Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese

Per il secondo anno Marco Liorni conduce lo show di fine anno di Rai1.

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà
Il Capodanno televisivo di Rai1 prosegue nel segno della continuità, ma anche di un cambio di fase ormai definitivo, con L’Anno che verrà. Per il secondo anno consecutivo sarà Marco Liorni a guidare L’anno che verrà, l’appuntamento musicale che accompagna il pubblico italiano nella notte tra il 31 dicembre 2025 e l’1 gennaio 2026.

Ricordiamo che in precedenza il grande evento Rai ha visto alla guida, per otto edizioni consecutive, Amadeus, poi passato su Nove (tra l’altro, come chiarito dalla Rai, non è previsto un suo rientro nel 2027, smentendo i rumors circolati di recente).

Su Rai1, subito dopo il consueto Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, andrà dunque in onda quindi L’anno che verrà 2026 da Catanzaro.

l’anno che verrà 2025/2026 a Catanzaro

L’edizione 2025/2026 sarà trasmessa in diretta dal lungomare di Catanzaro, con una serata evento pensata per tenere insieme pubblico in piazza e spettatori da casa. Marco Liorni tornerà a cucire lo show alternando musica, ospiti e momenti di intrattenimento.

Come da tradizione, L’anno che verrà sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1, con uno speciale dal backstage tra interviste e incursioni durante la serata.

Tra i volti già confermati spicca Orietta Berti, che proporrà un medley dei suoi grandi successi, e il ritorno di Cristiano Malgioglio, reduce dall’ennesima stagione da mattatore televisivo.

Attesa anche Patty Pravo, pronta a tornare sul palco dell’Ariston a febbraio per il Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti.

Se vuoi scoprire chi sarà sul palco de L’Anno che verrà 2026 clicca in basso su continua.

Cerca su A.M.I.