Amici 2026: le squadre del Serale, i professori e il direttore artistico

Formate le tre squadre del Serale di Amici 2026 con Zerbi-Celentano, Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Lo.

Durante il daytime andato in onda oggi, mercoledì 11 marzo, hanno preso ufficialmente forma le tre squadre del Serale di Amici 2026, sotto l’occhio attento di Stéphane Jarny, confermato per il sesto anno consecutivo nel ruolo di direttore artistico del Serale.

AMICI 2026: COME SI FORMANO LE SQUADRE DEL SERALE

Come ogni anno, la formazione delle squadre del Serale di Amici 2026 passa dalle scelte dei professori di canto e di ballo.

Anche quest’anno, per la formazione delle squadre, è stato chiesto ai prof di canto e di ballo di formare delle coppie, o meglio dei team, che inglobino i rispettivi allievi. Non tutte le squadre, dunque, avranno lo stesso numero di concorrenti, come invece accadeva quando i ballerini e i cantanti erano divisi in due squadre: la “bianca” e la “blu”.

AMICI 2026: I PROFESSORI DEL SERALE

Prima di scoprire le nuove squadre del Serale di Amici, spolveriamo gli scaffali della scorsa edizione, che ha visto Rudy Zerbi al fianco di Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini spalleggiare Emanuel Lo e Anna Pettinelli fare coppia con Raimondo Todaro.

Tre coppie affiatatissime e voi direte: squadra che vince, non si cambia! Ma… quest’anno Raimondo Todaro ha abdicato a favore di Veronica Peparini, rompendo i vecchi equilibri e aprendo nuove possibilità.

Tre coppie affiatatissime e voi direte: squadra che vince, non si cambia! Ma… quest’anno Raimondo Todaro ha abdicato a favore di Veronica Peparini, rompendo i vecchi equilibri e aprendo nuove possibilità. Nei giorni scorsi, inoltre, non sono mancate Amici 25: dalle polemiche per il cambio di regolamento alla decisione di Anna Pettinelli, legate alla decisione di portare quasi tutti gli allievi al Serale.

AMICI 2026: LE TRE SQUADRE DEL SERALE

Come accennato sopra, quest’anno era praticamente impossibile che tutti i “capi-squadra” dello scorso anno venissero riconfermati.

Per non distruggere troppo gli equilibri consolidati nella scorsa edizione del talent show, Veronica Peparini avrebbe dovuto prendere il posto di Raimondo Todaro al fianco di Anna Pettinelli, ma così non è andata.

La coppia dei Cucca-Lo è stata infatti scoppiata, mischiando una volta di più le carte in tavola. Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno infatti scelto di lavorare insieme, mentre Emanuel Lo siederà al fianco di Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano torneranno invece l’uno al fianco dell’altra, pronti a deliziarci con nuovi guanti di sfida prof.

Clicca in basso su “continua” per scoprire da chi sono composte le tre squadre e chi saranno i tre giudici del Serale di Amici 2026.

