Festival di Sanremo
Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale

Serena Brancale favorita. Ecco tutte le quote complete dei bookmaker.

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker
Festival di Sanremo 2026, le quote scommesse dei bookmaker a due giorni dal via.

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo musica, palco e televoto. Da anni, la kermesse è diventata anche un fenomeno che interessa il mondo delle scommesse sportive, con i bookmaker che aggiornano costantemente le quote sui favoriti, i possibili vincitori e persino su aspetti collaterali della manifestazione. Un termometro parallelo che racconta come il mercato percepisce gli artisti in gara e che spesso anticipa o riflette l’umore del pubblico.

Le quote, va detto subito, non sono previsioni certe: sono il risultato di algoritmi, analisi di mercato, movimenti di denaro e percezioni collettive. Ma osservarle può essere utile per capire chi parte favorito, chi è considerato outsider e come cambiano le aspettative nel corso della settimana.

Nota: Questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Quote vincitore Festival di Sanremo 2026

Secondo le ultime rilevazioni dei bookmaker, aggiornate al 28 febbraio, Serena Brancale è la grande favorita per la vittoria finale. Un dato che riflette la solidità del suo percorso artistico e la risposta positiva del pubblico e della critica al brano Qui con me, che le è valso anche il Premio Lunezia.

Quote complete vincitore Festival di Sanremo 2026:

  • Serena Brancale – 2.85
  • Fedez e Masini – 6.00
  • Sayf – 6.50
  • Tommaso Paradiso – 7.50
  • Arisa – 16.00
  • Ditonellapiaga – 16.00
  • Ermal Meta – 16.00
  • Fulminacci – 16.00
  • Eddie Brock – 21.00
  • Malika Ayane – 36.00
  • Nayt – 36.00
  • Tredici Pietro – 36.00
  • Sal da Vinci – 41.00
  • Maria Antonietta e Colombre – 51.00
  • Levante – 61.00
  • Luche – 71.00
  • Chiello – 81.00
  • Dargen D’Amico – 81.00
  • Enrico Nigiotti – 81.00
  • Michele Bravi – 81.00
  • Bambole di Pezza – 151.00
  • J-Ax – 151.00
  • Mara Sattei – 151.00
  • Patty Pravo – 151.00
  • Francesco Renga – 201.00
  • Leo Gassmann – 201.00
  • Raf – 201.00
  • Elettra Lamborghini – 251.00
  • LDA e Aka7even – 251.00
  • Samurai Jay – 251.00

Quote vincitore serata delle cover

Per la serata delle cover, i bookmaker vedono favoriti Ditonellapiaga e Tony Pitony. Seguono Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser e Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia è tra i favoriti.

Quote complete vincitore serata cover Sanremo 2026:

  • Ditonellapiaga e Tony Pitony – 5.00
  • Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser – 7.00
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band – 7.00
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – 8.00
  • Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas – 11.00
  • Tommaso Paradiso e Stadio – 11.00
  • Fulminacci e Francesca Fagnani – 13.00
  • Sal da Vinci e Michele Zarrillo – 13.00
  • Arisa e il Coro del Teatro di Parma – 16.00
  • Ermal Meta e Dardust – 16.00
  • Michele Bravi e Fiorella Mannoia – 16.00
  • Malika Ayane e Claudio Santamaria – 21.00
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – 21.00
  • Enrico Nigiotti e Alfa – 26.00
  • Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – 31.00
  • Eddie Brock e Fabrizio Moro – 31.00
  • Luche e Gianluca Grignani – 36.00
  • Nayt e Joan Thiele – 36.00
  • Raf e The Kolors – 36.00
  • Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – 51.00
  • Samurai Jay e Belen Rodriguez con Roy Paci – 51.00
  • Levante e Gaia – 61.00
  • Mara Sattei e Mecna – 61.00
  • Leo Gassmann e Aiello – 66.00
  • Chiello e Morgan – 71.00
  • Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso – 71.00
  • LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo – 71.00
  • Francesco Renga e Giusy Ferreri – 101.00
  • J-Ax e Ligera Country Fam. – 101.00
  • Elettra Lamborghini e Las Ketchup – 126.00

Quote vincitore Nuove Proposte

Nella categoria Nuove Proposte, Nicolò Filippucci è il grande favorito. Segue Angelica Bove, mentre Blind, El Ma e Soniko sono considerati outsider.

Quote complete vincitore Nuove Proposte Sanremo 2026:

  • Nicolò Filippucci – 2.00
  • Angelica Bove – 2.75
  • Blind, El Ma, Soniko – 5.00
  • Mazzariello – 16.00

Quote vincitore Premio Sergio Bardotti

Per il Premio Sergio Bardotti, dedicato al miglior testo, Ermal Meta è il favorito. Seguono Sayf e Serena Brancale, mentre Maria Antonietta e Colombre sono considerati tra i possibili vincitori.

Quote complete vincitore Premio Sergio Bardotti Sanremo 2026:

  • Ermal Meta – 2.50
  • Sayf – 5.00
  • Serena Brancale – 5.00
  • Maria Antonietta e Colombre – 7.50
  • Nayt – 13.00
  • Dargen D’Amico – 16.00
  • Fedez e Masini – 16.00
  • Fulminacci – 16.00
  • Patty Pravo – 16.00
  • Tredici Pietro – 16.00
  • Ditonellapiaga – 21.00
  • Raf – 26.00
  • Tommaso Paradiso – 26.00
  • Mara Sattei – 33.00
  • Luche – 36.00
  • Arisa – 51.00
  • J-Ax – 51.00
  • Levante – 51.00
  • Malika Ayane – 51.00
  • Enrico Nigiotti – 101.00
  • Bambole di Pezza – 201.00
  • Chiello – 201.00
  • Eddie Brock – 201.00
  • Elettra Lamborghini – 201.00
  • Francesco Renga – 201.00
  • LDA e Aka7even – 201.00
  • Leo Gassmann – 201.00
  • Michele Bravi – 201.00
  • Sal da Vinci – 201.00
  • Samurai Jay – 201.00

Cosa dicono le quote (e cosa non dicono)

Le quote dei bookmaker sono un indicatore interessante, ma non infallibile. Riflettono le aspettative del mercato, ma il Festival di Sanremo è storicamente imprevedibile: il televoto può ribaltare ogni pronostico, e spesso sono proprio gli outsider a sorprendere. Basti pensare ai Måneskin nel 2021, che partivano lontani dai favoriti e hanno poi vinto sia Sanremo che l’Eurovision.

Osservare le quote può essere utile per capire come vengono percepiti gli artisti prima e durante il Festival, ma la vera partita si gioca sul palco, nelle case degli italiani e nei voti che arrivano da lì.

