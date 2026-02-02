Come funziona Sanremo 2026: regolamento, serate, votazioni e giurie

Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026 definisce struttura delle serate, sistema di votazione e ruolo delle giurie. Di seguito una sintesi chiara di come funziona il Festival, basata sui documenti Rai aggiornati alla prima modifica ufficiale.

Come funziona Sanremo 2026: serate, votazioni e giurie

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge in cinque serate, in diretta dal Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Il regolamento prevede la partecipazione di 30 Campioni e 4 Nuove Proposte.

Le serate del Festival

Prima serata – martedì 24 febbraio

Si esibiscono tutti i 30 Campioni con le rispettive canzoni in gara. Vota esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine vengono comunicate le prime 5 canzoni in classifica, senza ordine di piazzamento.

Seconda serata – mercoledì 25 febbraio

Si esibiscono 15 Campioni. IlTelevoto e la Giuria delle Radio votano le canzoni. Nella stessa serata si svolgono le sfide delle Nuove Proposte, con due artisti che accedono alla serata successiva.

Terza serata – giovedì 26 febbraio

Si esibiscono gli altri 15 Campioni, votati da Televoto e Giuria delle Radio. Al termine viene proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Quarta serata – venerdì 27 febbraio

È la Serata delle Cover. Tutti i Campioni interpretano un brano edito insieme a ospiti. Votano Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Viene proclamato il vincitore della serata.

Quinta serata – sabato 28 febbraio

Serata finale. Si esibiscono tutti i Campioni. I voti della serata vengono sommati a quelli delle serate precedenti. Le prime 5 canzoni accedono alla fase conclusiva, al termine della quale viene proclamato il vincitore di Sanremo 2026.

Chi vota a Sanremo 2026

Il sistema di votazione del Festival di Sanremo 2026 si basa su tre componenti:

Televoto del pubblico

Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

Giuria delle Radio

I pesi delle giurie variano a seconda della serata, secondo quanto stabilito dal regolamento ufficiale Rai.

Sezione basata sul Regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026 (prima modifica).