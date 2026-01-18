18 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
18 Gennaio 2026

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

Guida completa ai cantanti di Sanremo 2026 tra nomi reali, età e generazioni

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast
Condividi su:

I cantanti in gara a Sanremo 2026 finiscono ogni anno al centro di ricerche e curiosità: chi sono davvero, quanti anni hanno e (soprattutto) qual è la loro data di nascita. Qui trovi una guida di consultazione con nome d’arte, nome vero e data di nascita, seguita da una lettura generazionale del cast.

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e brani in gara

Arisa

Nome vero: Rosalba Pippa
Data di nascita: 20/08/1982 (43 anni)
Brano in gara: Magica favola (C. Frigerio, F. Dalè, G. Anastasi, M. Cantagalli, R. Pippa)

Bambole di Pezza

Progetto collettivo.
Componenti: Martina “Cleo” Ungarelli; Morgana Blue; Daniela “Dani” Piccirillo; Federica “Xina” Rossi; Caterina Alessandra “Kaj” Dolci.
Brano in gara: Resta con me (A. Spigaroli, C. A. Dolci, D. Piccirillo, F. Rossi, F. Tarducci, L. Cerri, M. Ungarelli, S. Borrelli)

Chiello

Nome vero: Rocco Modello
Data di nascita: 09/04/1999 (26 anni)
Brano in gara: Ti penso sempre (R. Modello)

Dargen D’Amico

Nome vero: Jacopo Matteo Luca D’Amico
Data di nascita: 29/11/1980 (45 anni)
Brano in gara: AI AI (E. Roberts, G. Fazio, J. D’Amico)

Ditonellapiaga

Nome vero: Margherita Carducci
Data di nascita: 05/02/1997 (29 anni, da compiere prima dell’inizio del Festival)
Brano in gara: Che fastidio (M. Carducci)

Eddie Brock

Nome vero: Edoardo Iaschi
Data di nascita: 05/03/1997 (28 anni)
Brano in gara: Avvoltoi (E. Iaschi, L. Iaschi, V. Leone)

Elettra Lamborghini

Nome vero: Elettra Miura Lamborghini
Data di nascita: 17/05/1994 (31 anni)
Brano in gara: Voilà (A. Bonomo, E. Roberts, P. Celona)

Enrico Nigiotti

Nome vero: Enrico Nigiotti
Data di nascita: 11/06/1987 (38 anni)
Brano in gara: Ogni volta che non so volare (E. Nigiotti, F. Pagnozzi, L. De Crescenzo)

Ermal Meta

Nome vero: Ermal Meta
Data di nascita: 20/04/1981 (44 anni)
Brano in gara: Stella stellina (D. Faini, E. Meta, G. Pollex)

Fedez & Marco Masini

Coppia in gara.

Fedez
Nome vero: Federico Leonardo Lucia
Data di nascita: 15/10/1989 (36 anni)

Marco Masini
Nome vero: Marco Masini
Data di nascita: 18/09/1964 (61 anni)

Brano in gara: Male necessario (A. La Cava, A. Iammarino, F. Abbate, F. Lucia, M. Masini, N. Lazzarin)

Francesco Renga

Nome vero: Francesco Renga
Data di nascita: 12/06/1968 (57 anni)
Brano in gara: Il meglio di me (A. Caputo, F. Renga, M. Davi, S. Reo, S. Tarta, D. Sartore)

Fulminacci

Nome vero: Filippo Uttinacci
Data di nascita: 12/09/1997 (28 anni)
Brano in gara: Stupida sfortuna (F. Uttinacci)

J-Ax

Nome vero: Alessandro Aleotti
Data di nascita: 05/08/1972 (53 anni)
Brano in gara: Italia Starter Pack (A. Aleotti, A. Bonomo)

LDA & Aka 7even

Coppia in gara.

LDA
Nome vero: Luca D’Alessio
Data di nascita: 27/03/2003 (22 anni)

Aka 7even
Nome vero: Luca Marzano
Data di nascita: 23/10/2000 (25 anni)

Brano in gara: Poesie clandestine (L. D’Alessio, L. Marzano, A. Caiazza, V. Petrozzino, R. Romito, F. D’Alessio)

Leo Gassmann

Nome vero: Leonardo Gassmann
Data di nascita: 22/11/1998 (27 anni)
Brano in gara: Naturale (A. Casali, F. Savini, L. Gassmann, M. Davi)

Levante

Nome vero: Claudia Lagona
Data di nascita: 23/05/1987 (38 anni)
Brano in gara: Sei tu (C. Lagona)

Luchè

Nome vero: Luca Imprudente
Data di nascita: 07/01/1981 (45 anni)
Brano in gara: Labirinto (D. Petrella, L. Imprudente, S. Tognini)

Malika Ayane

Nome vero: Malika Ayane
Data di nascita: 31/01/1984 (42 anni, da compiere prima dell’inizio del festival)
Brano in gara: Animali notturni (M. Ayane, E. Roberts, S. Marletta, L. Faraone, F. Mercuri, G. Cremona)

Mara Sattei

Nome vero: Sara Mattei
Data di nascita: 28/04/1995 (30 anni)
Brano in gara: Le cose che non sai di me (S. Mattei, D. Sattei, A. Donadei, E. Brun)

Maria Antonietta & Colombre

Coppia in gara.

Maria Antonietta
Nome vero: Letizia Cesarini
Data di nascita: 26/08/1987 (38 anni)

Colombre
Nome vero: Giovanni Imparato
Data di nascita: 15/08/1982 (43 anni)

Brano in gara: La felicità e basta (G. Imparato, L. Cesarini)

Michele Bravi

Nome vero: Michele Bravi
Data di nascita: 19/12/1994 (31 anni)
Brano in gara: Prima o poi (M. Bravi)

Nayt

Nome vero: William Mezzanotte
Data di nascita: 09/11/1994 (31 anni)
Brano in gara: Prima che (S. Tognini, W. Mezzanotte)

Patty Pravo

Nome vero: Nicoletta Strambelli
Data di nascita: 09/04/1948 (77 anni)
Brano in gara: Opera (G. Caccamo)

Raf

Nome vero: Raffaele Riefoli
Data di nascita: 29/09/1959 (66 anni)
Brano in gara: Ora e per sempre (R. Riefoli, S. Riefoli)

Sal Da Vinci

Nome vero: Salvatore Michael Sorrentino
Data di nascita: 07/04/1969 (56 anni)
Brano in gara: Per sempre sì (A. La Cava, E. Maimone, F. Abbate, G. Cremona, F. Sorrentino, F. Mercuri, S. Sorrentino)

Samurai Jay

Nome vero: Gennaro Amatore
Data di nascita: 01/10/1998 (27 anni)
Brano in gara: Ossessione (G. Amatore)

Sayf

Nome vero: Adam Sayf Viacava
Data di nascita: 23/03/1999 (26 anni)
Brano in gara: Tu mi piaci tanto (A. Viacava, G. De Lauri, L. Di Blasi)

Serena Brancale

Nome vero: Serena Brancale
Data di nascita: 04/05/1989 (36 anni)
Brano in gara: Qui con me (A. Bruno, C. Avarello, F. Barnaba, N. Bruno, S. Mineo, S. Brancale)

Tommaso Paradiso

Nome vero: Tommaso Paradiso
Data di nascita: 25/06/1983 (42 anni)
Brano in gara: I romantici (D. Petrella, D. Simonetta, T. Paradiso)

Tredici Pietro

Nome vero: Pietro Morandi
Data di nascita: 09/08/1997 (28 anni)
Brano in gara: Uomo che cade (A. Di Martino, M. Spaggiari, P. Morandi)

Vuoi scoprire chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2026 e quali firme sono più presenti al Festival? Qui trovi l’approfondimento completo, brano per brano:
Festival di Sanremo 2026, gli autori delle canzoni in gara

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 2

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 4

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 5

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 7

Sapersi raccontare con onestà e convinzione, Geolier ha fatto il primo 'no skip' album del 2026 con "Tutto è possibile"
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2 8

Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.