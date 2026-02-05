La lettera di Ghali prima di Milano Cortina: “Lo so” in tre lingue

Ghali pubblica una lettera sui social alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, dove è atteso per un’esibizione. Il testo, condiviso in italiano, inglese e arabo, si muove su un filo netto: quando una voce viene accettata e quando, invece, diventa “di troppo”.

Come riportato da Adnkronos, la struttura del messaggio richiama l’“Io so” di Pasolini e contiene riferimenti diretti all’Inno d’Italia e a una poesia sulla pace che, scrive l’artista, avrebbe potuto contenere più lingue, ma con l’arabo escluso all’ultimo momento.

La lettera arriva dopo giorni di polemiche legate alla sua partecipazione all’evento, con critiche arrivate anche da ambienti politici. Di seguito riportiamo il testo integrale del post, nelle versioni pubblicate dall’artista.

La lettera pubblicata da Ghali

A tutti

Lo so.

So quando una voce viene accettata.

So quando viene corretta.

So quando diventa di troppo.

So perché vogliono uno come me.

So anche perché non mi vorrebbero.

So perché mi hanno invitato.

So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia.

So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace.

So che poteva contenere più di una lingua.

So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo.

So che un mio pensiero non può essere espresso.

So anche che un mio silenzio fa rumore.

So che è tutto un Gran Teatro.

Ghali

To everyone

I know.

I know when a voice is accepted.

I know when it is being managed.

I know when it becomes too much.

I know why they want someone like me.

I also know why they don’t.

I know why I was invited.

I also know why I was told I could no longer sing the Italian national anthem.

I know why I was asked to recite a poem of peace.

I know it could have included more than one language.

I know that one language, Arabic, at the last moment, was too much.

I know that one of my thoughts cannot be expressed.

I also know that my silence makes noise.

I know it’s all a Grand Theatre.

Ghali

النص الأصلي باللغة العربية