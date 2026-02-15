15 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
15 Febbraio 2026

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato

Autori, cover con Fabrizio Moro, pagelle e tutti i dettagli sulla partecipazione

Artista del mese di All Music Italia
Condividi su:

Eddie Brock è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Avvoltoi – il significato della canzone

Nel brano Avvoltoi, Eddie Brock racconta un amore che non passa senza lasciare traccia: uno di quelli che fanno male, ma proprio per questo obbligano a fermarsi e a guardarsi dentro.

È un sentimento “struggente” che illumina mentre ferisce, perché mette davanti a ciò che si prova davvero, senza scorciatoie. Il punto non è cercare conforto: è riconoscere quell’intensità, darle un nome e accettarne il peso. Anche quando non salva, l’amore può diventare consapevolezza. E in questa canzone è lì che si gioca tutto.

Testo di “Avvoltoi” – Eddie Brock

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Avvoltoi”

Autori e compositori: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), V. Leone
Editori:
Produzione: Vince Lion

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stato annunciato un nuovo album legato al post-Sanremo 2026.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date ufficiali.

Quante volte Eddie Brock ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Eddie Brock.

Il duetto di Eddie Brock nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Eddie Brock si esibirà venerdì 27 febbraio insieme a Fabrizio Moro sulle note di Portami via.

Per l’artista è un passaggio personale importante: condividere il palco con Fabrizio Moro, seguito e ammirato da sempre, ha il sapore di un “cerchio che si chiude” davanti al pubblico dell’Ariston.

Portami via è uno dei brani più intensi del repertorio di Fabrizio Moro: parla di fuga emotiva, fragilità e bisogno di salvezza, temi che risuonano anche nella scrittura di Eddie Brock. Un incontro generazionale che mette al centro parole e verità, senza filtri.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5½/10

Media voto della stampa: 6,0

Quando canta Eddie Brock a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 1

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 3

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 5

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 9

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026 10

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”

Cerca su A.M.I.