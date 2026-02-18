Lucio Presta spiega l’allontanamento da Maria De Filippi: c’entrano Sanremo e Amici

Un rapporto professionale che si incrina, fino a interrompersi del tutto. Nel suo libro “L’uragano“, il manager televisivo Lucio Presta non parla solo di Amadeus e Paolo Bonolis, ma dedica un intero capitolo al suo rapporto con Maria De Filippi, raccontando la sua versione dei fatti su un allontanamento che avrebbe avuto due snodi chiave: il Festival di Sanremo 2009 e l’edizione di Amici del 2012.

lucio presta: Sanremo 2009 il “no” sulla classifica e la vittoria di Marco Carta

Il primo punto di svolta, secondo Presta, sarebbe il Festival di Sanremo 2009, condotto da Paolo Bonolis. Il manager rivendica di aver voluto fortemente l’ingresso dei ragazzi di Amici in gara, quando, sostiene, nessun direttore artistico li aveva mai ammessi prima. Ed è vero, fino a quel momento c’erano stati solo casi “marginali” di presenze nella categoria giovani con Maria Pia & The Superzoo, i Pquadro e Antonello Carozza).

Durante la competizione, Maria De Filippi gli avrebbe chiesto la posizione in classifica di Marco Carta, informazione che lui si sarebbe rifiutato di fornire. Pochi giorni dopo, la conduttrice gli riferisce che qualcuno avrebbe insinuato pressioni sull’orchestra a favore dei concorrenti di X Factor. Presta racconta di aver chiesto nomi e chiarimenti, ricevendo però in risposta un progressivo diradarsi dei contatti.

Quando Marco Carta vince grazie al televoto, De Filippi festeggia con Presta. In quell’occasione, lei gli avrebbe dedicato una frase su una foto incorniciata nel suo ufficio: “Tu sei il perché di tutto ciò e lo so anche io e ne sono felice”. Un riconoscimento che lui interpreta come la conferma del proprio ruolo nella consacrazione televisiva del talent.

Amici 2012: la rottura definitiva

Nel 2012 è la stessa De Filippi, racconta Presta, a chiamarlo per curare regolamento e direzione artistica del serale di Amici.

Introduce squadre, big, una finale all’Arena di Verona.

L’edizione, sostiene, registra un successo clamoroso ed è sicuramente vero, sul piano degli ascolti. Invece a livello musicale la gara dei big provenienti da Amici eclissa totalmente le nuove leve al punto che nessuno o quasi ricorda i partecipanti.

È proprio lì che qualcosa si rompe. Presta racconta che il suo nome sparisce dai titoli di testa dopo la prima puntata e che durante la finale a Verona gli sarebbe stato negato l’accesso al backstage della conduttrice. Quella notte scrive una lettera destinata a segnare la rottura: “Nel salotto buono della televisione non ci sono entrato perché tu mi hai fatto entrare, ma perché mi trovavo già lì. E a dirla tutta, sono io ad aver dato una mano a far entrare Amici nel salotto buono della musica italiana”. Da allora, i rapporti personali tra i due si interrompono.

L’accusa più pesante: l’esclusione dei suoi artisti

Nel capitolo dedicato al rapporto con Maria, Presta va oltre il piano personale. Sostiene che nel tempo alcuni suoi artisti gli abbiano riferito che De Filippi non li avrebbe voluti nei suoi programmi proprio perché rappresentati da lui. Il caso che considera emblematico è quello di Lorella Cuccarini: proposta più volte ad Amici quando era nella sua agenzia, sarebbe stata scelta come insegnante solo dopo aver interrotto il rapporto professionale con lui.

Presta non parla mai apertamente di boicottaggio, ma lascia intendere che il peso crescente di De Filippi in Mediaset avrebbe inciso anche sulle opportunità concesse ai suoi assistiti. Guardando i palinsesti televisivi, va detto che due ex assistiti di Presta – Amadeus e Paolo Bonolis (quest’ultimo amico di Maria già da quel Sanremo del 2009), hanno preso parte ai programmi della conduttrice solo dopo la rottura con il manager. Casualità?