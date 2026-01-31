31 Gennaio 2026

Blanco, ospedale e pixel: la foto che sta facendo impazzire Instagram

Tra dubbi, ironia e curiosità: lo scatto divide il web mentre il nuovo singolo sale in radio e nelle classifiche.

Blanco nudo in ospedale nella foto pubblicata su Instagram
Musica leggerissima, la sezione di All Music Italia dedicata alle notizie leggere, anche troppo, dei protagonisti della musica italiana: questa volta tocca a Blanco. E no, non per una nuova intervista, un premio o una polemica musicale, ma per una foto che ha immediatamente spostato l’attenzione… altrove. La domanda, inevitabile, è una sola: perché Blanchito si è fotografato completamente nudo in ospedale?

Il 30 gennaio 2027 il cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae senza vestiti in una stanza d’ospedale, con il pe*e pixelato, un letto alle spalle e l’aria di chi sa perfettamente che sta per scatenare il caos. A corredo della foto, una frase tratta dall’ultimo singolo Anche a vent’anni si muore. Per la cronaca: oltre 150.000 like in poche ore, più del doppio della media dei suoi post. Evidentemente, il contesto ospedaliero funziona. Altro che piano editoriale.

Perché Blanco si è fotografato nudo in ospedale?

Ospedale, nudità, pixel strategico: tre elementi che, messi insieme, trasformano un post in un caso virale. Qualcuno direbbe che tira più un pelo di Blanco che un carro di stream.

Del motivo per cui Blanco si trovi in ospedale, al momento, non si sa nulla. Quel che è certo è che lo scatto “gioioso” arriva in una giornata simbolica: il singolo debutta nella Top 20 dei singoli FIMI e nella Top 10 EarOne dei brani più trasmessi in radio. Coincidenze? Forse. Tempismo? Quello, sicuramente.

Al di là delle interpretazioni, il post si inserisce in una comunicazione ormai riconoscibile, in cui il corpo di Blanco diventa parte integrante del racconto pubblico dell’artista. Senza comunicati, senza spiegazioni, senza nemmeno i pantaloni.

 

Un rapporto naturale con il corpo

Chi segue Blanco fin dagli esordi sa che questo tipo di immagine non arriva dal nulla. Il cantante ha sempre giocato apertamente con la propria fisicità e con un’idea di nudità vissuta come naturale, istintiva, mai davvero scandalizzata. Semmai, metodica.

Basta tornare a Notti in bianco, il primo grande singolo che lo ha portato al successo: copertina e immaginario lo ritraevano sfocato, completamente nudo, mentre correva nei prati. Un’immagine che allora parlava di libertà adolescenziale, oggi sembra quasi un trailer di quello che sarebbe arrivato dopo.

Lo stesso Blanco ha raccontato in passato che correre nudo nella campagna bresciana, da ragazzo, era un gesto che lo rilassava e lo faceva stare bene. Una pratica personale che, col tempo, si è trasformata in linguaggio artistico, poi in estetica, infine in posizionamento.

Negli anni successivi è apparso spesso in mutande, sul palco e fuori, fino a diventare testimonial di intimo per Calvin Klein. A quel punto il messaggio era chiaro: il corpo non è solo un corpo, è un elemento narrativo. E, se serve, anche promozionale.

Resta aperta la domanda, che è poi il cuore di Musica leggerissima: no, non è a quanti centimetri equivalgono quei pixel. La domanda è se stiamo guardando un semplice post destinato a far parlare o l’ennesimo capitolo di una storia che Blanco racconta da anni, sempre partendo dallo stesso punto.

Nel frattempo, mentre il web discute, Anche a vent’anni si muore continua a girare forte in radio e in classifica. Vestita, quella, il minimo indispensabile.

