Eurovision Song Contest 2026: cantanti, date, dove vederlo e come funziona

L’Eurovision Song Contest 2026 sarà una delle edizioni più attese del celebre contest musicale europeo. In questa guida trovi anche l’elenco dei cantanti Eurovision 2026 e degli artisti già confermati per il palco di Vienna.
Ogni anno l’Eurovision riunisce decine di paesi in una competizione musicale seguita da milioni di spettatori. L’evento è diventato nel tempo uno degli spettacoli televisivi più seguiti al mondo.
In questa pagina trovi tutte le informazioni sull’Eurovision Song Contest 2026: città ospitante, date delle semifinali e della finale, artisti in gara e dove vedere lo show.
Dove si svolge l’Eurovision Song Contest 2026
L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si svolgerà a Vienna, in Austria.
Come da tradizione, il paese vincitore dell’edizione precedente ospita la manifestazione. Dopo il trionfo del 2025 sarà quindi l’Austria ad accogliere artisti e delegazioni da tutta Europa.
Le date dell’Eurovision 2026
L’Eurovision Song Contest si sviluppa in tre serate principali:
- Prima semifinale
- Seconda semifinale
- Finale
Durante le semifinali si qualificano gli artisti che accederanno alla finale. Alcuni paesi, tra cui l’Italia, accedono direttamente all’ultima serata perché fanno parte dei cosiddetti Big Five.
I Big Five sono i paesi che contribuiscono maggiormente al finanziamento dell’Unione Europea di Radiodiffusione:
- Italia
- Francia
- Germania
- Spagna
- Regno Unito
Cantanti Eurovision 2026: gli artisti in gara paese per paese
Il 15 dicembre 2025 è stata ufficializzata la lista degli Stati partecipanti all’Eurovision Song Contest 2026, che prevede 35 paesi in gara.
Molti artisti vengono selezionati attraverso festival nazionali o selezioni interne organizzate dalle emittenti televisive.
Di seguito l’elenco aggiornato dei cantanti Eurovision 2026 e degli artisti selezionati dai vari paesi per il palco di Vienna.
|Paese
|Artista
|Canzone
|Italia
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|Australia
|Delta Goodrem
|Eclipse
|Austria
|COSMÓ
|Tanzschein
|Belgio
|Essyla
|Dancing on the Ice
|Bulgaria
|Dara
|Bangaranga
|Cipro
|Antigoni
|Jalla
|Croazia
|Lelek
|Andromeda
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Før vi går hjem
|Estonia
|Vanilla Ninja
|Too Epic to Be True
|Finlandia
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|Germania
|Sarah Engels
|Fire
|Grecia
|Akylas
|Ferto
|Lettonia
|Atvara
|Ēnā
|Lituania
|Lion Ceccah
|Sólo quiero más
|Lussemburgo
|Eva Marija
|Mother Nature
|Malta
|Aidan
|Bella
|Moldavia
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|Montenegro
|Tamara Živković
|Nova zora
|Norvegia
|Jonas Lovv
|Ya Ya Ya
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|Serbia
|Lavina
|Kraj mene
|Ucraina
|Leléka
|Ridnym
L’elenco completo degli artisti sarà definito nelle settimane precedenti all’evento, quando tutti i paesi avranno scelto il proprio rappresentante.
L’Italia all’Eurovision Song Contest 2026
L’Italia parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 con Sal Da Vinci e il brano Per sempre sì.
Il cantante rappresenterà il nostro paese dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, che come da tradizione determina il rappresentante italiano al contest europeo.
Grazie allo status di Big Five, l’Italia accede direttamente alla finale dell’Eurovision senza passare dalle semifinali.
Negli ultimi anni il nostro paese ha ottenuto risultati importanti nella manifestazione, tra cui la vittoria dei Måneskin nel 2021 con il brano Zitti e buoni.
Puoi approfondire anche la guida completa all’Eurovision Song Contest con la storia del contest e tutti i risultati dell’Italia.
Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026
In Italia l’Eurovision Song Contest viene trasmesso dalla Rai.
Tradizionalmente le semifinali e la finale sono trasmesse in diretta televisiva e in streaming su RaiPlay.
Per tutte le notizie aggiornate su artisti, classifiche e risultati puoi consultare la nostra sezione dedicata all’Eurovision Song Contest.
Aggiornamenti Eurovision Song Contest 2026
Questa pagina verrà aggiornata nelle prossime settimane con tutte le novità sull’Eurovision Song Contest 2026, comprese la scaletta delle semifinali, i favoriti della vigilia e la classifica finale del contest.