Canzonissima torna in Rai: quando parte il programma di Milly Carlucci e il possibile cast

Il varietà musicale storico della Rai, Canzonissima, riparte il 21 marzo 2026.

Canzonissima 2026 segna il ritorno dello storico varietà musicale della Rai dopo oltre cinquant’anni di assenza. Il celebre programma tornerà in prima serata a partire dal 21 marzo 2026 con la conduzione di Milly Carlucci e un cast composto da alcuni dei nomi più noti della musica italiana.

Il format, andato in onda tra il 1956 e il 1975, è stato uno dei programmi più popolari della televisione italiana e ha segnato la storia dello spettacolo e della musica nel nostro Paese.

Molti spettatori si chiedono quando parte Canzonissima 2026 e quale sarà il cast della nuova edizione del programma.

Il ritorno del celebre format segna la rinascita di uno dei programmi musicali più iconici della televisione italiana.

Quando parte Canzonissima 2026

La nuova edizione di Canzonissima partirà il prossimo 21 marzo 2026 in prima serata su Rai 1.

Il programma, affidato alla conduzione di Milly Carlucci, andrà in onda ogni sabato sera, riportando in televisione uno dei varietà musicali più celebri della storia della TV italiana.

Il ritorno di Canzonissima rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi della stagione per la Rai e punta a riportare in prima serata un grande spettacolo musicale capace di unire artisti storici e nuove generazioni.

Cos’è Canzonissima

Canzonissima è stato uno dei varietà musicali più popolari della televisione italiana. Il programma andò in onda sulla Rai dal 1956 al 1975, unendo spettacolo, comicità, balletti e una gara canora seguita da milioni di spettatori.

Il format era abbinato alla Lotteria Italia e permetteva al pubblico di votare i brani in gara attraverso le cartoline acquistate insieme ai biglietti della lotteria.

Nel corso delle varie edizioni sul palco di Canzonissima si sono alternati alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo italiano, tra cui Mina, Corrado, Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Loretta Goggi.

Tra il 1970 e il 1975 il vincitore della gara canora veniva inoltre scelto come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest.

Dopo oltre cinquant’anni dall’ultima edizione, lo storico varietà torna ora in televisione con una nuova versione guidata da Milly Carlucci.

Se volete scoprire il cast di questa nuova edizione 2026 di Canzonissima cliccate in basso su continua.

