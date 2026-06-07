8 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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8 Giugno 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 24 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 12 giugno.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 24 2026 Radio Date
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Settimana 24 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.

sabato 6 giugno 2026

MGyoung 5tet – PARIS

martedì 9 giugno 2026

VALERIA CHIODELLI – IMBARAZZANTE (One Publishing e Music S.r.l.)

mercoledì 10 giugno 2026

Dasp – Generazione Y
Designe – Fuori

venerdì 12 giugno 2026

1 44 9 8 – Una Storia (Dumba Dischi / Believe)
Andrea Devis – La Mania Delle Bugie
Dasha – Mad About It (Warner)

Elena D’Elia – Non è mica fantasia (Oyà, Warner)
Elisa Benvenuto – Me and You (AlyStudio / Believe)
Emma Muscat – Sweet Panorama
EROPI – cosavuoisentiredame

Fulvio Spagnolo – SISTEMA NERVOSO CENTRALE PROFONDO
La Ragione Giusta & Kid Gamma – Bacio a mezzanotte (Tendent’s/Ada Music Italy)
Lisabel – Sii Te Stessa

Nu Genea Feat. Tom Misch – Onenon (NG Records)
Raffaele D’Ambrosio – L’estate dei cantautori
Simone Barotti – Quello che (SI.FI. Records)

I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

 

  • Harry Styles – Dance No More (Sony)
  • Taylor Swift – I Knew It, I Knew You (Universal)

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 19 giugno 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 19 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
Clicca qui per inviare la segnalazione

All Music Italia

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