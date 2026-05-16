Amici 25 arriva alla finale domenica 17 maggio 2026, in diretta in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. A giocarsi la vittoria saranno cinque finalisti: tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, la cantante Elena e uno tra Angie e Lorenzo, che si contenderanno l’ultimo posto utile a inizio puntata.

La finale chiude la 25ª edizione del talent, partita a settembre 2025 e arrivata al Serale con 17 allievi divisi nelle tre squadre guidate dai prof. A decretare il vincitore assoluto sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Anche l’esito della sfida tra Angie e Lorenzo sarà decisa dal televoto.

La puntata mette insieme l’ultima gara, i premi, il voto della critica, il premio delle radio e il primo vero passaggio discografico per alcuni cantanti della scuola, già pronti a pubblicare i rispettivi EP.

Amici 25, quando va in onda la finale, dove seguirla e come votare

La finale di Amici 25 va in onda domenica 17 maggio 2026 in prima serata su Canale 5.

La puntata sarà in diretta e il vincitore assoluto verrà scelto dal pubblico attraverso il televoto. Si potrà votare tramite SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0.

In studio ci saranno anche i giudici del Serale: Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio. Presenti anche i sei coach che hanno seguito gli allievi durante il percorso: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Finalisti Amici 25: chi sono i ballerini in gara

La finale vede una presenza molto forte del ballo. Sono tre i ballerini già certi dell’accesso all’ultima puntata.

Nicola , 23 anni, marchigiano di Montegranaro . Il suo prof di riferimento è Alessandra Celentano .

, 23 anni, marchigiano di . Il suo prof di riferimento è . Emiliano , 17 anni, vive a Roma . Anche lui ha come prof di riferimento Alessandra Celentano .

, 17 anni, vive a . Anche lui ha come prof di riferimento . Alessio, 19 anni, pugliese, vive a Taranto. Il suo prof di riferimento è Emanuel Lo.

Durante il percorso alcuni ballerini della scuola hanno ricevuto anche proposte e riconoscimenti professionali. Nicola, tra i finalisti, ha ottenuto una borsa di studio per il Summer Intensive 2026 alla Alvin Ailey School di New York.

Elena in finale per il canto

Per la categoria canto è già certa della finale Elena, cantautrice e musicista di 20 anni, originaria di Firenze. Il suo prof di riferimento è Rudy Zerbi.

Durante il percorso a Amici ha pubblicato diversi inediti: Wanda, Lolita, Ossigeno e A parte me.

Il suo EP, Non è mica fantasia, uscirà venerdì 12 giugno per Warner Music Italy.

Angie contro Lorenzo: il quinto posto in finale

Il quinto finalista verrà scelto a inizio puntata tra Angie e Lorenzo. Entrambi arrivano all’ultimo atto con un percorso discografico già avviato.

Angie, cantautrice e musicista sarda di 25 anni, vive a Milano ed è stata seguita da Lorella Cuccarini. Durante il programma ha pubblicato gli inediti Poco poco, Millemila Missili, Lettere al Paradiso e Signorina.

Il suo EP Sogni di vetro uscirà il 22 maggio per EMI Records / Universal Music Group, già sua casa discografica prima dell’ingresso nella scuola.

Lorenzo, cantante e polistrumentista di 18 anni, vive a Verona ed è stato seguito da Lorella Cuccarini. Durante la semifinale ha vinto il Premio Spotify Singles.

Ad Amici ha pubblicato Stupida Vita, Prima di te e dopo e Dimmelo tu. Il suo EP Stupida Vita uscirà il 22 maggio per Warner Music Italy, già sua casa discografica prima del programma.

Amici 25, i premi della finale

Il vincitore assoluto di Amici 25 riceverà un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Al vincitore o alla vincitrice di categoria andrà un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Ci sarà poi il Premio della Critica, offerto da Enel, del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. A votarlo sarà una giuria composta da quotidiani, agenzie di stampa, siti web e testate di settore. Tra le testate coinvolte, per il settimo anno, figura anche All Music Italia con il nostro direttore, Massimiliano Longo, presente in studio.

Previsti anche il Trofeo Premio Radio, assegnato dai principali network radiofonici, il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù, del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro ai finalisti.

Gli EP degli allievi di Amici 25

La finale arriva in una settimana molto attiva anche sul fronte discografico. Oltre agli EP di Angie, Lorenzo ed Elena, sono già stati annunciati o pubblicati altri progetti degli allievi di questa edizione.

Angie – Sogni di vetro , in uscita il 22 maggio per EMI Records / Universal Music Group .

– , in uscita il per . Lorenzo – Stupida Vita , in uscita il 22 maggio per Warner Music Italy .

– , in uscita il per . Elena – Non è mica fantasia , in uscita il 12 giugno per Warner Music Italy .

– , in uscita il per . Cate Lumina – Catalina , uscito il 15 maggio per LaTarma Records .

– , uscito il per . Gard – Lividi , in uscita il 22 maggio per Columbia Records / Sony Music Italy .

– , in uscita il per . Plasma – Perdigiorno , uscito l’8 maggio per Columbia Records / Sony Music Italy.

Amici 25, ascolti e dati social del Serale

Il Serale di Amici 25 ha guidato il sabato sera per otto settimane, con una media del 22,87% di share e oltre 3 milioni di telespettatori.

Secondo i dati diffusi dalla produzione, il programma è stato primo nei trend italiani durante la messa in onda e ha superato i 2,5 miliardi di views sui social tra Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube.