Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)

Mahmood firma per la prima volta una canzone originale per il cinema e lo fa legando il proprio nome al nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, in uscita nelle sale dal 29 gennaio.

Il brano omonimo, Le cose non dette, è un singolo inedito del cantautore e accompagnerà il film fin dal primo impatto visivo: un estratto della canzone è infatti già presente nel trailer ufficiale, disponibile online da oggi. L’uscita del singolo è prevista per metà gennaio.

Si tratta di un passaggio significativo nel percorso artistico di Mahmood, che per la prima volta porta la propria scrittura e la propria identità musicale all’interno di una colonna sonora cinematografica, dialogando direttamente con le immagini e con la narrazione filmica.

Il trailer del film, accompagnato dalle prime note del brano, restituisce fin da subito un’atmosfera emotiva sospesa, fatta di silenzi, tensioni sotterranee e fragilità non espresse: elementi che sembrano dialogare in modo naturale con l’universo musicale dell’artista.

Il film “Le cose non dette”

Le cose non dette è il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, al cinema dal 29 gennaio, e vede un cast corale composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

La colonna sonora del film e la canzone originale interpretata e composta da Mahmood sono prodotte e dirette da Paolo Buonvino.

Il film è una produzione Lotus Production, società del Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. L’opera è realizzata con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo, mentre le vendite internazionali sono curate da Rai Cinema International Distribution.

La trama

Carlo ed Elisa sono una coppia affermata, brillante, apparentemente solida. Vivono a Roma, immersi in una quotidianità fatta di successi, abitudini e di un amore che forse non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista stimata anche all’estero.

Alla ricerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente Vittoria. È durante questo viaggio che emergono dinamiche irrisolte, segreti mai affrontati e sguardi che iniziano a confondere i confini, mettendo in discussione certezze che sembravano consolidate.

L’arrivo di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, introduce una presenza misteriosa che accende interrogativi e tensioni. In un paesaggio caldo, immobile e distante, i rapporti si tendono, si rivelano e si trasformano.

Perché a volte basta una crepa minuscola per far crollare ciò che sembrava stabile. E perché, forse, non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto.