Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato

Eddie Brock è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Avvoltoi – il significato della canzone

Nel brano Avvoltoi, Eddie Brock racconta un amore che non passa senza lasciare traccia: uno di quelli che fanno male, ma proprio per questo obbligano a fermarsi e a guardarsi dentro.

È un sentimento “struggente” che illumina mentre ferisce, perché mette davanti a ciò che si prova davvero, senza scorciatoie. Il punto non è cercare conforto: è riconoscere quell’intensità, darle un nome e accettarne il peso. Anche quando non salva, l’amore può diventare consapevolezza. E in questa canzone è lì che si gioca tutto.

Testo di “Avvoltoi” – Eddie Brock

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Avvoltoi”

Autori e compositori: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), V. Leone

Editori:

Produzione: Vince Lion

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stato annunciato un nuovo album legato al post-Sanremo 2026.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date ufficiali.

Quante volte Eddie Brock ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Eddie Brock.

Il duetto di Eddie Brock nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Eddie Brock si esibirà venerdì 27 febbraio insieme a Fabrizio Moro sulle note di Portami via.

Per l’artista è un passaggio personale importante: condividere il palco con Fabrizio Moro, seguito e ammirato da sempre, ha il sapore di un “cerchio che si chiude” davanti al pubblico dell’Ariston.

Portami via è uno dei brani più intensi del repertorio di Fabrizio Moro: parla di fuga emotiva, fragilità e bisogno di salvezza, temi che risuonano anche nella scrittura di Eddie Brock. Un incontro generazionale che mette al centro parole e verità, senza filtri.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5½/10

Media voto della stampa: 6,0

Quando canta Eddie Brock a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.