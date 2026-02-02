2 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
2 Febbraio 2026

Come funziona Sanremo 2026: regolamento, serate, votazioni e giurie

Guida al regolamento di Sanremo 2026 tra serate, votazioni e giurie

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Come funziona Sanremo 2026: regolamento ufficiale, serate del Festival e sistema di votazione
Condividi su:

Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026 definisce struttura delle serate, sistema di votazione e ruolo delle giurie. Di seguito una sintesi chiara di come funziona il Festival, basata sui documenti Rai aggiornati alla prima modifica ufficiale.

Come funziona Sanremo 2026: serate, votazioni e giurie

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge in cinque serate, in diretta dal Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Il regolamento prevede la partecipazione di 30 Campioni e 4 Nuove Proposte.

Le serate del Festival

Prima serata – martedì 24 febbraio
Si esibiscono tutti i 30 Campioni con le rispettive canzoni in gara. Vota esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine vengono comunicate le prime 5 canzoni in classifica, senza ordine di piazzamento.

Seconda serata – mercoledì 25 febbraio
Si esibiscono 15 Campioni. IlTelevoto e la Giuria delle Radio votano le canzoni. Nella stessa serata si svolgono le sfide delle Nuove Proposte, con due artisti che accedono alla serata successiva.

Terza serata – giovedì 26 febbraio
Si esibiscono gli altri 15 Campioni, votati da Televoto e Giuria delle Radio. Al termine viene proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Quarta serata – venerdì 27 febbraio
È la Serata delle Cover. Tutti i Campioni interpretano un brano edito insieme a ospiti. Votano Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Viene proclamato il vincitore della serata.

Quinta serata – sabato 28 febbraio
Serata finale. Si esibiscono tutti i Campioni. I voti della serata vengono sommati a quelli delle serate precedenti. Le prime 5 canzoni accedono alla fase conclusiva, al termine della quale viene proclamato il vincitore di Sanremo 2026.

Chi vota a Sanremo 2026

Il sistema di votazione del Festival di Sanremo 2026 si basa su tre componenti:

  • Televoto del pubblico
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web
  • Giuria delle Radio

I pesi delle giurie variano a seconda della serata, secondo quanto stabilito dal regolamento ufficiale Rai.

Sezione basata sul Regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026 (prima modifica).

All Music Italia

Articoli più letti

Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 Serata cover duetti 1

Sanremo 2026 duetti: scopriamo chi sono le scelte più strane (e interessanti) del venerdì delle cover
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle ai Nuovi singoli italiani 30 gennaio 2026 3

Pagelle nuovi singoli 30 gennaio: Ditonellapiaga pronta a tutto, Ermal Meta inaugura il nuovo viaggio e due band fanno centro!
Blanco nudo in ospedale nella foto pubblicata su Instagram 4

Blanco, ospedale e pixel: la foto che sta facendo impazzire Instagram
5

Ecco la storia e il vero volto di Alex Cliff il ragazzo mascherato che a X Factor ha commosso la giuria (Testo e Video)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 6

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Amici 25 pagelle diciassettesima puntata 1 febbraio 8

Amici 25, le pagelle della diciassettesima puntata: l'emozione di Michele e la poesia di Lorenzo
Copie certificate Amici 2026: totale e classifica ex concorrenti 9

Amici, oltre 30 milioni di copie certificate, ma la crescita è concentrata su pochi cantanti
Festival di Sanremo 2026 duetti serata Cover 10

Festival di Sanremo 2026: i duetti della serata delle cover

Cerca su A.M.I.