Damiano David: testo, significato e traduzione di “The First Time”, undicesima traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David The First Time significato, testo e traduzione della decima traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – the first time – SIGNIFICATO

The First Time è uno dei brani più intensi e personali dell’album. Damiano David racconta il ricordo di un amore così forte da superare qualsiasi altra esperienza: droghe, viaggi, musica, persino la fede. L’impatto emotivo del “primo incontro” diventa un termine di paragone assoluto. Tra metafore potenti e immagini cinematografiche (“I crashed my car”, “I talked to God”), la canzone vibra di nostalgia, euforia e perdita. Un climax emotivo che chiude idealmente il cerchio delle tracce più autobiografiche del disco.

damiano david – the first time – TESTO e traduzione

Autori: D. David, Mark Schick, J. Evigan, S. Hudson, J. Rau, C. McDonough, R. McDonough / Musica: D. David, Mark Schick, J. Evigan, S. Hudson, J. Rau, C. McDonough, R. McDonough

TESTO

I thought my heart

Had felt it all

I swam for miles across the ocean

Never met the shore

My eyes were closed

My highs were lows

Just gettin’ drunk on pills and potions

Cravin’ something more

Traveled the world but it got me nowhere

Nothing could ever compare

A kiss, a touch

A song that made me cry

And all the drugs I’ve done

They never got me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time we met

I crashed my car

Oh baby I was flyin’

And I talked to God

He couldn’t get me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time we met

The first time we met

That night

The stars aligned

Heaven dropped a line

Before you I was just a flare in the sky

A kid too afraid to go to play in the light

A colorless painter, a man with no sight

Before you I was nothin’

Was nothin’

Had nothin’

I only had

A kiss, a touch

A song that made me cry

And all the drugs I’ve done

They never got me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time we met

I crashed my car

Oh baby I was flyin’

And I talked to God

He couldn’t get me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time

The first time we met

You set the room on fire

You take the angels higher

I heard a thousand choirs

Oh baby you ain’t seen nothing yet

Traveled the world but it got me nowhere

Nothing could ever compare to

A kiss, a touch

A song that made me cry

The drugs I’ve done

They never got me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time we met

And when I crashed my car

Oh baby I was flyin’

And I talked to God

He couldn’t get me higher

Than the first time we met

There’s nothing like the first time we met

The first time we met

The first time we met

The first time we met

There’s nothing like the first time

The first time we met

TRADUZIONE

Pensavo che il mio cuore

Avesse già provato tutto

Ho nuotato per chilometri attraverso l’oceano

Senza mai trovare la riva

I miei occhi erano chiusi

Le mie vette erano abissi

Solo sballi con pillole e pozioni

Brama di qualcosa di più

Ho girato il mondo ma non mi ha portato da nessuna parte

Niente potrà mai paragonarsi

A un bacio, una carezza

Una canzone che mi ha fatto piangere

E tutte le droghe che ho provato

Non mi hanno mai portato più in alto

Del primo incontro tra noi

Non c’è niente come la prima volta che ci siamo incontrati

Ho distrutto la mia auto

Oh baby stavo volando

E ho parlato con Dio

Ma neanche Lui è riuscito a portarmi più in alto

Di quel primo momento tra noi

Non c’è nulla come la prima volta che ci siamo incontrati

Quella notte

Le stelle si sono allineate

Il cielo ha lanciato un segnale

Prima di te ero solo un bagliore nel cielo

Un ragazzino troppo spaventato per uscire nella luce

Un pittore senza colori, un uomo senza vista

Prima di te non ero niente

Non ero niente

Non avevo niente

Avevo solo

Un bacio, una carezza

Una canzone che mi ha fatto piangere

E tutte le droghe che ho fatto

Non mi hanno mai portato più in alto

Del primo incontro tra noi

Non c’è nulla come la prima volta

Ho distrutto la mia auto

Oh baby stavo volando

E ho parlato con Dio

Neanche Lui è riuscito a portarmi più in alto

Di quel primo momento tra noi

Non c’è nulla come la prima volta

Hai incendiato la stanza

Hai fatto volare gli angeli

Ho sentito mille cori

Oh baby, non hai ancora visto niente

Ho girato il mondo ma non mi ha portato da nessuna parte

Niente potrà mai paragonarsi

A un bacio, una carezza

Una canzone che mi ha fatto piangere

Le droghe che ho fatto

Non mi hanno mai portato più in alto

Del primo incontro tra noi

Non c’è nulla come la prima volta

E quando ho distrutto la mia auto

Oh baby stavo volando

E ho parlato con Dio

Neanche Lui è riuscito a portarmi più in alto

Di quel primo momento tra noi

Non c’è nulla come la prima volta

La prima volta che ci siamo incontrati