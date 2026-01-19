19 Gennaio 2026
All Music Italia
Blanco, il video social svela il testo del nuovo singolo e ammette “Crescere fa paura”

L'artista bresciano rompe il silenzio con un brano introspettivo che anticipa l'album.

Blanco anteprima nuovo singolo e date tour 2026
L’attesa sta per finire…. Blanco sta per tornare con un nuovo singolo di cui anticipa con un video social parte del testo e significato.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi qui, Blanco è pronto a riprendersi la scena e lo ha confermato attraverso un video pubblicato sui suoi social. Il contenuto, pur non svelando ancora il titolo ufficiale della canzone, offre un’anteprima visiva e sonora del brano che arriverà entro la fine di gennaio 2026, probabilmente già questo venerdì, aprendo la strada a un nuovo album e al suo primo tour nei palasport.

Questo ritorno segna l’inizio di una fase cruciale per l’artista bresciano, che arriva dopo il successo di brani come Piangere a 90 e Maledetta rabbia. In una recente intervista a Icon Magazine, Blanco ha spiegato la necessità di questo periodo di silenzio, utile a rallentare dopo la sovraesposizione degli ultimi anni per ritrovare una dimensione creativa più autentica e meno frenetica. Un percorso che lo ha riportato anche a scuola per prendere il diploma.

significato del nuovo singolo di blanco

Dalle prime immagini e parole diffuse, il significato del nuovo singolo sembra virare verso una narrazione estremamente introspettiva e onesta. L’artista affronta il tema del tempo che passa e della maturità, ammettendo che “crescere fa paura”. È un Blanco che si guarda dentro, che riconosce la propria solitudine e la fragilità di fronte al successo, cercando una via d’uscita dal “rumore” esterno per ritrovare una propria spiritualità e una versione migliore di sé.

Il testo del nuovo singolo

Nel teaser è possibile ascoltare alcuni versi del brano, che confermano una direzione autorale carica di urgenza espressiva. Di seguito riportiamo il testo svelato sui social:

Me ne accorgo adesso perché
crescere fa paura
mi guardo dentro e non ho più
nessuna, nessuna,
e davvero, si davvero, tutto passa
E lo so che poi passerò anch’io
oggi che non mi vedo, non mi vedo
forse è vero che è tardi per cercare Dio
prometto sarà migliore, migliore
fuori c’è solo rumore, rumore

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da BLANCO (@blanchitobebe)

Blanco Tour 2026: le date nei palasport

Il lancio della nuova musica sarà il preludio perfetto per il suo primo tour nei palasport, una serie di appuntamenti prodotti da Vivo Concerti e Friends & Partners che attraverseranno l’Italia tra aprile e maggio 2026. Ecco il calendario completo:

  • Venerdì 17 aprile 2026 – JESOLO (VE) · Palazzo del Turismo
  • Lunedì 20 aprile 2026 – FIRENZE · Nelson Mandela Forum
  • Giovedì 23 aprile 2026 – PADOVA · Kioene Arena
  • Sabato 25 aprile 2026 – TORINO · Inalpi Arena
  • Mercoledì 29 aprile 2026 – ROMA · Palazzo dello Sport
  • Giovedì 30 aprile 2026 – ROMA · Palazzo dello Sport
  • Sabato 02 maggio 2026 – BARI · Palaflorio
  • Domenica 03 maggio 2026 – BARI · Palaflorio
  • Martedì 05 maggio 2026 – EBOLI (SA) · Palasele
  • Mercoledì 06 maggio 2026 – NAPOLI · Palapartenope
  • Venerdì 08 maggio 2026 – BOLOGNA · Unipol Arena
  • Lunedì 11 maggio 2026 – MILANO · Unipol Forum
  • Mercoledì 13 maggio 2026 – MILANO · Unipol Forum
  • Sabato 16 maggio 2026 – PESARO · Vitrifrigo Arena

