24 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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24 Aprile 2026

Elisa, il tour 2026 arriva nei palasport con una scaletta tra hit e nuove canzoni

Dopo San Siro, Elisa torna nei palasport: date, biglietti e possibile scaletta del tour 2026

Tour di Oriana Meo
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport
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Elisa è tornata nei palasport con il tour Elisa Palasport Live 2026, una serie di concerti tra aprile e maggio con date a Jesolo, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari ed Eboli. Dopo il concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, la cantautrice porta nei palazzetti un repertorio che attraversa più fasi della sua carriera.

Il tour è partito dal Palazzo del Turismo di Jesolo, con la data del 23 aprile aggiunta dopo il sold out della data zero ufficiale del 24 aprile.

Elisa concerti 2026: date del tour nei palasport

  • 23 aprile – Palazzo del Turismo – Jesolo
  • 24 aprile – Palazzo del Turismo – Jesolo
  • 26 aprile – Unipol Forum – Milano
  • 27 aprile – Unipol Forum – Milano
  • 29 aprile – Inalpi Arena – Torino
  • 2 maggio – Unipol Arena – Bologna
  • 3 maggio – Nelson Mandela Forum – Firenze
  • 5 maggio – Palazzo dello Sport – Roma
  • 7 maggio – Pala Florio – Bari
  • 9 maggio – Pala Sele – Eboli

Elisa Palasport Live 2026: la possibile scaletta del tour

In attesa di conferme ufficiali, dalle prime indiscrezioni circolate online dopo la data del 23 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo, la scaletta del tour 2026 di Elisa potrebbe essere questa.

  • Dillo solo al buio
  • Sesso debole
  • Labyrinth
  • Rainbow
  • Broken
  • Vivere tutte le vite
  • Heaven Out of Hell
  • Stay
  • Eppure sentire (Un senso di te)
  • Hallelujah
  • Promettimi
  • Anche fragile
  • Ti vorrei sollevare
  • A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le ali
  • Almeno tu nell’universo
  • Se piovesse il tuo nome
  • Seta
  • Palla al centro
  • Nonostante tutto
  • No Hero
  • L’anima vola
  • Luce (Tramonti a nord est)
  • Together
  • Gli ostacoli del cuore
  • A modo tuo

L’articolo sarà aggiornato in caso di variazioni.

Il nuovo tour di Elisa nei palasport

Il tour nei palazzetti arriva dopo il concerto allo Stadio San Siro del 18 giugno 2025, primo stadio italiano di Elisa e poi diventato anche uno speciale televisivo su Canale 5. La nuova tranche live riporta il progetto in una dimensione indoor, con una struttura pensata per i palasport.

Nel repertorio trovano spazio i brani più recenti, da Dillo solo al buio a Sesso debole, insieme a canzoni che hanno segnato momenti diversi della sua carriera.

Il percorso di Elisa

Elisa, pseudonimo di Elisa Toffoli, è attiva dal 1997, anno dell’album d’esordio Pipes & Flowers. Nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a nord est), uno dei brani più riconoscibili del suo repertorio.

Negli anni ha alternato brani in inglese e in italiano, album di inediti, raccolte e progetti live. Tra i passaggi più rilevanti ci sono Soundtrack ’96-’06, L’anima vola, Diari aperti e Ritorno al futuro / Back to the Future.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Elisa sono disponibili nei circuiti di vendita abituali. La data del 24 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo risulta sold out, mentre le disponibilità per le altre date possono variare in base alla città.

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