BLANCO annuncia il Tour Estate 2026 dopo il nuovo album MA’

BLANCO annuncia il Tour Estate 2026. Dopo aver svelato il nuovo album MA’, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italy, il cantautore annuncia anche una nuova serie di concerti dal vivo: il Tour Estate 2026.

La tournée estiva arriverà dopo “Il primo tour nei palazzetti”, che tra aprile e maggio vedrà BLANCO tornare dal vivo nelle principali arene italiane. I nuovi concerti estivi saranno un’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo progetto discografico insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

BLANCO – Tour Estate 2026: le date

Il Tour Estate 2026, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, porterà l’artista sui palchi di alcuni dei principali festival italiani.

29 giugno 2026 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello

21 luglio 2026 – Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande

26 luglio 2026 – Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

2 agosto 2026 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar

6 agosto 2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











I link ai biglietti possono essere affiliati: All Music Italia potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

BLANCO: prima i palazzetti, poi i festival

Prima del tour estivo, BLANCO sarà protagonista de “Il primo tour nei palazzetti”, il grande ritorno dal vivo dell’artista dopo l’annuncio del nuovo album MA’. Il tour partirà ad aprile 2026 e toccherà alcune delle principali città italiane.

17 aprile 2026 – Jesolo – Palazzo del Turismo (SOLD OUT)

20 aprile 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

23 aprile 2026 – Padova – Kioene Arena

25 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena

29 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

30 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

2 maggio 2026 – Bari – Palaflorio (SOLD OUT)

3 maggio 2026 – Bari – Palaflorio

5 maggio 2026 – Eboli – Palasele

6 maggio 2026 – Napoli – Palapartenope

8 maggio 2026 – Bologna – Unipol Arena

11 maggio 2026 – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

13 maggio 2026 – Milano – Unipol Forum

16 maggio 2026 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

Il nuovo album MA’

Il tour accompagnerà l’uscita di MA’, il nuovo album di BLANCO atteso il 3 aprile 2026. Il progetto, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del cantautore.

Il disco è già disponibile in preorder in diversi formati: LP bianco autografato e numerato, CD autografato e numerato, LP bianco e CD.