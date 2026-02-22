Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale

Festival di Sanremo 2026, le quote scommesse dei bookmaker a due giorni dal via.
Il Festival di Sanremo 2026 non è solo musica, palco e televoto. Da anni, la kermesse è diventata anche un fenomeno che interessa il mondo delle scommesse sportive, con i bookmaker che aggiornano costantemente le quote sui favoriti, i possibili vincitori e persino su aspetti collaterali della manifestazione. Un termometro parallelo che racconta come il mercato percepisce gli artisti in gara e che spesso anticipa o riflette l’umore del pubblico.
Le quote, va detto subito, non sono previsioni certe: sono il risultato di algoritmi, analisi di mercato, movimenti di denaro e percezioni collettive. Ma osservarle può essere utile per capire chi parte favorito, chi è considerato outsider e come cambiano le aspettative nel corso della settimana.
Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.
Quote vincitore Festival di Sanremo 2026
Secondo le ultime rilevazioni dei bookmaker, aggiornate al 28 febbraio, Serena Brancale è la grande favorita per la vittoria finale. Un dato che riflette la solidità del suo percorso artistico e la risposta positiva del pubblico e della critica al brano Qui con me, che le è valso anche il Premio Lunezia.
Quote complete vincitore Festival di Sanremo 2026:
- Serena Brancale – 2.85
- Fedez e Masini – 6.00
- Sayf – 6.50
- Tommaso Paradiso – 7.50
- Arisa – 16.00
- Ditonellapiaga – 16.00
- Ermal Meta – 16.00
- Fulminacci – 16.00
- Eddie Brock – 21.00
- Malika Ayane – 36.00
- Nayt – 36.00
- Tredici Pietro – 36.00
- Sal da Vinci – 41.00
- Maria Antonietta e Colombre – 51.00
- Levante – 61.00
- Luche – 71.00
- Chiello – 81.00
- Dargen D’Amico – 81.00
- Enrico Nigiotti – 81.00
- Michele Bravi – 81.00
- Bambole di Pezza – 151.00
- J-Ax – 151.00
- Mara Sattei – 151.00
- Patty Pravo – 151.00
- Francesco Renga – 201.00
- Leo Gassmann – 201.00
- Raf – 201.00
- Elettra Lamborghini – 251.00
- LDA e Aka7even – 251.00
- Samurai Jay – 251.00
Quote vincitore serata delle cover
Per la serata delle cover, i bookmaker vedono favoriti Ditonellapiaga e Tony Pitony. Seguono Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser e Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia è tra i favoriti.
Quote complete vincitore serata cover Sanremo 2026:
- Ditonellapiaga e Tony Pitony – 5.00
- Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser – 7.00
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band – 7.00
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – 8.00
- Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas – 11.00
- Tommaso Paradiso e Stadio – 11.00
- Fulminacci e Francesca Fagnani – 13.00
- Sal da Vinci e Michele Zarrillo – 13.00
- Arisa e il Coro del Teatro di Parma – 16.00
- Ermal Meta e Dardust – 16.00
- Michele Bravi e Fiorella Mannoia – 16.00
- Malika Ayane e Claudio Santamaria – 21.00
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – 21.00
- Enrico Nigiotti e Alfa – 26.00
- Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – 31.00
- Eddie Brock e Fabrizio Moro – 31.00
- Luche e Gianluca Grignani – 36.00
- Nayt e Joan Thiele – 36.00
- Raf e The Kolors – 36.00
- Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – 51.00
- Samurai Jay e Belen Rodriguez con Roy Paci – 51.00
- Levante e Gaia – 61.00
- Mara Sattei e Mecna – 61.00
- Leo Gassmann e Aiello – 66.00
- Chiello e Morgan – 71.00
- Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso – 71.00
- LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo – 71.00
- Francesco Renga e Giusy Ferreri – 101.00
- J-Ax e Ligera Country Fam. – 101.00
- Elettra Lamborghini e Las Ketchup – 126.00
Quote vincitore Nuove Proposte
Nella categoria Nuove Proposte, Nicolò Filippucci è il grande favorito. Segue Angelica Bove, mentre Blind, El Ma e Soniko sono considerati outsider.
Quote complete vincitore Nuove Proposte Sanremo 2026:
- Nicolò Filippucci – 2.00
- Angelica Bove – 2.75
- Blind, El Ma, Soniko – 5.00
- Mazzariello – 16.00
Quote vincitore Premio Sergio Bardotti
Per il Premio Sergio Bardotti, dedicato al miglior testo, Ermal Meta è il favorito. Seguono Sayf e Serena Brancale, mentre Maria Antonietta e Colombre sono considerati tra i possibili vincitori.
Quote complete vincitore Premio Sergio Bardotti Sanremo 2026:
- Ermal Meta – 2.50
- Sayf – 5.00
- Serena Brancale – 5.00
- Maria Antonietta e Colombre – 7.50
- Nayt – 13.00
- Dargen D’Amico – 16.00
- Fedez e Masini – 16.00
- Fulminacci – 16.00
- Patty Pravo – 16.00
- Tredici Pietro – 16.00
- Ditonellapiaga – 21.00
- Raf – 26.00
- Tommaso Paradiso – 26.00
- Mara Sattei – 33.00
- Luche – 36.00
- Arisa – 51.00
- J-Ax – 51.00
- Levante – 51.00
- Malika Ayane – 51.00
- Enrico Nigiotti – 101.00
- Bambole di Pezza – 201.00
- Chiello – 201.00
- Eddie Brock – 201.00
- Elettra Lamborghini – 201.00
- Francesco Renga – 201.00
- LDA e Aka7even – 201.00
- Leo Gassmann – 201.00
- Michele Bravi – 201.00
- Sal da Vinci – 201.00
- Samurai Jay – 201.00
Cosa dicono le quote (e cosa non dicono)
Le quote dei bookmaker sono un indicatore interessante, ma non infallibile. Riflettono le aspettative del mercato, ma il Festival di Sanremo è storicamente imprevedibile: il televoto può ribaltare ogni pronostico, e spesso sono proprio gli outsider a sorprendere. Basti pensare ai Måneskin nel 2021, che partivano lontani dai favoriti e hanno poi vinto sia Sanremo che l’Eurovision.
Osservare le quote può essere utile per capire come vengono percepiti gli artisti prima e durante il Festival, ma la vera partita si gioca sul palco, nelle case degli italiani e nei voti che arrivano da lì.