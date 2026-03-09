Blanco canta un brano durissimo: “Se domani non mi sveglio ci faranno un film”. Poi annuncia il nuovo album

“Se domani non mi sveglio ci faranno un bel film…” sono le parole che canta Blanco in un video pubblicato sui social per anticipare il nuovo album di Blanco.

Per anticipare l’annuncio, l’artista ha pubblicato sui social un video in cui canta un brano inedito, una canzone intensa e molto personale che sembra confermare quanto raccontato dallo stesso Blanco nei giorni scorsi: “C’è un pezzo che mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone”.

Il breve estratto condiviso sui social mostra infatti un lato particolarmente emotivo del cantautore, tra confessioni personali e immagini che sembrano raccontare un periodo difficile ma anche la volontà di ripartire.

Blanco canta un nuovo brano e anticipa il nuovo album

Il video pubblicato da Blanco sui social sta già facendo il giro della rete tra i fan, curiosi di scoprire quale sarà il titolo del nuovo album.

Nella clip il cantante interpreta un nuovo brano ancora inedito. Il testo lascia emergere fragilità, rabbia e una forte tensione emotiva.

Alcuni versi della canzone recitano:

E sono la polizia alle quattro del mattino

stavo facendo casino perché

volevo starti vicino anche se

tu non sai cosa ho passato ho bisogno di rumore

Dio ascoltami un minuto

oppure sparerò al sole

va bene così

se domani non mi sveglio

ci faranno un bel film E c’hai ragione sempre tu ma

io non mi voglio bene

Parole molto forti che sembrano raccontare un periodo complicato della vita dell’artista e che potrebbero appartenere proprio al brano di cui Blanco aveva parlato nella lettera ai fan.

Il nuovo album di Blanco arriva dopo tre anni

Il nuovo progetto discografico di Blanco arriva a distanza di circa tre anni dall’ultimo album e dopo un periodo molto intenso per il cantante.

Tra il 2020 e il 2023 Blanco ha vissuto un’ascesa rapidissima: dai primi singoli virali al successo degli album, fino alla vittoria al Festival di Sanremo con Mahmood e al concerto evento allo stadio San Siro.

Proprio nel 2023 però, dopo l’episodio delle rose distrutte sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di Isola delle rose, per l’artista è iniziato un periodo più complesso anche dal punto di vista personale e mediatico.

Questo nuovo album sembra quindi rappresentare una sorta di rinascita artistica e personale.

I singoli che anticipano il nuovo album

Il nuovo disco di Blanco è stato anticipato da tre singoli pubblicati negli ultimi mesi.

Piangere a 90 ha superato i 35 milioni di stream su Spotify, mentre Maledetta rabbia ha raggiunto quasi 20 milioni di ascolti.

Il più recente Anche a vent’anni si muore si avvicina invece ai 5 milioni di stream.

Numeri che confermano l’enorme attesa per questo nuovo capitolo della carriera del cantante.

Titolo e data del nuovo album di Blanco

Blanco ha annunciato che titolo e data di uscita del nuovo album di Blanco verranno svelati domani, martedì 10 marzo, alle ore 12.

L’articolo verrà aggiornato non appena saranno resi ufficiali tutti i dettagli sul nuovo progetto discografico del cantautore.