2 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
2 Febbraio 2026

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni

Tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2026 tra articoli, guide utili e programma del Festival

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo
Condividi su:

Sanremo 2026: in questa pagina trovi una guida “hub” con tutti gli articoli pubblicati da All Music Italia sul Festival, organizzati per argomento. La pagina è in aggiornamento con nuove uscite, dettagli sul programma serata per serata e le guide pratiche più cercate.

Guide utili su Sanremo 2026

Cantanti, canzoni e autori

Duetti e serata delle cover

Pagelle, classifiche e dati

Conduzione, format e retroscena

Ospiti ed eventi collaterali

Previsioni e scenari

Programma Sanremo 2026 serata per serata

Date: 24–28 febbraio 2026

Conduce: Carlo Conti
Conduce con: Laura Pausini

Tutte le sere: Max Pezzali sulla Costa Toscana (qui l’articolo)

Martedì 24 febbraio 2026 – Prima serata

Programma in aggiornamento.

Mercoledì 25 febbraio 2026 – Seconda serata

Co-conduttore: Achille Lauro (qui l’articolo)

Giovedì 26 febbraio 2026 – Terza serata

Programma in aggiornamento.

Venerdì 27 febbraio 2026 – Quarta serata / Cover

Programma in aggiornamento. Nel frattempo: duetti serata cover.

Sabato 28 febbraio 2026 – Finale

Programma in aggiornamento.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 Serata cover duetti 1

Sanremo 2026 duetti: scopriamo chi sono le scelte più strane (e interessanti) del venerdì delle cover
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle ai Nuovi singoli italiani 30 gennaio 2026 3

Pagelle nuovi singoli 30 gennaio: Ditonellapiaga pronta a tutto, Ermal Meta inaugura il nuovo viaggio e due band fanno centro!
Blanco nudo in ospedale nella foto pubblicata su Instagram 4

Blanco, ospedale e pixel: la foto che sta facendo impazzire Instagram
5

Ecco la storia e il vero volto di Alex Cliff il ragazzo mascherato che a X Factor ha commosso la giuria (Testo e Video)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 6

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Amici 25 pagelle diciassettesima puntata 1 febbraio 8

Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l'emozione di Michele e la poesia di Lorenzo
Copie certificate Amici 2026: totale e classifica ex concorrenti 9

Amici, oltre 30 milioni di copie certificate, ma la crescita è concentrata su pochi cantanti
Festival di Sanremo 2026 duetti serata Cover 10

Festival di Sanremo 2026: i duetti della serata delle cover

Cerca su A.M.I.