Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Arisa è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Magica favola.

Di cosa parla Magica favola – il significato della canzone

Nel brano Magica favola, Arisa racconta un percorso di crescita e trasformazione personale. È una canzone che guarda al tempo che passa, ai cambiamenti che inevitabilmente ci attraversano, ma anche alla possibilità di ritrovare una parte autentica di sé.

Nel suo evolversi, il brano riporta in superficie la bambina che è stata: un’innocenza fatta di semplicità, genuinità e verità emotiva. È un racconto intimo, che parla di identità e di riconciliazione con il proprio passato. Non è nostalgia, ma consapevolezza: uno sguardo che si volta indietro per capire meglio chi si è diventati.

Testo di “Magica favola” – Arisa

Autori ed editori di “Magica favola”

Autori e compositori: Galeffi, Carlo Frigerio, Fabio Dalè, Giuseppe Anastasi, Rosalba Pippa

Produzione: Mamakass

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è ancora stato annunciato un album di inediti di Arisa ma Warner Records ripubblicherà un best of della cantante, Voce, The Best, il 20 febbraio.

IL TOUR

Arisa ha annunciato ARISA – LIVE PREMIÈRE, i primi due appuntamenti dal vivo che la vedranno protagonista il 22 maggio a Roma al Teatro Brancaccio e il 29 maggio a Milano al Teatro Lirico a cui si aggiungeranno altri appuntamenti prossimamente.

Quante volte Arisa ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è l’ottava partecipazione al Festival per Arisa.

2009 – Sincerità – 1° – Proposte

2010 – Malamorenò – Finalista – Artisti

2012 – La notte – 2° – Artisti

2014 – Controvento – 1° – Artisti

2014 – Lentamente (il primo che passa) – Non finalista – Artisti

2016 – Guardando il cielo – 10° – BIG

2019 – Mi sento bene – 8° – BIG

2021 – Potevi fare di più – 10° – BIG

Il duetto di Arisa nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Arisa si esibirà con Il Coro del Teatro Regio di Parma sulle note di Quello che le donne non dicono, brano portato al successo da Fiorella Mannoia.

La scelta si inserisce perfettamente nel percorso artistico di Arisa: una canzone intensa, che mette al centro la voce femminile, le sfumature emotive e la forza delle parole. Con l’accompagnamento di un coro lirico, l’esibizione promette un impatto scenico ed emotivo di grande respiro.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 6,13

Quando canta Arisa a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

