9 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
9 Dicembre 2025

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026

Una puntata decisiva tra duelli, una sfida a tre e un cast dominato dalle major

Festival di Sanremo di All Music Italia
Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre.
Condividi su:

Sanremo Giovani 2025 arriva al suo momento decisivo con la semifinale e la scelta dei sei finalisti.

Martedì 9 dicembre, il talent Rai che seleziona le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 entra nella fase più delicata quella che porta alla scelta dei sei finalisti che si giocheranno due posti tra le Nuove Proposte della kermesse.

Dalla Sala A di via Asiago, in onda su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, sei artisti approderanno all’ultima tappa: la finalissima di Sarà Sanremo, prevista per sabato 14 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione di Gianluca Gazzoli insieme al direttore artistico Carlo Conti.

Gli undici concorrenti rimasti in gara – dopo la rinuncia di Soap – sono stati suddivisi in quattro duelli singoli e una sfida a tre. Gli abbinamenti sono stati stabiliti editorialmente e rivelati in apertura di puntata.

La votazione, come sempre, è affidata alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, dal Maestro Enrico Cremonesi e da Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Sanremo Giovani 2025 – la semifinale

La puntata segue una struttura chiara: quattro sfide dirette, un solo vincitore per ciascun duello, e una sfida a tre che assegna gli ultimi due posti disponibili.

Ecco lo schema delle sfide e gli esiti:

  • Antonia (Epic/Sony Music) vs Caro Wow (EMI/Universal)
  • Welo (Island/Universal) vs Cmqmartina (Columbia/Sony Music)
  • Nicolò Filippucci (Warner Records) vs Petit (21co/Atlantic/Warner)
  • Principe (Warner Records) vs Angelica Bove (Atlantic/Warner)
  • Seltsam (Honiro/ADA/Warner) vs Senza Cri (Sensei/ADA/Warner) vs La Messa (TIME/Believe)

Sanremo Giovani 2025 – I sei finalisti ufficiali

Ecco lo schema delle sfide e gli esiti:

  • Antonia (Epic/Sony Music) vs Caro Wow (EMI/Universal) → vincitrice: Antonia
  • Welo (Island/Universal) vs Cmqmartina (Columbia/Sony Music) → vincitore: Welo
  • Nicolò Filippucci (Warner Records) vs Petit (21co/Atlantic/Warner) → vincitore: Nicolò Filippucci

Articolo in aggiornamento

 

All Music Italia

Articoli più letti

Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 1

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 2

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 4

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 6

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
EroCaddeo presenta il nuovo cd scrivimi quando arrivi (punto) 8

EroCaddeo pubblica “scrivimi quando arrivi (punto)”: il nuovo cd autografato in uscita il 9 gennaio 2026
Paola Iezzi sul palco: anteprima del live show IEZZ WE CAN!!! in debutto a Milano nel 2026 9

Paola Iezzi: IEZZ WE CAN!!!, a Milano il nuovo show nel 2026. Dettagli e biglietti
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 10

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori

Cerca su A.M.I.