Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Album italiani in uscita nel 2025.

Torna puntuale uno degli articoli più seguiti e apprezzati sul nostro sito da ormai dieci anni ovvero quello che segnala gli album, rigorosamente italiani, in uscita nel corso dell’anno.

L’articolo è in costante aggiornamento perché nel corso dei mesi saranno tanti i progetti che verranno annunciati. Per esempio sono diverse le notizie sui nuovo album in uscita nel 2025 ma ad oggi, 29 settembre, quasi nessuno ha ancora la data fissata. Senza contare che il cast di Sanremo determinerà, come ogni volta, molte cose (anche se, ricordiamo, ormai gli album vanno estinguendosi purtroppo).

Vi consigliamo di salvare il link tra i preferiti del vostro browser in modo da poterlo controllare periodicamente e rimanere aggiornati su tutte le novità della discografia italiana.

Cosa ci regalerà la musica italiana nel 2025?