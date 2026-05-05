Shiva ha dato il via al suo tour nei palazzetti 2026: i concerti sono partiti da Mantova e nelle prime date è già emersa una scaletta completa che attraversa tutta la sua discografia recente. Dopo l’annuncio arrivato nei mesi scorsi, ora il tour entra nel vivo con una serie di date nei principali palasport italiani.
Shiva concerti 2026: date del tour
- 4 maggio 2026 – Palaunical – Mantova (data zero)
- 6 maggio 2026 – Unipol Forum – Milano
- 8 maggio 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
- 12 maggio 2026 – Mandela Forum – Firenze
- 14 maggio 2026 – Palapartenope – Napoli
- 16 maggio 2026 – Unipol Arena – Bologna
- 20 maggio 2026 – Unipol Forum – Milano
- 23 maggio 2026 – Inalpi Arena – Torino
Il nuovo tour di Shiva
Il tour 2026 segna un passaggio chiaro nella dimensione live di Shiva, con un giro strutturato nei palazzetti dopo gli ultimi progetti pubblicati. L’uscita di Vangelo ha ampliato ulteriormente il repertorio, permettendo una scaletta costruita su più fasi della sua carriera.
Il percorso di Shiva
Partito giovanissimo dalla scena rap milanese, Shiva ha costruito negli anni un catalogo che è diventato centrale anche dal vivo. Il passaggio al grande pubblico arriva con Auto Blu e con l’album Dolce Vita, mentre progetti come Milano Demons e Milano Angels consolidano un repertorio oggi molto presente nei concerti. Con Vangelo, pubblicato nel 2026, si apre l’ultima fase artistica da cui il tour attinge in modo diretto.
La scaletta del tour 2026
Di seguito la scaletta proposta nelle prime date del tour. L’ordine può subire variazioni nelle prossime tappe.
- Take 6
- Non è easy
- Cup
- 100 opps
- Santana season
- Wop wop
- Milano Angels
- 6 AM
- Niente da perdere
- Take 5
- Gotham
- Arsenico
- Mon fre
- Bossoli
- D&G
- VVS Cartier
- Come se non fossi nei guai
- Neon
- V per Vangelo
- Polvere rosa
- Obsessed
- Peccati
- Bad bad bad
- Babyface
- Spie
- Coscienza
- Take 4
- Soldi in nero
- Soldi puliti
- Un altro show
- Big City Life RMX
- Diversi
- Alleluia
- Syrup
- Polvere
- Non lo sai
Biglietti e prevendite
I biglietti per il tour 2026 di Shiva sono disponibili sui circuiti di vendita abituali.
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