Sanremo 2026, l’analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?

Inizia la nostra analisi della classifica di Sanremo 2026. Il 76° Festival si è appena concluso con la vittoria di Sal Da Vinci e del brano Per sempre sì. A raggiungere le piazze d’onore sono stati Sayf e Ditonellapiaga, protagonisti di un percorso in costante crescita, mentre non sono mancati colpi di scena e il consueto strascico di polemiche. Qui trovate la classifica finale completa.

L’analisi di questo articolo è a cura di Davide Maistrello, laureato in Scienze Statistiche ed esperto del regolamento del Festival di Sanremo.

Come da tradizione, prendendo spunto dai risultati completi diffusi dalla Rai, andiamo ad analizzare ogni singola sessione di voto per provare a capire come si è arrivati al trionfo di Sal Da Vinci e agli altri verdetti che hanno acceso il dibattito.

SANREMO 2026: IL REGOLAMENTO E IL PESO DELLE GIURIE

Il regolamento di Sanremo 2026 ha confermato l’impianto già visto dodici mesi fa. La gara si è aperta martedì con il giudizio della sola Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì e giovedì, i 30 artisti sono stati divisi in due gruppi, giudicati per metà dal Televoto e per l’altra metà dalla Giuria delle Radio.

Venerdì è stato dedicato alle Cover, una competizione separata e non influente sulla classifica finale, con un voto tripartito (34% Televoto, 33% Sala Stampa, 33% Radio ). La finale di sabato si è articolata in due fasi, entrambe con voto tripartito. La prima ha definito la classifica dal 6° al 30° posto e i cinque finalisti, basandosi sulla media di tutte le serate precedenti (esclusa la serata Cover).

Cruciale, anche nel 2026, il fatto che il punteggio accumulato non sia stato azzerato prima della superfinale. Il vincitore è emerso dalla media tra il risultato della superfinale e quello già maturato nel “classificone”, con un peso del 50% ciascuno. Questo meccanismo, come vedremo in questa analisi della classifica di Sanremo 2026, ha accentuato il peso del pubblico, capace di generare oscillazioni più ampie rispetto alle giurie.

PRIMA SERATA: L’ANALISI DELLA CLASSIFICA DELLA SALA STAMPA

Nella prima serata di Sanremo 2026 si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara, giudicati esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

La graduatoria e la prima top 5 stilata in base alle preferenze dei giornalisti non regalano grandissime sorprese: Serena Brancale, estremamente apprezzata dalla critica, chiude al comando davanti a Fulminacci e a Ditonellapiaga. Alle loro spalle Fedez e Marco Masini e Arisa. Il futuro vincitore, Sal Da Vinci, poco considerato nei preascolti, ha convinto con l’esibizione live, scalando fino al sesto posto.

La Sala Stampa premia proposte riconoscibili: Malika Ayane (7ª ), Tommaso Paradiso e Levante nella parte alta. Sayf, futuro protagonista, inizia da una decima posizione. Partenza più complicata per Eddie Brock, Elettra Lamborghini e Luchè, relegati in fondo alla classifica.

SECONDA SERATA: L’ANALISI DELLA CLASSIFICA DI TELEVOTO E RADIO

A gareggiare nella seconda serata sono 15 artisti, giudicati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio.

Questa serata presenta i risultati forse più sorprendenti. La classifica è estremamente corta e vede la clamorosa vittoria di Nayt (13,94% ) su Fedez & Marco Masini. La top 5 del televoto (completata da Ermal Meta, LDA & Aka7even e Tommaso Paradiso) determina quasi interamente la top 5 di serata.

Ditonellapiaga e Fulminacci, primi per le radio, pagano un televoto meno forte. In particolare, Ditonellapiaga, esibitasi per ultima, finisce settima al televoto, ma il distacco minimo le consente di rimanere in corsa, un fattore chiave in questa analisi della classifica di Sanremo 2026.

TERZA SERATA: L’ASCESA DI SAL DA VINCI E LO STRAPOTERE DEL PUBBLICO

Si esibiscono i rimanenti 15 artisti, sempre giudicati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio.

Sal Da Vinci domina la terza serata, vincendo il televoto con oltre il 20%. Per sempre sì balza in testa alla classifica generale. Alle sue spalle Arisa e Sayf, entrambi solidi, delineando quello che sarebbe stato il podio finale. La classifica di questa serata testimonia lo strapotere del Televoto: le prime otto posizioni del voto popolare coincidono con le prime otto della graduatoria di puntata. Inizia a perdere terreno Serena Brancale, mentre Malika Ayane, prima per le Radio, è affossata da un televoto quasi inesistente.

QUARTA SERATA (Venerdì 27 febbraio ): L’ANALISI DELLA CLASSIFICA COVER

La serata delle Cover, gara a sé stante, ha visto il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony con The Lady Is A Tramp, premiati sia dal Televoto che dalle Radio. Alle loro spalle, Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, prima per la Sala Stampa.

La classifica generale delle cover è descritta quasi esclusivamente dal risultato del Televoto. Per la Sala Stampa, la cover più apprezzata è stata quella di Arisa. La Giuria delle Radio invece assegna la palma di miglior cover a Ditonellapiaga.

QUINTA SERATA (Sabato 28 febbraio ): L’ANALISI DELLA CLASSIFICA FINALE

Prima fase: la formazione della cinquina finale

Il primo round della finalissima cristallizza gli equilibri. A chiudere davanti a tutti è nuovamente Sal Da Vinci, fortissimo al Televoto (primo con 13,16% ). Con lui, in superfinale, una sempre più solida Arisa, il sorprendente Sayf, Ditonellapiaga (spinta dall’hype delle cover) e la coppia Fedez & Marco Masini. Le cinque proposte qualificate sono le stesse cinque più votate dal pubblico.

L’analisi della classifica di Sanremo 2026 mostra come diversi artisti emergenti (Sayf, Nayt, Luchè, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Tredici Pietro) abbiano ottenuto risultati discreti. Nella parte bassa restano invece impantanati molti dei nomi già visti a Sanremo. Aumenta anche il consenso attorno alle artiste femminili: rispetto al 2025, sono ben due (Arisa e Ditonellapiaga) a raggiungere la cinquina finale.

Seconda fase: la superfinale e il meccanismo del “tesoretto”

La classifica di partenza della superfinale vedeva in vantaggio Sal Da Vinci. A differenza del 2025, il leader ha mantenuto la posizione, ma non senza sorprese.

A imporsi nel singolo round finale è stato Sayf, primo sia al Televoto che nella combinata della superfinale. A fare la differenza, però, è stato il meccanismo che non azzera i voti precedenti. È stato proprio il “tesoretto” costruito nelle serate precedenti a consentire a Sal Da Vinci di difendere il vantaggio e conquistare il Festival.

ANALISI FINALE: COME HA VINTO SAL DA VINCI?

Questa analisi della classifica di Sanremo 2026 dimostra che, contrariamente alla narrazione social, non sono state le giurie a decidere la vittoria di Sal Da Vinci. Anzi, la Sala Stampa nel voto decisivo lo ha piazzato quarto. A decretare la vittoria è stato il vantaggio accumulato da Sal Da Vinci al televoto durante la settimana.

Se si fosse votato con il meccanismo del 2024 (azzeramento e preferenza secca ), avrebbe probabilmente vinto Ditonellapiaga. Il risultato finale ha consegnato la vittoria a Sal Da Vinci con il 22,17%, con uno scarto minimo su Sayf (21,88%), a testimonianza di un’edizione tra le più incerte ed equilibrate di sempre. L’analisi della classifica di Sanremo 2026 si chiude qui, con un verdetto deciso dal pubblico e da un regolamento che premia la costanza.