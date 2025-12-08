Amici 2025, le pagelle dell’undicesima puntata: il debutto da “Golden Buzz” di Lorenzo Salvetti

Amici 25: le pagelle dell’undicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 7 dicembre 2025.

Nella puntata con ospiti Alberto Urso, che ha presentato Come Noi Mai, e Malgioglio, che ha giudicato la gara di canto, per poi esibirsi sulle note di Chi Lo Sa, Alessio ha vinto la sfida contro Austin, giudicata da Marcello Sacchetta.

Michele, invece, affronterà una nuova sfida la prossima settimana. Dopo averlo ascoltato durante la sfida contro Caterina, Rudy Zerbi ha infatti cambiato idea su di lui, decidendo di annullare la sfida. L’allievo non è dunque stato eliminato, ma la sfidante ha comunque ottenuto un banco all’interno della scuola.

Ma non è tutto! Paola ha infatti eseguito il compito assegnatole da Alessandra Celentano, che ha valutato la ballerina con un bel sette e mezzo.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 7 dicembre

Durante l’undicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Malgioglio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Anbeta, Kledi e Francesca Tocca.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Maria Rosaria balla Sweet Dream (Are Made of This) degli Eurythmics

balla degli GARD canta I Migliori Anni Della Nostra Vita di Renato Zero

canta di Alex balla Animals di Martin Garrix

balla di Lorenzo canta La Donna Del Mio Amico dei Pooh

canta dei Paola balla Secretly degli Skunk Anansie

balla degli Valentina canta I Miss You di Clean Bandit

canta di Anna balla JET_Set.mp3 di Emilia & Nathy Peluso

balla di Riccardo canta Lasciamene Un Po’ di Tommaso Paradiso

canta di Pierpaolo balla Senza Una Stupida Storia D’Amore di Achille Lauro

balla di Plasma canta Affogare dei Legno

canta dei Giorgia balla Pas De Deux (Swan Lake) di Tchaikovsky

balla di Elena canta What About Us di Pink

canta di Alessio balla Mai Per Sempre di Geolier

balla di Angie canta Love On The Brain di Rihanna

canta di Emiliano balla Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco

balla di Opi canta Ho Imparato a Sognare dei Negrita

canta dei Flavia c anta Concedimi di Matteo Romano

GARA CANTO GIUDICATA DA MALGIOGLIO

Lorenzo Riccardo e Valentina Angie Opi Gard Flavia Elena Plasma (va in sfida)

Plasma non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Elena e Flavia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANBETA, KLEDI E FRANCESCA TOCCA

Alessio Emiliano Maria Rosaria Alex Paola Anna Giorgia Pierpaolo (va in sfida)

Pierpaolo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Giorgia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

