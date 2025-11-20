20 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
X Factor 2025: “Sicilia Bedda” è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Il nuovo inedito è un omaggio potente alla sua terra: una lettera d’amore tra appartenenza, nostalgia e quella “sicilitudine”.

DELIASICILIA BEDDA – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì Sicilia Bedda, il nuovo inedito di DELIA presentato a X Factor 2025. Un brano che esprime tutto l’amore per la Sicilia, per la prima volta nella storia dello show in dialetto siciliano.

Chi è Delia

DELIA, all’anagrafe Delia Buglisi, è una cantautrice classe 1999 originaria di Paternò (Catania). Artista profondamente legata alla sua terra, unisce un’impostazione accademica solida – grazie alla laurea a ciclo unico al Conservatorio di Catania – a un istinto viscerale che rende la sua musica immediata, emotiva, riconoscibile.
Cresciuta tra folk, cantautorato e radici popolari siciliane, trasforma il dialetto in una lingua universale, capace di parlare anche a chi quell’isola non l’ha mai vista ma l’ha sempre immaginata. La sua scrittura alterna delicatezza e forza, proprio come lei: una delle probabili finaliste di questa edizione, la leonessa di Paternò che sul palco sfodera tutta la sua sicilianità.
Nel percorso a X Factor 2025 nella squadra di Jake La Furia, Delia si sta imponendo come una delle voci più autentiche e teatrali del cast: presenza scenica magnetica, voce narrante antica e moderna insieme.

DELIA – SICILIA BEDDA: significato del brano

Sicilia Bedda (Warner Records Italy/Warner Music Italy) è una dichiarazione d’amore in forma di canto. Una preghiera, una lettera, un ritorno. Una canzone dedicata a chi la Sicilia l’ha dovuta lasciare, per lavoro o per destino, e a tutti coloro che continuano a portarla addosso come una seconda pelle.

Nel daily dello show Delia lo ha detto chiaramente: la vita la porterà lontana dalla sua isola. E questo brano nasce da lì, da quel punto sospeso in cui sai che devi partire, ma non vorresti farlo mai. Io la chiamo sicilitudine: quel sentimento contraddittorio e dolcissimo per cui, ovunque andrai, sarai sempre uno straniero… tranne quando torni. Perché la Sicilia, quando ti lascia andare, non ti lascia mai davvero.
La canzone la guarda come si guarda una persona amata: con gratitudine, malinconia, ferite e stupore. Dentro ci sono gli odori, i silenzi, la luce delle quattro del pomeriggio, le strade che portano al mare, gli addii non detti, la famiglia, le radici che non diventano mai catene ma slanci.

Sicilia Bedda non è nostalgia sterile: è la consapevolezza che quello che sei oggi l’hai imparato lì. Le radici non frenano, tengono in piedi. La distanza non cancella, amplifica.
E tutto si riassume in quei versi che Delia canta con voce piena, quasi a trattenere il fiato:

“A ghiriminni,
tu si l’amuri e vogghiu ristari,
Sicilia bedda.”

Un brano che restituisce dignità a una condizione condivisa da tantissimi giovani del Sud: partire per viverlo meglio, per potersi permettere un futuro. Senza mai smettere di appartenere al luogo che ti ha generato.

Delia fa parte della scuderia di Isola degli Artisti e il suo brano è stato scritto da lei stessa con Fiat131 e Noemi Bruno. La produzione è di Carlo Avarello e di Miriade.

TESTO

In arrivo.

 

All Music Italia

