Riccardo Stimolo – Amici 25: la crisi del cantante, eliminato nella settima puntata del Serale, non riguarda solo un ragazzo rimasto senza una proposta discografica. Riguarda il rapporto sempre più stretto tra Amici e mercato discografico: una grande occasione per chi entra nella scuola, ma anche un peso enorme quando fuori non arriva subito una strada.

Una settimana fa, parlando della crisi di Lorenzo Salvetti, ci siamo fermati sul peso emotivo che il talent può mettere sulle spalle dei ragazzi. Con Riccardo Stimolo il punto è un altro: Amici prepara abbastanza i suoi concorrenti anche all’ipotesi “peggiore”, quella in cui fuori non arriva nessuna proposta?

Negli ultimi anni il programma ha portato il mercato discografico dentro la scuola. I cantanti non passano più soltanto da lezioni, sfide e banchi: davanti a loro arrivano major, etichette indipendenti, produttori, programmatori radiofonici e referenti delle piattaforme. Gli inediti possono entrare nelle playlist, passare in radio e finire sul tavolo di una casa discografica.

Per molti giovani artisti è un’occasione che fuori non avrebbero. Il problema arriva quando quella possibilità comincia a sembrare il primo passo obbligato di una carriera.

Riccardo Stimolo va in crisi perché fuori non vede una strada

Subito dopo la settima puntata del Serale, Riccardo Stimolo finisce al ballottaggio finale con Gard e Lorenzo Salvetti. A uscire saranno poi proprio Riccardo e Gard. Prima del verdetto, in casetta, il cantante si confronta con i compagni.

Lorenzo afferma che, una volta fuori, bisogna lavorare e mettersi sotto. La risposta di Riccardo è brutale nella sua semplicità:

“Io dove volo? Per terra? Non me lo merito. Non di non uscire. Non mi merito di essere rimasto l’unico senza un interesse là fuori, senza niente. Se esco torno a rifare quello che facevo prima, identico”.

Da fuori può sembrare una frase esagerata. Dentro la scuola diventa un macigno. Dopo mesi di telecamere, professori, inediti, classifiche interne, commenti, hype social e applausi in studio, tornare a fare un lavoro “normale” non viene più percepito come una parte della vita, ma come il segno che l’occasione è finita.

Qui il talent mostra il suo punto più fragile: quando, agli occhi di un ragazzo, smette di essere una possibilità e diventa la promessa di un futuro già scritto.

Amici non sostituisce la gavetta

La gavetta è un’altra cosa. È suonare davanti a cinquanta persone, sbagliare serate, essere ignorati, scrivere canzoni che non funzionano, rifarle, trovare un suono, perdere tempo, capire chi si è e chi non si è. È anche ricevere porte in faccia senza che una telecamera trasformi tutto in una scena da prima serata.

Amici può essere decisivo per chi arriva già con canzoni, visione, personalità e una tenuta emotiva superiore alla media. Il caso di Angelina Mango resta l’esempio più evidente: figlia d’arte, cresciuta dentro la musica, con un mondo già riconoscibile prima ancora che il programma le desse una spinta enorme.

Un conto è dare visibilità a chi è già pronto. Un altro è portare un ragazzo di diciotto o vent’anni davanti al mercato discografico senza prepararlo abbastanza alla possibilità che quel mercato, almeno in quel momento, non sia interessato.

La frase di Riccardo Stimolo: “Rimarrei con le pezze al culo”

Quando Elena prova a dirgli che lui è fatto per fare questo mestiere, Riccardo risponde senza filtro:

“Sono fatto per fare questo, ma per fare questo ho bisogno di persone fuori da qui che credano in me. Se avessi la certezza che fuori c’è qualcuno che crede in me e nel mio progetto, io sarei più tranquillo e direi: se dovessi andare a casa ho fatto un’esperienza di vita che mi porterò per sempre. Ma in questo momento non sono tranquillo e ho una gran paura di uscire, perché se dovessi uscire rimarrei con le pezze al culo. Torno a fare l’elettricista. Questa è la realtà dei fatti”.

La frase più dura non è quella sulle “pezze al culo”. È quella sull’elettricista. Non perché fare l’elettricista sia qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario. La parte dolorosa è che Riccardo lo dica come se tornare al suo lavoro precedente fosse un certificato di fallimento.

Per anni il successo musicale è stato raccontato come una sequenza quasi naturale: entri, canti, piaci, esci, firmi, pubblichi, parti. La realtà è diversa. Molti escono e non succede nulla. Altri firmano e durano tre singoli. Altri ancora devono ricominciare da zero, spesso con più pressione addosso di quanta ne avessero prima.

Riccardo aggiunge di aver bisogno di più tempo, di qualcuno che conosca il mercato e lo segua fuori dalla scuola. Dice di aver imparato a cantare dentro Amici, di aver corretto molti difetti e di sentire di avere ancora le mani legate.

Il programma dovrebbe ascoltare bene questo passaggio: un ragazzo che dice di aver imparato a cantare dentro una scuola non può essere trattato come se fosse già pronto per il mercato discografico. Imparare a cantare è l’inizio, non l’arrivo.

Fuori, prima ancora di un’etichetta, a Riccardo servirebbe qualcuno capace di lavorare con lui sulle canzoni, sui limiti vocali, sull’identità e sulla tenuta di un progetto vero.

Riccardo lo dice anche poco prima del verdetto finale, in collegamento con Maria De Filippi:

“Inevitabilmente, sono quello che è rimasto senza proposte, senza un riscontro… e quindi ho paura, perché venire dal niente e ritrovarsi qua è comunque una cosa tanto grande e dopo che ci stai per tanti mesi avere il pensiero di perderla è veramente tanto pesante. Io ho sempre il sorriso stampato in faccia ma in questi momenti non ce la faccio. Ho tanta, tanta paura. Poi, ripeto, a differenza loro, che sanno dove andare a sbattere la testa, io non lo so”.

La frase pesa perché sposta il discorso dall’eliminazione al dopo. Riccardo non teme solo di uscire dal programma: teme di uscire senza una persona, una struttura, un progetto a cui appoggiarsi.

Maria De Filippi gli chiede anche se la mancanza di proposte possa essere legata a quanto uscito sui social nelle settimane precedenti: dai commenti omofobi di anni fa alla polemica nata dopo un gesto durante una discussione con Alessio, episodio di cui ci siamo già occupati qui.

Riccardo pensa che quelle polemiche abbiano pesato. Può essere. Ma se un ragazzo collega l’assenza di proposte discografiche quasi solo alla gogna social, forse qualcuno non lo ha aiutato abbastanza a leggere anche il lato artistico della questione.

Riccardo Stimolo non era pronto per il Serale

Qui dobbiamo essere chiari. Vedere un ragazzo così fa dispiacere. Molto. Ma il dispiacere non può diventare una deroga alla realtà artistica.

Secondo noi, Riccardo Stimolo non sarebbe dovuto arrivare al Serale. In passato è successo spesso che alcuni allievi non accedessero alla fase finale, ed era giusto così. Il Serale dovrebbe essere il punto più alto della scuola, non una prosecuzione del “laboratorio”.

Riccardo ha un volto televisivo, una presenza che può attirare una parte di pubblico giovane, un carattere che nel daytime ha funzionato. Non basta per fare un cantante. Oggi non appare un cantautore formato, ma non appare nemmeno un interprete pronto. La voce è cresciuta, meno di quello che lui crede. E la crescita non ha ancora una direzione artistica.

Le discografiche, evidentemente, non hanno visto in lui qualcosa su cui investire adesso. Per quanto possa sembrare crudele, forse questa volta il mercato ha evitato un errore già visto: firmare un allievo solo per spremere per pochi mesi l’esposizione televisiva e lasciarlo cadere appena cala l’attenzione.

Su questo, paradossalmente, la discografia è stata meno ipocrita del solito.

Amici deve preparare anche al no del mercato

Amici ha fatto tanto per la musica italiana, soprattutto per il pop. Ha lanciato artisti oggi consolidati, ha aiutato a costruire carriere e ha dato spazio a ragazzi che fuori non avrebbero avuto lo stesso accesso al sistema. Negarlo sarebbe scorretto.

Ma la scuola dovrebbe dirlo con più chiarezza: una proposta discografica non è un diritto, un pubblico urlante non diventa per forza un pubblico pagante e uscire dal programma per tornare a un “lavoro normale” non è né una sconfitta né una vergogna. A vent’anni, poi, la gavetta non è finita. Di solito è appena iniziata.

Riccardo Stimolo potrà fare il cantante? Secondo noi, non ora. Gli servono tempo, studio, serate vere, rifiuti veri, canzoni più forti e persone capaci di dirgli anche no. Il colpo di fortuna, in questo mestiere, serve quasi sempre. Ma arriva dopo, se arriva. Non al posto della preparazione.

La puntata ha mostrato un ragazzo spaventato. Il programma dovrebbe chiedersi perché l’assenza di un contratto sia stata vissuta come un ritorno al punto zero. Se una scuola apre una porta sul mercato, deve anche spiegare che quella porta può non aprirsi subito. E, a volte, può non aprirsi affatto.