X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano

X Factor 2025, solare e ironica arriva sul palco delle audizioni Delia Buglisi, siciliana con un accento catanese che la rende spontanea e vera.

Chi è DELIA BUGLISI

Nata a Catania nel 1999, pianista e cantante, Delia si definisce con ironia musicista quasi a tempo pieno. Una definizione che racchiude bene la sua doppia natura: quella di interprete colta, capace di riscoprire partiture dimenticate, e quella di cantautrice che usa voce e pianoforte come strumenti di racconto intimo.

La sua storia musicale è intrecciata alle numerose performance al pianoforte ma dentro di lei è forte il suo desiderio di cantare.

DELIA BUGLISI alle audition di X Factor 2025

Standing ovation e parole forti dai giudici per la giovane cantautrice che unisce piano, canto e lingua siciliana.

Si presenta molto emozionata e in ansia Delia Buglisi, accompagnata dal padre:

“Ho i miei modi per tranquillizzarmi, sono laureata in pianoforte, il canto è una cosa che ho scoperto dopo. I miei genitori volevano che diventassi un’insegnante di pianoforte. Io voglio cantare nella vita. Quando mi esibisco sono viva e vera soprattutto libera.”

Un’introduzione semplice e disarmante, che però lascia intravedere già il fuoco che poco dopo infiammerà il palco.

È Achille Lauro a definirla “Leonessa di Catania”. Una definizione che calza a pennello: forza, istinto e un’urgenza espressiva che si traduce in una performance difficilmente dimenticabile.

Nella sua esibizione Rosalia incontra il siciliano

Delia, infatti, sceglie Sakura di Rosalia, ma la piega al suo universo inserendo un lungo passaggio in siciliano, che trasforma il brano in qualcosa di unico, radicato nella sua terra.

Testo in siciliano di Sakura – Rosalia

Cu ti lu dissi che u funnu du mari un si po tuccari, un si po tucani

è la mi storia.

Vittima e carnefice protagonista di questo piano

A voti u celo lancia u su vilenu

si lu brucia tutto pure l’anima

strazza lu cori, lassa terra sicca come l’occhi mia

la sofferenza come la semenza crisci presto lesta crisci libera

io mangio terra niura come l’Etna lu me cori tra lu pettu sanguina

Adesso nun parare ascutami

un mi in fazzu nenti di paroli

A vita chidda tua un vali nenti

a vita nun è vita se poi ti accontenti

Traduzione del testo cantato:

Chi ti ha detto che il fondo del mare non si può toccare?

È la mia storia: vittima e carnefice, protagonista di questo piano

A volte il cielo lancia il suo veleno e brucia tutto, anche l’anima

Strappa il cuore, lascia la terra arida come i miei occhi

La sofferenza è come il seme: cresce presto, cresce veloce, cresce libera

Io mangio terra nera come l’Etna, il mio cuore nel petto sanguina

Adesso non parlare, ascoltami: non mi faccio niente delle parole

La vita tua non vale niente, La vita non è vita se poi ti accontenti.

Una dichiarazione di identità, dolore e rinascita che ha scosso la platea. Standing ovation e giudici entusiasti. La sua esibizione si chiude tra applausi scroscianti.

I giudici non nascondono l’emozione:

Francesco Gabbani: “Con questa performance hai dimostrato di aver consapevolezza di ciò che stavi facendo dal punto di vista canoro, ci è arrivato come uno schiaffone.”

Jake La Furia: “Questa è una delle esibizioni che ho visto più belle qui.”

Paola Iezzi: “Il tuo amore per la musica è reale, grazie per questa bella emozione.”

Achille Lauro: “Hai fatto un’esibizione pazzesca e se ben indirizzata puoi fare tantissimo.”

Con la sua capacità di unire il rigore classico del pianoforte, la visceralità del canto e la potenza evocativa del dialetto siciliano, Delia Buglisi si è presentata al grande pubblico come una delle sorprese più intense di questa edizione di X Factor. Una “leonessa” che ha già dimostrato di voler ruggire senza compromessi.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.