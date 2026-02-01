1 Febbraio 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Amici
1 Febbraio 2026

Amici, oltre 30 milioni di copie certificate, ma la crescita è concentrata su pochi cantanti

Un analisa che fa capire chi continua a certificare e dove invece il talent fatica a trasformarsi.

Amici di Massimiliano Longo
Copie certificate Amici 2026: totale e classifica ex concorrenti
Quante copie hanno venduto, certificazioni alla mano, i cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi?

A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo nostro approfondimento in tale senso andiamo a rivedere quanto hanno certificato gli ex concorrenti del talent show di Canale 5 confrontando anche chi è in continua ascesa rispetto al nostro ultimo articolo del 29 ottobre 2023.

In poco più di due anni, alcuni nomi hanno allungato in modo pesante, altri sono rimasti fermi, e il “peso” di Amici sul mercato certificato continua a scendere. Prova ne sono gli ultimi inediti lanciati proprio ieri.

Per leggere il nostro approfondimento clicca in basso su continua.

