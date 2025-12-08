8 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
8 Dicembre 2025

Amici 2025, le pagelle dell’undicesima puntata: il debutto da “Golden Buzz” di Lorenzo Salvetti

Nella puntata con ospiti Alberto Urso e Malgioglio, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre
Amici 25: le pagelle dell’undicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 7 dicembre 2025.

Nella puntata con ospiti Alberto Urso, che ha presentato Come Noi Mai, e Malgioglio, che ha giudicato la gara di canto, per poi esibirsi sulle note di Chi Lo SaAlessio ha vinto la sfida contro Austin, giudicata da Marcello Sacchetta.

Michele, invece, affronterà una nuova sfida la prossima settimana. Dopo averlo ascoltato durante la sfida contro Caterina, Rudy Zerbi ha infatti cambiato idea su di lui, decidendo di annullare la sfida. L’allievo non è dunque stato eliminato, ma la sfidante ha comunque ottenuto un banco all’interno della scuola.

Ma non è tutto! Paola ha infatti eseguito il compito assegnatole da Alessandra Celentano, che ha valutato la ballerina con un bel sette e mezzo.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 7 dicembre

Durante l’undicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Malgioglio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Anbeta, Kledi e Francesca Tocca.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Maria Rosaria balla Sweet Dream (Are Made of This) degli Eurythmics
  • GARD canta I Migliori Anni Della Nostra Vita di Renato Zero
  • Alex balla Animals di Martin Garrix
  • Lorenzo canta La Donna Del Mio Amico dei Pooh
  • Paola balla Secretly degli Skunk Anansie
  • Valentina canta I Miss You di Clean Bandit
  • Anna balla JET_Set.mp3 di Emilia & Nathy Peluso
  • Riccardo canta Lasciamene Un Po’ di Tommaso Paradiso
  • Pierpaolo balla Senza Una Stupida Storia D’Amore di Achille Lauro
  • Plasma canta Affogare dei Legno
  • Giorgia balla Pas De Deux (Swan Lake) di Tchaikovsky
  • Elena canta What About Us di Pink
  • Alessio balla Mai Per Sempre di Geolier
  • Angie canta Love On The Brain di Rihanna
  • Emiliano balla Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco
  • Opi canta Ho Imparato a Sognare dei Negrita
  • Flavia canta Concedimi di Matteo Romano

Alberto Urso ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA MALGIOGLIO

  1. Lorenzo
  2. Riccardo Valentina
  3. Angie
  4. Opi
  5. Gard
  6. Flavia
  7. Elena
  8. Plasma (va in sfida)

Plasma non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Elena e Flavia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANBETA, KLEDI E FRANCESCA TOCCA

  1. Alessio
  2. Emiliano
  3. Maria Rosaria 
  4. Alex
  5. Paola
  6. Anna
  7. Giorgia
  8. Pierpaolo (va in sfida)

Pierpaolo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Giorgia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

Malgioglio ospite e giudice ad Amici 2025

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle dell’undicesima puntata di Amici 2025.

