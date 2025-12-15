15 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Dicembre 2025

Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)

Per la prima volta il cantautore firma un brano per il cinema.

News di All Music Italia
Mahmood firma la canzone Le cose non dette per il film di Gabriele Muccino
Condividi su:

Mahmood firma per la prima volta una canzone originale per il cinema e lo fa legando il proprio nome al nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, in uscita nelle sale dal 29 gennaio.

Il brano omonimo, Le cose non dette, è un singolo inedito del cantautore e accompagnerà il film fin dal primo impatto visivo: un estratto della canzone è infatti già presente nel trailer ufficiale, disponibile online da oggi. L’uscita del singolo è prevista per metà gennaio.

Si tratta di un passaggio significativo nel percorso artistico di Mahmood, che per la prima volta porta la propria scrittura e la propria identità musicale all’interno di una colonna sonora cinematografica, dialogando direttamente con le immagini e con la narrazione filmica.

Il trailer del film, accompagnato dalle prime note del brano, restituisce fin da subito un’atmosfera emotiva sospesa, fatta di silenzi, tensioni sotterranee e fragilità non espresse: elementi che sembrano dialogare in modo naturale con l’universo musicale dell’artista.

Il film “Le cose non dette”

Le cose non dette è il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, al cinema dal 29 gennaio, e vede un cast corale composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

La colonna sonora del film e la canzone originale interpretata e composta da Mahmood sono prodotte e dirette da Paolo Buonvino.

Il film è una produzione Lotus Production, società del Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. L’opera è realizzata con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo, mentre le vendite internazionali sono curate da Rai Cinema International Distribution.

La trama

Carlo ed Elisa sono una coppia affermata, brillante, apparentemente solida. Vivono a Roma, immersi in una quotidianità fatta di successi, abitudini e di un amore che forse non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista stimata anche all’estero.

Alla ricerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente Vittoria. È durante questo viaggio che emergono dinamiche irrisolte, segreti mai affrontati e sguardi che iniziano a confondere i confini, mettendo in discussione certezze che sembravano consolidate.

L’arrivo di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, introduce una presenza misteriosa che accende interrogativi e tensioni. In un paesaggio caldo, immobile e distante, i rapporti si tendono, si rivelano e si trasformano.

Perché a volte basta una crepa minuscola per far crollare ciò che sembrava stabile. E perché, forse, non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
Festival di Sanremo 2026 Nuove proposte 2

Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 3

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025 4

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell'anno
Mazzariello e Blind & El ma e Soniko vincitori di Area Sanremo 2025 5

Area Sanremo 2025, annunciati i due vincitori: Mazzariello e il trio Blind, El ma & Soniko vanno al Festival
Giovani delusi davanti al Teatro Ariston per Area Sanremo 2025 6

Area Sanremo 2025: storia, critiche e proposte per un concorso che deve cambiare per salvare i sogni dei giovani
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre 9

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 10

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano

Cerca su A.M.I.