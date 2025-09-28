Dai palchi liguri ad Amici 25, Gabriele Gard: “La musica è casa, è il mio riparo”

Cantautore genovese da poco maggiorenne, Gabriele Gard è stato fortemente voluto ad Amici 25 (qui le anticipazioni) da Anna Pettinelli, che ha accolto con entusiasmo la sua ammissione all’interno della scuola di canto e di ballo più famosa d’Italia.

E se questa esperienza sancirà il suo debutto in un talent show televisivo, sul palco Gabriele si sente invece perfettamente a suo agio. Di fatto, il giovane cantautore ha già calcato diversi piccoli palchi: da quelli delle sagre di paese in Liguria a quelli delle gare canore tra scuole.

E poi ci sono i social, che sono anch’essi un importante e, al tempo stesso, ostico palcoscenico. Qui Gabriele condivide non solo cover ma anche alcuni brani inediti, nati proprio dalla sua penna.

D’altronde, per lui “la musica è casa, un luogo protetto dove ripararmi, la mia lei che non mi tradirà mai e con cui starò sempre insieme“.

I suoi artisti di riferimento? Marco Mengoni, Ultimo, Tiziano Ferro e… De Andrè, che ascoltava con il nonno.

Ma la musica non è la sua unica passione. Gabriele ha infatti giocato anche a calcio in diverse società sportive, per poi cimentarsi anche nella danza.

Amici 25, GABRIELE GARD: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Gabriele Gard:

Ascoltatori mensili Spotify: 36

Brano più ascoltato: Per Te… (2.852 stream)

(2.852 stream) Follower su Instagram: 3.723

Follower TikTok: 487

