Festival di Sanremo
Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026 con “Qui con me”

Il riconoscimento premia il valore letterario di "Qui con me".

Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026 con il brano Qui con me. Il riconoscimento, che premia il valore letterario dei testi in gara al Festival, è stato assegnato dalla commissione presieduta da Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata da Fernanda Pivano e Fabrizio De André. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso Rai Radio 2, media partner dell’iniziativa.

La motivazione della commissione è chiara: “Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”, ha dichiarato Stefano De Martino.

Il testo di Qui con me ha convinto la giuria per il suo profilo contenutistico e per le sfaccettature di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario. Un riconoscimento che arriva a un’artista che negli anni ha saputo distinguersi per originalità e solidità del proprio percorso, e che con questo brano aggiunge un nuovo tassello a un cammino artistico in costante crescita.

Il Premio Lunezia: storia e missione

Il Premio Lunezia, giunto alla sua 31esima edizione, è una delle manifestazioni più longeve dedicate alla valorizzazione della qualità letteraria della canzone italiana. Quest’anno il premio ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2026 in varie tappe nazionali.

La commissione del Premio Lunezia 2026 è composta da: Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D’Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Dario Salvatori, Beppe Stanco, Lorenzo Varese e Savino Zaba.

Un’edizione speciale per il Gaslini

La 31esima edizione del Premio Lunezia sarà un’edizione speciale a sostegno di Gaslininsieme per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, con le canzoni del Lunezia a favore della musicoterapia. Nel contesto sanremese, all’artista vincitore sarà consegnato un bouquet di ranuncoli “Giannina” della linea Pon Pon®, divenuto simbolo nel “Nuovo Gaslini”. Un fiore speciale, creato per i bambini dell’Istituto, che accompagna idealmente il percorso di rinnovamento che l’Ospedale Gaslini sta vivendo.

Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e SIAE. Sono aperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte 2026, diretta da Loredana D’Anghera, che quest’anno avrà la presenza di BMG e di altre major per un possibile potenziamento della spinta promozionale dei giovani finalisti.

All Music Italia

