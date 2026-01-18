18 Gennaio 2026
Lorenza Ferraro
Amici


Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori

I brani, di cui è già attivo il pre-save, sono stati presentati in anteprima durante la 15° puntata del Pomeridiano

Amici di Lorenza Ferraro
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25
Amici 25: in arrivo i nuovi inediti dei dieci cantanti in corsa per il Serale.

Da Michele Ballo a Riccardo Stimolo, passando per Elena D’Elia e Caterina Lumina, i dieci nuovi inediti – di cui, in attesa della release ufficiale, è già disponibile il pre-save – sono stati presentati in anteprima quest’oggi, domenica 18 gennaio, durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, che ha visto Brunori Sas – giudice della gara di canto – premiare Gard, Plasma e Opi, mentre Valentina, Lorenzo ed Angie non sono riusciti a convincerlo fino in fondo.

Clicca in basso su “continua” per scoprire i titoli, i temi, gli autori e i produttori dei nuovi inediti dei cantanti di Amici 25!

