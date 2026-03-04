4 Marzo 2026
di
Eurovision
Eurovision
San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo

La finale del San Marino Song Contest 2026 sceglierà il rappresentante del paese all’Eurovision di Vienna.

Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026
Il San Marino Song Contest 2026 entra nella fase decisiva. Venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana si svolgerà la finale che sceglierà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

Durante la serata saliranno sul palco venti artisti: dieci Big già selezionati dall’organizzazione e dieci emergenti qualificati attraverso le semifinali del 4 e 5 marzo.

A condurre la finale sarà Simona Ventura, mentre il vincitore verrà deciso dal voto di una giuria di esperti insieme al direttore artistico.

La giuria sarà composta da Federica Gentile (presidente), Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Durante la serata sarà presente anche un panel non votante formato da Morgan, Red Ronnie e Iva Zanicchi, che commenteranno le esibizioni degli artisti.

Tra gli ospiti annunciati figurano Al Bano, Tommy Cash e Cristiano Malgioglio.

Ma chi sono gli artisti in gara nella finale del San Marino Song Contest 2026? Ecco i venti finalisti che si esibiranno il 6 marzo.

