25 Settembre 2025
di
All Music Italia
Amici
Condividi su:
25 Settembre 2025

Amici 25, spoiler prima puntata di domenica 28 settembre 2025: ospiti, cantanti, ballerini e la nuova classe

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Amici 25

Amici di All Music Italia
Amici 25 anticipazioni prima puntata con ospiti e spoiler
Condividi su:

Amici 25, conosciuto anche come Amici 2025 per indicare l’anno di messa in onda, torna su Canale 5 domenica 28 settembre alle 14 con la prima puntata della nuova edizione.

La registrazione dell’esordio del talent di Maria De Filippi ha già mostrato la nuova classe di cantanti e ballerini che animerà i pomeriggi invernali di Canale 5.

C’è grande curiosità non solo per sapere chi ha ottenuto il banco e chi invece non ce l’ha fatta, ma anche per scoprire quali ospiti hanno inaugurato la stagione. Prima di entrare nel dettaglio delle anticipazioni riportate da Superguida Tv, sito legato a Mediaset, ricordiamo che due dei quattro nomi che la nostra redazione aveva già spoilerato qui la scorsa settimana sono effettivamente entrati a far parte della scuola: Michelle Cavallaro e Plasma.

Ospiti e sorprese della prima puntata

L’esordio di Amici 25 non ha deluso le aspettative. A consegnare le maglie agli allievi sono arrivati in studio ospiti di rilievo: Irama, Francesca Fagnani – che ha ricordato il ritorno di Belve – , Geppi Cucciari con un monologo ironico dedicato ad Alessandra Celentano, Stash, Simona Ventura per presentare la nuova edizione del Grande Fratello, e il ballerino Giuseppe Giofrè, che da Los Angeles ha portato in regalo una maglia speciale inviata da Jennifer Lopez.

Spazio anche al ritorno di Veronica Peparini tra i professori, accolta da un filmato celebrativo. A inaugurare l’anno, come da tradizione, è arrivato il vincitore della passata edizione, il ballerino Daniele, che ha posato la coppa nella teca trasparente e ha incoraggiato i nuovi allievi.

Cliccate in basso per scoprire come si è formata la classe e le anticipazioni complete della prima puntata di Amici 25 di domenica 28 settembre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 1

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 2

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 4

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 7

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 9

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 10

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

Cerca su A.M.I.