 10, 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream complessivi.

Sul piano live, dopo due anni di concerti che hanno chiamato a raccolta oltre 230.000 presenze, l’11 giugno 2026 arriverà sul palco dello Stadio San Siro di Milano per la prima volta in carriera, evento che precede il suo debutto come giudice di X Factor.

Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: i tre giudici confermati

Francesco Gabbani torna al tavolo dopo l’apprezzato esordio del 2025. Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, è due volte vincitore al Festival di Sanremo ed è stato il primo nella storia a vincere consecutivamente prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big, conquistando anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Nel corso della carriera ha scritto canzoni per Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, firmando anche colonne sonore originali.

Jake La Furia si risiede al tavolo per il terzo anno consecutivo. Uno dei padri del rap italiano, tra i più riconosciuti esponenti della scena hip-hop nazionale, ha una carriera lunga più di 25 anni: prima con i Club Dogo, poi da solista. Oggi è un artista multicanale: oltre alla tv conduce un programma in radio e ha avuto anche esperienze cinematografiche.

Paola Iezzi torna a X Factor per il terzo anno. In trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno nel pop italiano, anticipando già nei primi anni Duemila sonorità e sensibilità artistiche che sarebbero poi diventate centrali nel panorama nazionale. Arriva a X Factor 2026 dopo il recente tour solo.

Giorgia conduttrice di X Factor 2026, terzo anno consecutivo

In conduzione, per il terzo anno, c’è Giorgia. Tra le voci più amate della musica italiana, l’artista guiderà selezioni dei giudici e Live Show con il taglio empatico e diretto con cui ha conquistato il pubblico nelle prime due edizioni alla guida del talent.

Quando inizia X Factor 2026: audizioni dal 2 giugno all’Allianz Cloud

Le registrazioni delle audizioni di X Factor 2026 partiranno il 2 e il 3 giugno all’Allianz Cloud di Milano. Nello stesso luogo si svolgeranno anche le successive fasi di selezione: Bootcamp e Last Call. La messa in onda è prevista da settembre 2026 su Sky e in streaming su NOW.

Per partecipare come pubblico alle registrazioni le info sono sul sito ufficiale: xfactor.sky.it.

Le dichiarazioni di Sky e Fremantle

A presentare il cast è Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia: