27 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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27 Maggio 2026

BLANCO torna live in estate dopo il tour nei palazzetti

Dopo il tour nei palazzetti, Blanco torna live nell’estate 2026 con concerti nei festival italiani da giugno ad agosto.

Tour di Oriana Meo
BLANCO live in concerto a Jesolo durante il tour 2026 nei palazzetti
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BLANCO tornerà live nell’estate 2026 con una nuova serie di concerti nei festival italiani dopo la chiusura del tour nei palazzetti concluso a maggio a Pesaro. Il calendario estivo porterà l’artista tra piazze, arene e rassegne open air da giugno ad agosto.

Il tour estivo arriva dopo la tranche indoor conclusa nei palazzetti a maggio 2026. Qui trovate anche l’articolo dedicato al tour indoor di BLANCO con scaletta e aggiornamenti delle ultime date.

BLANCO tour estate 2026: le date dei concerti

  • 29 giugno 2026 – Piazza Castello / Marostica Summer Festival Volksbank – Marostica
  • 21 luglio 2026 – Piazza Grande / Estate di Stelle 2026 – Palmanova
  • 26 luglio 2026 – Villa Bellini / Sotto il Vulcano Fest – Catania
  • 2 agosto 2026 – Parco Gondar / Oversound Music Festival – Gallipoli
  • 6 agosto 2026 – Anfiteatro Ivan Graziani / Alguer Summer Festival – Alghero
  • 9 agosto 2026 – Vibes Summer Festival – Cinquale
  • 12 agosto 2026 – Baia Domizia Summer Festival – Baia Domizia

Il tour estivo 2026 di BLANCO

Dopo i concerti nei palazzetti tra aprile e maggio, BLANCO porterà il live del nuovo album MA’ anche nei festival estivi. Il calendario attraversa diverse città italiane e segna il ritorno dell’artista in una dimensione open air dopo la tranche indoor conclusa a Pesaro.

Il tour toccherà festival già consolidati del circuito estivo italiano, passando da Marostica, Palmanova e Catania fino alle date di Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia.

La possibile scaletta del tour estivo 2026 di BLANCO

La scaletta dei concerti estivi di BLANCO non è ancora stata ufficializzata. In attesa delle prime date nei festival, è però possibile prendere come riferimento il live proposto nell’ultima parte del tour nei palazzetti concluso a maggio 2026.

Il tour estivo potrebbe comunque presentare variazioni, cambi nella sequenza dei brani o nuovi inserimenti rispetto ai concerti indoor.

    1. Ti voglio bene, uomo
    2. L’isola delle rose
    3. Paraocchi
    4. Ladro di fiori
    5. Anche a vent’anni si muore
    6. Finché non mi seppelliscono
    7. Fuori dai denti
    8. Sai cosa c’è
    9. Maledetta rabbia
    10. Peggio del diavolo
    11. Belladonna
    12. Lucciole
    13. Piangere a 90
    14. Ricordi
    15. Los Angeles
    16. Blu celeste
    17. Pornografia
    18. Innamorato
  1. Mi fai impazzire
  2. Brividi
  3. Un posto migliore
  4. MA’

MA’ e il ritorno live di BLANCO

Il tour accompagna l’uscita di MA’, il nuovo album di BLANCO pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italy. Il disco ha segnato una nuova fase del percorso dell’artista e il ritorno ai concerti dopo gli ultimi live nei palazzetti.

Le date estive rappresentano quindi la prosecuzione naturale del percorso iniziato in primavera, con un live costruito attorno ai brani del nuovo progetto ma anche ai pezzi che hanno segnato gli ultimi anni della carriera di BLANCO.

Biglietti dei concerti estivi di BLANCO

I biglietti per le date del tour estate 2026 di BLANCO sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati.

Foto: Roberto Graziano Moro

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