Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

I cantanti in gara a Sanremo 2026 finiscono ogni anno al centro di ricerche e curiosità: chi sono davvero, quanti anni hanno e (soprattutto) qual è la loro data di nascita. Qui trovi una guida di consultazione con nome d’arte, nome vero e data di nascita, seguita da una lettura generazionale del cast.

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e brani in gara

Arisa

Nome vero: Rosalba Pippa

Data di nascita: 20/08/1982 (43 anni)

Brano in gara: Magica favola (C. Frigerio, F. Dalè, G. Anastasi, M. Cantagalli, R. Pippa)

Bambole di Pezza

Progetto collettivo.

Componenti: Martina “Cleo” Ungarelli; Morgana Blue; Daniela “Dani” Piccirillo; Federica “Xina” Rossi; Caterina Alessandra “Kaj” Dolci.

Brano in gara: Resta con me (A. Spigaroli, C. A. Dolci, D. Piccirillo, F. Rossi, F. Tarducci, L. Cerri, M. Ungarelli, S. Borrelli)

Chiello

Nome vero: Rocco Modello

Data di nascita: 09/04/1999 (26 anni)

Brano in gara: Ti penso sempre (R. Modello)

Dargen D’Amico

Nome vero: Jacopo Matteo Luca D’Amico

Data di nascita: 29/11/1980 (45 anni)

Brano in gara: AI AI (E. Roberts, G. Fazio, J. D’Amico)

Ditonellapiaga

Nome vero: Margherita Carducci

Data di nascita: 05/02/1997 (29 anni, da compiere prima dell’inizio del Festival)

Brano in gara: Che fastidio (M. Carducci)

Eddie Brock

Nome vero: Edoardo Iaschi

Data di nascita: 05/03/1997 (28 anni)

Brano in gara: Avvoltoi (E. Iaschi, L. Iaschi, V. Leone)

Elettra Lamborghini

Nome vero: Elettra Miura Lamborghini

Data di nascita: 17/05/1994 (31 anni)

Brano in gara: Voilà (A. Bonomo, E. Roberts, P. Celona)

Enrico Nigiotti

Nome vero: Enrico Nigiotti

Data di nascita: 11/06/1987 (38 anni)

Brano in gara: Ogni volta che non so volare (E. Nigiotti, F. Pagnozzi, L. De Crescenzo)

Ermal Meta

Nome vero: Ermal Meta

Data di nascita: 20/04/1981 (44 anni)

Brano in gara: Stella stellina (D. Faini, E. Meta, G. Pollex)

Fedez & Marco Masini

Coppia in gara.

Fedez

Nome vero: Federico Leonardo Lucia

Data di nascita: 15/10/1989 (36 anni)

Marco Masini

Nome vero: Marco Masini

Data di nascita: 18/09/1964 (61 anni)

Brano in gara: Male necessario (A. La Cava, A. Iammarino, F. Abbate, F. Lucia, M. Masini, N. Lazzarin)

Francesco Renga

Nome vero: Francesco Renga

Data di nascita: 12/06/1968 (57 anni)

Brano in gara: Il meglio di me (A. Caputo, F. Renga, M. Davi, S. Reo, S. Tarta, D. Sartore)

Fulminacci

Nome vero: Filippo Uttinacci

Data di nascita: 12/09/1997 (28 anni)

Brano in gara: Stupida sfortuna (F. Uttinacci)

J-Ax

Nome vero: Alessandro Aleotti

Data di nascita: 05/08/1972 (53 anni)

Brano in gara: Italia Starter Pack (A. Aleotti, A. Bonomo)

LDA & Aka 7even

Coppia in gara.

LDA

Nome vero: Luca D’Alessio

Data di nascita: 27/03/2003 (22 anni)

Aka 7even

Nome vero: Luca Marzano

Data di nascita: 23/10/2000 (25 anni)

Brano in gara: Poesie clandestine (L. D’Alessio, L. Marzano, A. Caiazza, V. Petrozzino, R. Romito, F. D’Alessio)

Leo Gassmann

Nome vero: Leonardo Gassmann

Data di nascita: 22/11/1998 (27 anni)

Brano in gara: Naturale (A. Casali, F. Savini, L. Gassmann, M. Davi)

Levante

Nome vero: Claudia Lagona

Data di nascita: 23/05/1987 (38 anni)

Brano in gara: Sei tu (C. Lagona)

Luchè

Nome vero: Luca Imprudente

Data di nascita: 07/01/1981 (45 anni)

Brano in gara: Labirinto (D. Petrella, L. Imprudente, S. Tognini)

Malika Ayane

Nome vero: Malika Ayane

Data di nascita: 31/01/1984 (42 anni, da compiere prima dell’inizio del festival)

Brano in gara: Animali notturni (M. Ayane, E. Roberts, S. Marletta, L. Faraone, F. Mercuri, G. Cremona)

Mara Sattei

Nome vero: Sara Mattei

Data di nascita: 28/04/1995 (30 anni)

Brano in gara: Le cose che non sai di me (S. Mattei, D. Sattei, A. Donadei, E. Brun)

Maria Antonietta & Colombre

Coppia in gara.

Maria Antonietta

Nome vero: Letizia Cesarini

Data di nascita: 26/08/1987 (38 anni)

Colombre

Nome vero: Giovanni Imparato

Data di nascita: 15/08/1982 (43 anni)

Brano in gara: La felicità e basta (G. Imparato, L. Cesarini)

Michele Bravi

Nome vero: Michele Bravi

Data di nascita: 19/12/1994 (31 anni)

Brano in gara: Prima o poi (M. Bravi)

Nayt

Nome vero: William Mezzanotte

Data di nascita: 09/11/1994 (31 anni)

Brano in gara: Prima che (S. Tognini, W. Mezzanotte)

Patty Pravo

Nome vero: Nicoletta Strambelli

Data di nascita: 09/04/1948 (77 anni)

Brano in gara: Opera (G. Caccamo)

Raf

Nome vero: Raffaele Riefoli

Data di nascita: 29/09/1959 (66 anni)

Brano in gara: Ora e per sempre (R. Riefoli, S. Riefoli)

Sal Da Vinci

Nome vero: Salvatore Michael Sorrentino

Data di nascita: 07/04/1969 (56 anni)

Brano in gara: Per sempre sì (A. La Cava, E. Maimone, F. Abbate, G. Cremona, F. Sorrentino, F. Mercuri, S. Sorrentino)

Samurai Jay

Nome vero: Gennaro Amatore

Data di nascita: 01/10/1998 (27 anni)

Brano in gara: Ossessione (G. Amatore)

Sayf

Nome vero: Adam Sayf Viacava

Data di nascita: 23/03/1999 (26 anni)

Brano in gara: Tu mi piaci tanto (A. Viacava, G. De Lauri, L. Di Blasi)

Serena Brancale

Nome vero: Serena Brancale

Data di nascita: 04/05/1989 (36 anni)

Brano in gara: Qui con me (A. Bruno, C. Avarello, F. Barnaba, N. Bruno, S. Mineo, S. Brancale)

Tommaso Paradiso

Nome vero: Tommaso Paradiso

Data di nascita: 25/06/1983 (42 anni)

Brano in gara: I romantici (D. Petrella, D. Simonetta, T. Paradiso)

Tredici Pietro

Nome vero: Pietro Morandi

Data di nascita: 09/08/1997 (28 anni)

Brano in gara: Uomo che cade (A. Di Martino, M. Spaggiari, P. Morandi)

Vuoi scoprire chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2026 e quali firme sono più presenti al Festival? Qui trovi l’approfondimento completo, brano per brano:

Festival di Sanremo 2026, gli autori delle canzoni in gara