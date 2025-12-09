Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026

Sanremo Giovani 2025 arriva al suo momento decisivo con la semifinale e la scelta dei sei finalisti.

Martedì 9 dicembre, il talent Rai che seleziona le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 entra nella fase più delicata quella che porta alla scelta dei sei finalisti che si giocheranno due posti tra le Nuove Proposte della kermesse.

Dalla Sala A di via Asiago, in onda su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, sei artisti approderanno all’ultima tappa: la finalissima di Sarà Sanremo, prevista per sabato 14 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione di Gianluca Gazzoli insieme al direttore artistico Carlo Conti.

Gli undici concorrenti rimasti in gara – dopo la rinuncia di Soap – sono stati suddivisi in quattro duelli singoli e una sfida a tre. Gli abbinamenti sono stati stabiliti editorialmente e rivelati in apertura di puntata.

La votazione, come sempre, è affidata alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, dal Maestro Enrico Cremonesi e da Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Sanremo Giovani 2025 – la semifinale

La puntata segue una struttura chiara: quattro sfide dirette, un solo vincitore per ciascun duello, e una sfida a tre che assegna gli ultimi due posti disponibili.

Sanremo Giovani 2025 – I sei finalisti ufficiali

Ecco lo schema delle sfide e gli esiti:

Antonia (Epic/Sony Music) vs Caro Wow (EMI/Universal) → vincitrice: Antonia

(Epic/Sony Music) vs (EMI/Universal) → Welo (Island/Universal) vs Cmqmartina (Columbia/Sony Music) → vincitore: Welo

(Island/Universal) vs (Columbia/Sony Music) → Nicolò Filippucci (Warner Records) vs Petit (21co/Atlantic/Warner) → vincitore: Nicolò Filippucci

