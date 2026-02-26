Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati

26 Febbraio 2026
Mentre la corsa al Serale di Amici 25 entra nel vivo, con cantanti e ballerini sempre più agguerriti, nelle ultime ore è iniziata a circolare sul web la data di messa in onda della prima puntata, in programma sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5.

Al momento, però, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione del programma, guidato da Maria De Filippi. Nonostante ciò, la data è abbastanza plausibile. Di fatto, anche lo scorso anno il Serale iniziò il penultimo sabato di marzo!

Ecco tutto quello che sappiamo sul Serale di Amici 25: dalla data di inizio agli allievi già magliati.

Quando inizia il Serale di Amici 25?

Qualora questa indiscrezione dovesse venire confermata, i prof di canto e di ballo dovranno velocemente trovare un accordo su chi portare al Serale e chi no.

A meno di tre settimane dal via, sono infatti state assegnate soltanto 6 maglie (4 più 2 del Pomeridiano del 1° marzo) su 12 e la Pettinelli ha già avvisato i suoi colleghi che, finché i suoi allievi non saranno tutti al Serale, lei bloccherà l’accesso a tutti.

Ci troviamo dunque di fronte a un impasse che richiede una modifica del regolamento.

Amici 25: chi ha conquistato la maglia del Serale?

Al momento sono già state assegnate 4 maglie del Serale e altre due verranno consegnate durante la puntata del Pomeridiano che andrà in onda domenica 1° marzo. Restano dunque soltanto 6 “pass” per la fase Serale del talent show di Maria De Filippi, a meno che – strada facendo – vengano aggiunti altri posti.

Ma… chi sono i sei allievi che hanno già conquistato la maglia del Serale?

CANTO

  • Michele
  • Angie
  • Gard

BALLO

  • Emiliano
  • Alex
  • Nicola

Non ci resta dunque che aspettare per scoprire chi altro vedremo esibirsi sul palco del Serale di Amici 25 e se, effettivamente, inizierà sabato 21 marzo.

