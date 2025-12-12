12 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
12 Dicembre 2025

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell’anno

Maria Carey anche per il sesto anno consecutivo va prima nei singoli

Classifiche di vendita di All Music Italia
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025
Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 50/2025.

Ultimo continua ad essere una certezza che sfida ogni legge discografica scritta. A pochi mesi da Ultimo Live Stadi 2024, album che ha conquistato la vetta della classifica FIMI, anche il nuovo disco dal vivo, Ultimo Live Stadi 2025 debutta al primo posto della classifica di vendita.

Ottimo ingresso, alla #2, per il nuovo disco di Emis Killa, Musica triste. Chiude il podio il “solito” Olly mentre alla #4, nuova entrata, il disco di Angelina Mango, Caramé, che con l’uscita nel formato fisico entra alla #4.

Passando alle new entry fuori dalla Top 20 troviamo una serie di riedizioni celebrative: alla #32 quella per i 10 anni di XDVR di Sfera Ebbasta, alla #30 quella per i 10 anni di Educazione Sabauda di Willie Peyote e alla #56 quella per i trent’anni di Destinazione paradiso di Gianluca Grignani.

Chiudiamo con il nuovo disco di Bello figo, Pacco enorme, alla #62, e con Ancora vivi di Gianni Bismark alla #69.

Classifica FIMI album: settimana 50/2025

  1. Ultimo Live Stadi 2025 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (NEW)
  2. Musica triste – Emis Killa – Epic/Sony (NEW)
  3. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony (=)
  4. Caramé – Angelina Mango – La Tarma/ADA-Warner (NEW)
  5. Funny Games – Noyz Narcos – Thaurus/M.A.S.T. (↓4)
  6. Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode – Columbia/Sony (NEW)
  7. Christmas – Michael Bublé – Warner (↑9)
  8. Cremonini Live25 – Cesare Cremonini – EMI/Universal (↓2)
  9. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (=)
  10. Una storia importante – Eros Ramazzotti – Friends & Partners/Sony (↓5)
  11. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (=)
  12. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (↑2)
  13. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↓4)
  14. Persona – Marracash – Island/Universal (=)
  15. È finita la pace – Marracash – Island/Universal (↑8)
  16. Orbit Orbit – Caparezza – BMG (↑3)
  17. Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner (↓7)
  18. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (↓1)
  19. La bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches (↑2)
  20. G – Giorgia – Epic/Sony (↑5)

All Music Italia

