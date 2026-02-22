Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale

Festival di Sanremo 2026, le quote scommesse dei bookmaker a due giorni dal via.

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo musica, palco e televoto. Da anni, la kermesse è diventata anche un fenomeno che interessa il mondo delle scommesse sportive, con i bookmaker che aggiornano costantemente le quote sui favoriti, i possibili vincitori e persino su aspetti collaterali della manifestazione. Un termometro parallelo che racconta come il mercato percepisce gli artisti in gara e che spesso anticipa o riflette l’umore del pubblico.

Le quote, va detto subito, non sono previsioni certe: sono il risultato di algoritmi, analisi di mercato, movimenti di denaro e percezioni collettive. Ma osservarle può essere utile per capire chi parte favorito, chi è considerato outsider e come cambiano le aspettative nel corso della settimana.

Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Quote vincitore Festival di Sanremo 2026

Secondo le ultime rilevazioni dei bookmaker, aggiornate al 28 febbraio, Serena Brancale è la grande favorita per la vittoria finale. Un dato che riflette la solidità del suo percorso artistico e la risposta positiva del pubblico e della critica al brano Qui con me, che le è valso anche il Premio Lunezia.

Quote complete vincitore Festival di Sanremo 2026:

Serena Brancale – 2.85

– 2.85 Fedez e Masini – 6.00

– 6.00 Sayf – 6.50

– 6.50 Tommaso Paradiso – 7.50

– 7.50 Arisa – 16.00

– 16.00 Ditonellapiaga – 16.00

– 16.00 Ermal Meta – 16.00

– 16.00 Fulminacci – 16.00

– 16.00 Eddie Brock – 21.00

– 21.00 Malika Ayane – 36.00

– 36.00 Nayt – 36.00

– 36.00 Tredici Pietro – 36.00

– 36.00 Sal da Vinci – 41.00

– 41.00 Maria Antonietta e Colombre – 51.00

– 51.00 Levante – 61.00

– 61.00 Luche – 71.00

– 71.00 Chiello – 81.00

– 81.00 Dargen D’Amico – 81.00

– 81.00 Enrico Nigiotti – 81.00

– 81.00 Michele Bravi – 81.00

– 81.00 Bambole di Pezza – 151.00

– 151.00 J-Ax – 151.00

– 151.00 Mara Sattei – 151.00

– 151.00 Patty Pravo – 151.00

– 151.00 Francesco Renga – 201.00

– 201.00 Leo Gassmann – 201.00

– 201.00 Raf – 201.00

– 201.00 Elettra Lamborghini – 251.00

– 251.00 LDA e Aka7even – 251.00

– 251.00 Samurai Jay – 251.00

Quote vincitore serata delle cover

Per la serata delle cover, i bookmaker vedono favoriti Ditonellapiaga e Tony Pitony. Seguono Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser e Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia è tra i favoriti.

Quote complete vincitore serata cover Sanremo 2026:

Ditonellapiaga e Tony Pitony – 5.00

– 5.00 Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser – 7.00

– 7.00 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band – 7.00

– 7.00 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – 8.00

– 8.00 Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas – 11.00

– 11.00 Tommaso Paradiso e Stadio – 11.00

– 11.00 Fulminacci e Francesca Fagnani – 13.00

– 13.00 Sal da Vinci e Michele Zarrillo – 13.00

– 13.00 Arisa e il Coro del Teatro di Parma – 16.00

– 16.00 Ermal Meta e Dardust – 16.00

– 16.00 Michele Bravi e Fiorella Mannoia – 16.00

– 16.00 Malika Ayane e Claudio Santamaria – 21.00

– 21.00 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – 21.00

– 21.00 Enrico Nigiotti e Alfa – 26.00

– 26.00 Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – 31.00

– 31.00 Eddie Brock e Fabrizio Moro – 31.00

– 31.00 Luche e Gianluca Grignani – 36.00

– 36.00 Nayt e Joan Thiele – 36.00

– 36.00 Raf e The Kolors – 36.00

– 36.00 Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – 51.00

– 51.00 Samurai Jay e Belen Rodriguez con Roy Paci – 51.00

– 51.00 Levante e Gaia – 61.00

– 61.00 Mara Sattei e Mecna – 61.00

– 61.00 Leo Gassmann e Aiello – 66.00

– 66.00 Chiello e Morgan – 71.00

– 71.00 Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso – 71.00

– 71.00 LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo – 71.00

– 71.00 Francesco Renga e Giusy Ferreri – 101.00

– 101.00 J-Ax e Ligera Country Fam. – 101.00

– 101.00 Elettra Lamborghini e Las Ketchup – 126.00

Quote vincitore Nuove Proposte

Nella categoria Nuove Proposte, Nicolò Filippucci è il grande favorito. Segue Angelica Bove, mentre Blind, El Ma e Soniko sono considerati outsider.

Quote complete vincitore Nuove Proposte Sanremo 2026:

Nicolò Filippucci – 2.00

– 2.00 Angelica Bove – 2.75

– 2.75 Blind, El Ma, Soniko – 5.00

– 5.00 Mazzariello – 16.00

Quote vincitore Premio Sergio Bardotti

Per il Premio Sergio Bardotti, dedicato al miglior testo, Ermal Meta è il favorito. Seguono Sayf e Serena Brancale, mentre Maria Antonietta e Colombre sono considerati tra i possibili vincitori.

Quote complete vincitore Premio Sergio Bardotti Sanremo 2026:

Ermal Meta – 2.50

– 2.50 Sayf – 5.00

– 5.00 Serena Brancale – 5.00

– 5.00 Maria Antonietta e Colombre – 7.50

– 7.50 Nayt – 13.00

– 13.00 Dargen D’Amico – 16.00

– 16.00 Fedez e Masini – 16.00

– 16.00 Fulminacci – 16.00

– 16.00 Patty Pravo – 16.00

– 16.00 Tredici Pietro – 16.00

– 16.00 Ditonellapiaga – 21.00

– 21.00 Raf – 26.00

– 26.00 Tommaso Paradiso – 26.00

– 26.00 Mara Sattei – 33.00

– 33.00 Luche – 36.00

– 36.00 Arisa – 51.00

– 51.00 J-Ax – 51.00

– 51.00 Levante – 51.00

– 51.00 Malika Ayane – 51.00

– 51.00 Enrico Nigiotti – 101.00

– 101.00 Bambole di Pezza – 201.00

– 201.00 Chiello – 201.00

– 201.00 Eddie Brock – 201.00

– 201.00 Elettra Lamborghini – 201.00

– 201.00 Francesco Renga – 201.00

– 201.00 LDA e Aka7even – 201.00

– 201.00 Leo Gassmann – 201.00

– 201.00 Michele Bravi – 201.00

– 201.00 Sal da Vinci – 201.00

– 201.00 Samurai Jay – 201.00

Cosa dicono le quote (e cosa non dicono)

Le quote dei bookmaker sono un indicatore interessante, ma non infallibile. Riflettono le aspettative del mercato, ma il Festival di Sanremo è storicamente imprevedibile: il televoto può ribaltare ogni pronostico, e spesso sono proprio gli outsider a sorprendere. Basti pensare ai Måneskin nel 2021, che partivano lontani dai favoriti e hanno poi vinto sia Sanremo che l’Eurovision.

Osservare le quote può essere utile per capire come vengono percepiti gli artisti prima e durante il Festival, ma la vera partita si gioca sul palco, nelle case degli italiani e nei voti che arrivano da lì.