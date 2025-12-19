19 Dicembre 2025
Warner Music rafforza la presenza a Sanremo 2026: Raf e Arisa firmano con Warner Records

Due firme che portano a quota 14 gli artisti in gara di Warner Music

Raf e Arisa firmano con Warner Music in vista del Festival di Sanremo 2026
Nel pieno della corsa verso Sanremo 2026, Warner Music Italy piazza due mosse molto importanti: Raf e Arisa entrano ufficialmente nel roster della Warner Records, la label guidata da Eleonora Rubini, andando a rafforzare in modo significativo la presenza della major al prossimo Festival.

Una doppia firma che converge nello stesso punto: Sanremo come snodo strategico, non solo artistico ma anche discografico.

Per Arisa si tratta, di fatto, di un ritorno a casa. La cantante era infatti stata seguita dalla major nei primi anni di carriera, dal 2009 fino al 2016, attraversando alcune delle fasi più riconoscibili del suo percorso artistico.

Dopo l’uscita da Warner, Arisa ha vissuto una breve parentesi in Sugar per poi scegliere una strada più autonoma: negli ultimi anni si è infatti mossa da indipendente con la sua Pipshow, puntando su un modello produttivo e creativo più libero. Il rientro in Warner arriva ora in un momento chiave, con Sanremo alle porte e un nuovo capitolo artistico che, inevitabilmente, tornerà sotto i riflettori del grande pubblico.

Discorso diverso, ma altrettanto significativo, per Raf. L’artista entra in Warner per la prima volta nella sua carriera, pur restando in licenza con la sua Girotondo. In passato Raf ha infatti attraversato altri mondi discografici tra cui Sugar (con distribuzione Universal Music) e poi Sony Music, che lo ha accompagnato per gran parte degli anni Duemila.

L’approdo in Warner rappresenta quindi un passaggio importante, soprattutto in un momento in cui il suo nome torna al centro della scena anche grazie al Festival.

Con le firme di Raf e Arisa, la Warner Music Italy porta a 14 il numero complessivo di artisti in gara al Festival di Sanremo sotto l’egida della major guidata da Pico Cibelli: 12 Big e 2 Nuove Proposte.

Ecco l’elenco aggiornato:

  • Arisa (Warner Records/Warner Music) – MAGICA FAVOLA
  • Eddie Brock (Sangita Records/Atlantic/Warner Music) – AVVOLTOI
  • Fedez & Masini (Atlantic/Warner Music/BMG) – MALE NECESSARIO
  • Francesco Renga (Atlantic/Warner Music) – IL MEGLIO DI ME
  • Fulminacci (Maciste Dischi/Warner Records/Warner Music) – STUPIDA SFORTUNA
  • Levante (Warner Records/Warner Music) – SEI TU
  • Luchè (Atlantic/Warner Music) – LABIRINTO
  • Patty Pravo (Nar International/ADA/Warner Music) – OPERA 
  • Raf (Girotondo/Warner Records/Warner Music) – ORA E PER SEMPRE
  • Sal Da Vinci (Atlantic/Warner Music) – PER SEMPRE SI
  • Sayf (Atlantic/Warner Music) – TU MI PIACI TANTO
  • Serena Brancale (Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music) – QUI CON ME
  • Angelica Bove (Atlantic/Warner Music) – MATTONE
  • Niccolò Filipucci (Warner Records/Warner Music) – LAGUNA
