Amici 25, spoiler prima puntata di domenica 28 settembre 2025: ospiti, cantanti, ballerini e la nuova classe

Amici 25, conosciuto anche come Amici 2025 per indicare l’anno di messa in onda, torna su Canale 5 domenica 28 settembre alle 14 con la prima puntata della nuova edizione.

La registrazione dell’esordio del talent di Maria De Filippi ha già mostrato la nuova classe di cantanti e ballerini che animerà i pomeriggi invernali di Canale 5.

C’è grande curiosità non solo per sapere chi ha ottenuto il banco e chi invece non ce l’ha fatta, ma anche per scoprire quali ospiti hanno inaugurato la stagione. Prima di entrare nel dettaglio delle anticipazioni riportate da Superguida Tv, sito legato a Mediaset, ricordiamo che due dei quattro nomi che la nostra redazione aveva già spoilerato qui la scorsa settimana sono effettivamente entrati a far parte della scuola: Michelle Cavallaro e Plasma.

Ospiti e sorprese della prima puntata

L’esordio di Amici 25 non ha deluso le aspettative. A consegnare le maglie agli allievi sono arrivati in studio ospiti di rilievo: Irama, Francesca Fagnani – che ha ricordato il ritorno di Belve – , Geppi Cucciari con un monologo ironico dedicato ad Alessandra Celentano, Stash, Simona Ventura per presentare la nuova edizione del Grande Fratello, e il ballerino Giuseppe Giofrè, che da Los Angeles ha portato in regalo una maglia speciale inviata da Jennifer Lopez.

Spazio anche al ritorno di Veronica Peparini tra i professori, accolta da un filmato celebrativo. A inaugurare l’anno, come da tradizione, è arrivato il vincitore della passata edizione, il ballerino Daniele, che ha posato la coppa nella teca trasparente e ha incoraggiato i nuovi allievi.

Cliccate in basso per scoprire come si è formata la classe e le anticipazioni complete della prima puntata di Amici 25 di domenica 28 settembre 2025.