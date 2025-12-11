Area Sanremo 2025: scelti i 22 finalisti. Tra loro Albe, Mazzariello, Matteo Alieno, Enula e Tomasi

Area Sanremo 2025 entra nella fase decisiva: dopo quattro giorni di audizioni e oltre 505 candidati ascoltati al Palafiori, la Commissione Musicale – composta dagli autori Rai Lavinia Iannarilli, Mattia Bravi e Walter Santillo – ha selezionato i 22 finalisti ufficiali dell’edizione.

Un passaggio chiave in un percorso che porterà due di loro direttamente sul palco del Festival di Sanremo 2026 come Nuove Proposte.

Domani, venerdì 12 dicembre, alla presenza del direttore artistico Carlo Conti, verranno scelti i dieci vincitori di Area Sanremo.

Un traguardo che, però, durerà poco: già il giorno dopo – sabato 13 dicembre – i dieci selezionati torneranno davanti alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani e allo stesso Conti, chiamato a individuare i due nomi che comporranno la quota “Area Sanremo” al Festival.

Il percorso si chiuderà domenica 14 dicembre, durante Sarà Sanremo, quando verranno annunciati i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 e, soprattutto, sarà rivelato quali tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2025 accederanno ufficialmente al Festival.

In un’unica serata conosceremo quindi:

i 4 artisti delle Nuove Proposte 2026

delle Nuove Proposte 2026 i titoli delle canzoni dei Big in gara

Ecco i finalisti di Area Sanremo 2025. Cliccate qui sotto su continua.