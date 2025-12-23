Amici 25, Elena D’Elia presenta l’inedito “Wanda”: una corsa contro il rimpianto

E poi c’è la speranza. Nonostante la confusione e l’incertezza, il cuore continua infatti a battere, mentre il pensiero vola e la vita non viene più rimandata, con il protagonista che sceglie attivamente di non chiudere alcuna porta e di vivere più intensamente di chi resta prigioniero del rimpianto.
Amici 25, Elena D’Elia: significato del testo dell’inedito Wanda.
Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda domenica 21 dicembre su Canale 5, Elena D’Elia – che lo scorso 25 novembre ha conquistato un banco all’interno della scuola con l’inedito Per Me – ha presentato un nuovo brano, il cui titolo – Wanda – rimanda alla persona che lo ha ispirato.
Wanda racconta una profonda ricerca interiore, che affonda le proprie radici nel senso di smarrimento e nella consapevolezza dei propri errori. L’io narrante, nello specifico, sente di rincorrere qualcosa di indefinito, come il vento, con la percezione costante che il tempo a disposizione non sia abbastanza.
Ad un certo punto, però, la stanchezza inizia a fare capolino e il desiderio di fermarsi, respirare e dare valore ad ogni singolo istante diventa sempre più forte, anche quando tutto sembra privo di senso.
Ma non è tutto! All’interno del brano, ad un certo punto, emerge infatti anche il tema del rimpianto e dell’annullamento di sé. Di fatto, il protagonista pensa a tutti tranne che a sé e avverte il peso di una vita vissuta più per gli altri che per il proprio sentire.
Da qui la volontà di rompere gli schemi, ricominciando a vivere in modo istintivo, senza regole.
IL TESTO DEL BRANO
Volevo interrogarmi
Gli errori sono tanti
Rincorro spesso il vento
Penso mi manchi il tempo
Conquidere un intero giorno
Cercando l’immenso
Concedermi un respiro
Anche se dura un momento
E guardarti negli occhi
E capire che niente ha senso
E vivere davvero
Per chi ne ha pagato il prezzo
Chi vive nel rimpianto di sé
Ma perché
Io penso a tutti tranne me
Voglio un attimo per
Ricominciare a vivere
Stupidamente, inconsciamente
Senza regole
Rinascere e scappare
Voler sempre più per me
Non so cosa rincorro
Ma so che correrò forte
Non lascerò che si chiudano
Tutte le mie porte
Lo sento davvero
La noia è uno spreco
E il cuore che batte
Che batte
Che a volte si fa troppo serio
Lo sento davvero
E vola il pensiero
Io vivrò più forte
Di chi vive
Nel rimpianto di sé
Ma perché
Io penso a tutti tranne me
Voglio un attimo per