di
Lorenza Ferraro
Amici
Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini

Dietro le quinte del talent, la popolarità sembrerebbe pesare più del talento: chi riuscirà ad approdare in prima serata?

Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Dopo aver chiesto ai coach di canto e di ballo di scegliere solo due allievi a testa da far esibire in gara durante la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, la produzione del talent show ha comunicato che i posti disponibili per il Serale sono 12 e, di conseguenza, ha chiesto ad Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini di indicare un allievo del proprio team che sarebbero disposti a sacrificare.

Prima di scoprire chi sono i tre aspiranti cantanti a rischio, diamo un’occhiata alle tre “formazioni“.

Rudy Zerbi, senza alcun dubbio, è il coach con più allievi. Appartengono infatti alla sua scuderia Caterina Lumina, Valentina Pesaresi, Riccardo Stimolo e Plasma.

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini possono invece contare su tre allievi a testa: Gard, Opi ed Elena D’Elia da una parte; Michele Ballo, Angie e Lorenzo Salvetti dall’altra.

AMICI 25, IL SERALE: CHI SONO GLI ALLIEVI A RISCHIO?

I cantanti attualmente in corsa per il Serale sono dieci, ma i posti – come sopra anticipato – sono soltanto dodici e gli aspiranti cantanti dovranno contenderseli con i ballerini.

Di conseguenza, qualcuno dovrà abbandonare la scuola a un passo dal Serale.

E, a questo proposito, i coach di canto sembrerebbero avere le idee abbastanza chiare, anche se a noi le loro scelte sembrano alquanto discutibili.

Lorella Cuccarini, basandosi anche sulle classifiche delle ultime puntate, sarebbe propensa ad eliminare Lorenzo Salvetti: una scelta che non condividiamo, ma che possiamo ben comprendere. Ci siamo infatti chiesti anche noi più volte dove sia finito il Lorenzo di X Factor.

Leciti anche i dubbi di Rudy Zerbi su Valentina, che nelle scorse settimane ha più volte messo in dubbio la sua permanenza all’interno della scuola, nonostante il suo talento sia indiscusso.

A sorprenderci, e non in maniera positiva, è dunque la scelta di Anna Pettinelli, che ha preferito Opi – ancora molto carente a livello tecnico, ma più “popolare” / “commerciale” – ad Elena, da ben due settimane in cima alla classifica della gara cover.

Il motivo? La conduttrice radiofonica ha affermato di voler portare al Serale chi ha fatto “un percorso importante“. La cantante verrebbe così eliminata soltanto perché – insieme a Lorenzo e Caterina – è l’ultima arrivata.

Ma, all’interno di un talent show, si può ragionare solo in termini di permanenza all’interno del programma e, di conseguenza, di popolarità acquisita? A nostro avviso no, soprattutto se si ha davanti un talento. E questo lo ha riconosciuto la stessa Pettinelli, sottolineando che Elenaè bravissima“. Ma purtroppo, o per fortuna (perché questa sarà la sua fortuna al di fuori di Amici), è fin troppo “originale”, “diversa”, di nicchia.

Insomma, quest’anno la popolarità batte il talento, per lo meno secondo la “coach” di canto. Ma la popolarità può svanire da un momento all’altro e – se non c’è talento, personalità e una chiara identità artistica – gli artisti spariscono. Dunque, su cosa è meglio investire?

 

Cerca su A.M.I.