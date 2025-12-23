Amici 25, Elena D’Elia presenta l’inedito “Wanda”: una corsa contro il rimpianto

Amici 25, Elena D’Elia: significato del testo dell’inedito Wanda.

Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda domenica 21 dicembre su Canale 5, Elena D’Elia – che lo scorso 25 novembre ha conquistato un banco all’interno della scuola con l’inedito Per Me – ha presentato un nuovo brano, il cui titolo – Wanda – rimanda alla persona che lo ha ispirato.

AMICI 25, ELENA D’ELIA: SIGNIFICATO E TESTO DI “wanda”

Wanda racconta una profonda ricerca interiore, che affonda le proprie radici nel senso di smarrimento e nella consapevolezza dei propri errori. L’io narrante, nello specifico, sente di rincorrere qualcosa di indefinito, come il vento, con la percezione costante che il tempo a disposizione non sia abbastanza.

Ad un certo punto, però, la stanchezza inizia a fare capolino e il desiderio di fermarsi, respirare e dare valore ad ogni singolo istante diventa sempre più forte, anche quando tutto sembra privo di senso.

Ma non è tutto! All’interno del brano, ad un certo punto, emerge infatti anche il tema del rimpianto e dell’annullamento di sé. Di fatto, il protagonista pensa a tutti tranne che a sé e avverte il peso di una vita vissuta più per gli altri che per il proprio sentire.

Da qui la volontà di rompere gli schemi, ricominciando a vivere in modo istintivo, senza regole.

E poi c’è la speranza. Nonostante la confusione e l’incertezza, il cuore continua infatti a battere, mentre il pensiero vola e la vita non viene più rimandata, con il protagonista che sceglie attivamente di non chiudere alcuna porta e di vivere più intensamente di chi resta prigioniero del rimpianto.

IL TESTO DEL BRANO

Volevo interrogarmi

Gli errori sono tanti

Rincorro spesso il vento

Penso mi manchi il tempo

Conquidere un intero giorno

Cercando l’immenso

Concedermi un respiro

Anche se dura un momento

E guardarti negli occhi

E capire che niente ha senso

E vivere davvero

Per chi ne ha pagato il prezzo

Chi vive nel rimpianto di sé

Ma perché

Io penso a tutti tranne me

Voglio un attimo per

Ricominciare a vivere

Stupidamente, inconsciamente

Senza regole

Rinascere e scappare

Voler sempre più per me

Non so cosa rincorro

Ma so che correrò forte

Non lascerò che si chiudano

Tutte le mie porte

Lo sento davvero

La noia è uno spreco

E il cuore che batte

Che batte

Che a volte si fa troppo serio

Lo sento davvero

E vola il pensiero

Io vivrò più forte

Di chi vive

Nel rimpianto di sé

Ma perché

Io penso a tutti tranne me

Voglio un attimo per