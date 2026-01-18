Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

I cantanti in gara a Sanremo 2026 finiscono ogni anno al centro di ricerche e curiosità: chi sono davvero, quanti anni hanno e (soprattutto) qual è la loro data di nascita. Qui trovi una guida di consultazione con nome d’arte, nome vero e data di nascita, seguita da una lettura generazionale del cast.
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e brani in gara
Arisa
Nome vero: Rosalba Pippa
Data di nascita: 20/08/1982 (43 anni)
Brano in gara: Magica favola (C. Frigerio, F. Dalè, G. Anastasi, M. Cantagalli, R. Pippa)
Bambole di Pezza
Progetto collettivo.
Componenti: Martina “Cleo” Ungarelli; Morgana Blue; Daniela “Dani” Piccirillo; Federica “Xina” Rossi; Caterina Alessandra “Kaj” Dolci.
Brano in gara: Resta con me (A. Spigaroli, C. A. Dolci, D. Piccirillo, F. Rossi, F. Tarducci, L. Cerri, M. Ungarelli, S. Borrelli)
Chiello
Nome vero: Rocco Modello
Data di nascita: 09/04/1999 (26 anni)
Brano in gara: Ti penso sempre (R. Modello)
Dargen D’Amico
Nome vero: Jacopo Matteo Luca D’Amico
Data di nascita: 29/11/1980 (45 anni)
Brano in gara: AI AI (E. Roberts, G. Fazio, J. D’Amico)
Ditonellapiaga
Nome vero: Margherita Carducci
Data di nascita: 05/02/1997 (29 anni, da compiere prima dell’inizio del Festival)
Brano in gara: Che fastidio (M. Carducci)
Eddie Brock
Nome vero: Edoardo Iaschi
Data di nascita: 05/03/1997 (28 anni)
Brano in gara: Avvoltoi (E. Iaschi, L. Iaschi, V. Leone)
Elettra Lamborghini
Nome vero: Elettra Miura Lamborghini
Data di nascita: 17/05/1994 (31 anni)
Brano in gara: Voilà (A. Bonomo, E. Roberts, P. Celona)
Enrico Nigiotti
Nome vero: Enrico Nigiotti
Data di nascita: 11/06/1987 (38 anni)
Brano in gara: Ogni volta che non so volare (E. Nigiotti, F. Pagnozzi, L. De Crescenzo)
Ermal Meta
Nome vero: Ermal Meta
Data di nascita: 20/04/1981 (44 anni)
Brano in gara: Stella stellina (D. Faini, E. Meta, G. Pollex)
Fedez & Marco Masini
Coppia in gara.
Fedez
Nome vero: Federico Leonardo Lucia
Data di nascita: 15/10/1989 (36 anni)
Marco Masini
Nome vero: Marco Masini
Data di nascita: 18/09/1964 (61 anni)
Brano in gara: Male necessario (A. La Cava, A. Iammarino, F. Abbate, F. Lucia, M. Masini, N. Lazzarin)
Francesco Renga
Nome vero: Francesco Renga
Data di nascita: 12/06/1968 (57 anni)
Brano in gara: Il meglio di me (A. Caputo, F. Renga, M. Davi, S. Reo, S. Tarta, D. Sartore)
Fulminacci
Nome vero: Filippo Uttinacci
Data di nascita: 12/09/1997 (28 anni)
Brano in gara: Stupida sfortuna (F. Uttinacci)
J-Ax
Nome vero: Alessandro Aleotti
Data di nascita: 05/08/1972 (53 anni)
Brano in gara: Italia Starter Pack (A. Aleotti, A. Bonomo)
LDA & Aka 7even
Coppia in gara.
LDA
Nome vero: Luca D’Alessio
Data di nascita: 27/03/2003 (22 anni)
Aka 7even
Nome vero: Luca Marzano
Data di nascita: 23/10/2000 (25 anni)
Brano in gara: Poesie clandestine (L. D’Alessio, L. Marzano, A. Caiazza, V. Petrozzino, R. Romito, F. D’Alessio)
Leo Gassmann
Nome vero: Leonardo Gassmann
Data di nascita: 22/11/1998 (27 anni)
Brano in gara: Naturale (A. Casali, F. Savini, L. Gassmann, M. Davi)
Levante
Nome vero: Claudia Lagona
Data di nascita: 23/05/1987 (38 anni)
Brano in gara: Sei tu (C. Lagona)
Luchè
Nome vero: Luca Imprudente
Data di nascita: 07/01/1981 (45 anni)
Brano in gara: Labirinto (D. Petrella, L. Imprudente, S. Tognini)
Malika Ayane
Nome vero: Malika Ayane
Data di nascita: 31/01/1984 (42 anni, da compiere prima dell’inizio del festival)
Brano in gara: Animali notturni (M. Ayane, E. Roberts, S. Marletta, L. Faraone, F. Mercuri, G. Cremona)
Mara Sattei
Nome vero: Sara Mattei
Data di nascita: 28/04/1995 (30 anni)
Brano in gara: Le cose che non sai di me (S. Mattei, D. Sattei, A. Donadei, E. Brun)
Maria Antonietta & Colombre
Coppia in gara.
Maria Antonietta
Nome vero: Letizia Cesarini
Data di nascita: 26/08/1987 (38 anni)
Colombre
Nome vero: Giovanni Imparato
Data di nascita: 15/08/1982 (43 anni)
Brano in gara: La felicità e basta (G. Imparato, L. Cesarini)
Michele Bravi
Nome vero: Michele Bravi
Data di nascita: 19/12/1994 (31 anni)
Brano in gara: Prima o poi (M. Bravi)
Nayt
Nome vero: William Mezzanotte
Data di nascita: 09/11/1994 (31 anni)
Brano in gara: Prima che (S. Tognini, W. Mezzanotte)
Patty Pravo
Nome vero: Nicoletta Strambelli
Data di nascita: 09/04/1948 (77 anni)
Brano in gara: Opera (G. Caccamo)
Raf
Nome vero: Raffaele Riefoli
Data di nascita: 29/09/1959 (66 anni)
Brano in gara: Ora e per sempre (R. Riefoli, S. Riefoli)
Sal Da Vinci
Nome vero: Salvatore Michael Sorrentino
Data di nascita: 07/04/1969 (56 anni)
Brano in gara: Per sempre sì (A. La Cava, E. Maimone, F. Abbate, G. Cremona, F. Sorrentino, F. Mercuri, S. Sorrentino)
Samurai Jay
Nome vero: Gennaro Amatore
Data di nascita: 01/10/1998 (27 anni)
Brano in gara: Ossessione (G. Amatore)
Sayf
Nome vero: Adam Sayf Viacava
Data di nascita: 23/03/1999 (26 anni)
Brano in gara: Tu mi piaci tanto (A. Viacava, G. De Lauri, L. Di Blasi)
Serena Brancale
Nome vero: Serena Brancale
Data di nascita: 04/05/1989 (36 anni)
Brano in gara: Qui con me (A. Bruno, C. Avarello, F. Barnaba, N. Bruno, S. Mineo, S. Brancale)
Tommaso Paradiso
Nome vero: Tommaso Paradiso
Data di nascita: 25/06/1983 (42 anni)
Brano in gara: I romantici (D. Petrella, D. Simonetta, T. Paradiso)
Tredici Pietro
Nome vero: Pietro Morandi
Data di nascita: 09/08/1997 (28 anni)
Brano in gara: Uomo che cade (A. Di Martino, M. Spaggiari, P. Morandi)
