Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre che cambia gli equilibri

Stasera, martedì 9 dicembre 2025, andrà in onda la semifinale di Sanremo Giovani 2025, ultimo appuntamento del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte del Festival 2026. Una puntata decisiva, condotta da Gianluca Gazzoli dalla Sala A di via Asiago, in onda in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay.

Al termine della serata si conosceranno i sei artisti che approderanno alla finalissima di Sarà Sanremo, in programma il 14 dicembre su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione doppia di Carlo Conti e Gazzoli.

Come si svolgerà la semifinale di Sanremo Giovani 2025

Questa edizione presenta un cambiamento non previso: la rinuncia di Soap ha portato il numero dei concorrenti a 11, creando un’anomalia nel meccanismo tradizionale delle sfide, da sempre basate su duelli 1 contro 1.

Gli undici artisti saranno infatti suddivisi in quattro duelli e una sfida a tre. Gli abbinamenti verranno decisi editorialmente e rivelati direttamente in apertura di puntata.

La votazione, come da regolamento, sarà affidata alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival) e Claudio Fasulo.

Nei quattro duelli ogni giurato esprimerà la propria preferenza per uno dei due concorrenti. Per la sfida a tre, invece, il meccanismo cambia: i giudici non scelgono chi far avanzare, ma chi vogliono eliminare.

La criticità del formato: la sfida a tre altera gli equilibri?

La presenza della sfida a tre introduce una questione evidente di equilibrio. Nei duelli il confronto è diretto: uno passa, uno esce. Nella sfida a tre, invece, l’eliminazione è decisa in negativo. Bastano due voti per essere esclusi. Di conseguenza, chi capita in questo blocco ha inevitabilmente un rischio maggiore rispetto a chi affronta un classico faccia a faccia.

È un sistema che può penalizzare l’artista meno riconoscibile o meno forte mediaticamente, anche quando la performance è di buon livello. Una dinamica che rende questa semifinale, già sulla carta, asimmetrica. Non impossibile, certo, ma oggettivamente più dura per i tre coinvolti.

Al termine della puntata i quattro vincitori dei duelli e i due superstiti della sfida a tre formeranno la rosa dei sei finalisti che accederanno alla finale di Sarà Sanremo.

Solo due di loro otterranno il pass per il Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. Altri due giovani verranno selezionati attraverso Area Sanremo e si uniranno di diritto al cast.

I protagonisti della semifinale

Gli undici artisti chiamati a giocarsi l’accesso alla finale sono:

Angelica Bove

Antonia

Caro Wow

Cmqmartina

La Messa

Nicolò Filippucci

Petit

Principe

Seltsam

Senza Cri

Welo

Undici percorsi, undici identità artistiche e un solo obiettivo: arrivare tra i sei che si giocheranno tutto nella finale del 14 dicembre.

Il pronostico di All Music Italia? Passeranno Angelica Bove, Antonia, La Messa, Nicolò Filippucci, Petit, Seltsam e Senza Cri