“Prima di domani”, il nuovo brano di Fabrizio Moro e Il Tre su disagio mentale e suicidio: un pugno allo stomaco necessario

Fabrizio Moro torna con Prima di domani, un brano intenso che affronta la fragilità mentale e, senza giri di parole, anche il tema delicato del suicidio. Ecco testo e significato della canzone, disponibile da oggi, martedì 25 marzo, su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna il ritorno del cantautore dopo la firma con BMG e vede al suo fianco Il Tre.

Moro e il giovane rapper avevano già duettato al Festival di Sanremo 2024 quando, in gara con Fragili, Il Tre scelse proprio Fabrizio per la serata dei duetti.

Fabrizio Moro celebrerà i suoi 25 anni di carriera con due eventi speciali: l’1 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e il 3 aprile all’Unipol Forum di Milano. Il cantautore ha firmato con BMG e sta lavorando al nuovo album, in uscita entro il 2025. Un ritorno atteso da fan e addetti ai lavori, che arriva in un momento di grande maturità artistica per Moro.

Prima di domani: significato del brano

Prodotta da Katoo e scritta a quattro mani da Fabrizio Moro e Il Tre, Prima di domani affronta con delicatezza il tema della fragilità mentale, mettendo al centro il senso di smarrimento che può colpire chi si sente schiacciato dalla vita. Un brano che parla a chi ha ascoltato, almeno una volta, quella voce interiore che dice “non ce la fai”.

«Non ho mai pensato concretamente al suicidio, perché sono troppo attaccato alla vita e mi ritengo fortunato», racconta Moro. «Ma so quanto può essere difficile vivere quando quella voce ti dice che fallirai. Questa canzone parla di chi era qui e non è riuscito a spegnerla».

Il Tre aggiunge: «Sono onorato di aver scritto questo brano con Fabrizio. A volte spiegare il peso delle difficoltà è impossibile: scrivere una canzone è più semplice».

Prima di domani è un invito alla resistenza emotiva, un abbraccio musicale a chi combatte battaglie invisibili. Moro e Il Tre raccontano una caduta ma anche la speranza, il tentativo di restare un giorno in più nonostante tutto. Una riflessione profonda, che si fa voce per chi non ne ha più.

Fabrizio Moro e le parole sul suicidio sui social

Lo stesso Fabrizio Moro, nel giorno dell’uscita del brano, ha condiviso un lungo pensiero sui social, spiegando da dove nasce questa canzone e il suo punto di vista sul tema:

“Non ho mai pensato al suicidio.

Sono un uomo troppo attaccato alla vita e soprattutto, sono un uomo che (nella sua instabilità) si ritiene molto fortunato.

Vivo la vita che volevo vivere fin da adolescente e “mollare” in un momento di forte sconforto sarebbe indegno…

…soprattutto nei confronti di chi non ha avuto la mia stessa fortuna.

Io ragiono così.

Ma so anche, che vivere è il più grande atto di coraggio, per tutte quelle persone che vengono schiacciate ogni giorno, dalla voce della paura.”

Fabrizio Moro Prima di domani testo

È questo il punto in cui faccio i conti con me stesso

che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso

non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa

le paure fanno il vortice come aereoplani

è questo il punto dove ammetto che ho sbagliato a dire

che avevo tutto prima di imparare a costruire

e resto appeso fra un pensiero e la sua estremità

dove la rabbia nasce dalla mia fragilità

E conterò i miei passi prima di domani

sospeso tra alti e bassi prima di domani

e lascerò i miei sogni in mezzo agli aereoplani

vorrei che m’abbracciassi prima di domani

prima di domani

Ho visto specchi dove la mia faccia era diversa

distrutta da ogni dubbio che ogni giorno l’attraversa

il punto è che puoi respirare senza stare in vita

o essere morto mentre l’anima non è appassita

ho sempre sonno, sono stanco e non ho neanche fame

ed ogni peso sulle spalle è solo un altro esame

il punto è che non ho capito ancora io chi sono

perché lo chiedo a Dio e mi risponde un altro uomo

E conterò i miei passi prima di domani

sospeso tra alti e bassi prima di domani

e lascerò i miei sogni in mezzo agli aereoplani

vorrei che m’abbracciassi prima di domani

prima di domani, prima di domani

Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita

mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita

il punto rotto fra il malessere e l’allegria

e a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia

Lo puoi leggere dentro ai miei occhi

non esistono i supereroi

sto contando gli ultimi rintocchi

e sul viso mi tagliano come rasoi

al mio fianco solo una clessidra

ma i granelli

Foto di copertina di Federico Caraffa