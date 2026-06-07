Settimana 24 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.
sabato 6 giugno 2026
MGyoung 5tet – PARIS
martedì 9 giugno 2026
VALERIA CHIODELLI – IMBARAZZANTE (One Publishing e Music S.r.l.)
mercoledì 10 giugno 2026
Dasp – Generazione Y
Designe – Fuori
venerdì 12 giugno 2026
1 44 9 8 – Una Storia (Dumba Dischi / Believe)
Andrea Devis – La Mania Delle Bugie
Dasha – Mad About It (Warner)
Elena D’Elia – Non è mica fantasia (Oyà, Warner) ★
Elisa Benvenuto – Me and You (AlyStudio / Believe)
Emma Muscat – Sweet Panorama ★
EROPI – cosavuoisentiredame
Fulvio Spagnolo – SISTEMA NERVOSO CENTRALE PROFONDO
La Ragione Giusta & Kid Gamma – Bacio a mezzanotte (Tendent’s/Ada Music Italy)
Lisabel – Sii Te Stessa
Nu Genea Feat. Tom Misch – Onenon (NG Records) ★
Raffaele D’Ambrosio – L’estate dei cantautori
Simone Barotti – Quello che (SI.FI. Records)
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- Harry Styles – Dance No More (Sony)
- Taylor Swift – I Knew It, I Knew You (Universal)
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 19 giugno 2026
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