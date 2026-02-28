28 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
28 Febbraio 2026

Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti

La guida completa al televoto della finale: numeri, costi, regolamento e tutti i codici per votare i 30 artisti in gara.

Festival di Sanremo
Come votare alla finale di Sanremo 2026: la guida con i codici del televoto
La finale del Festival di Sanremo 2026 è arrivata. Stasera, sabato 28 febbraio, l’Italia sceglierà il suo vincitore. Il pubblico da casa è il protagonista assoluto di questa ultima serata, con il televoto che peserà in modo decisivo sul risultato finale. Ma come si vota? E quali sono i codici per sostenere il proprio artista preferito? Ecco una guida completa per non sbagliare.

Come si vota alla finale di Sanremo 2026

Per votare ci sono due modi: SMS da cellulare o chiamata da rete fissa. In entrambi i casi, dovrete usare il codice a due cifre associato all’artista che volete sostenere.

  • SMS al 475.475.1: Inviate un SMS con il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,50 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.
  • Chiamata da rete fissa al 894.001: Componete il numero e, quando richiesto dalla voce guida, digitate il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,51 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.

I codici del televoto: tutti i 30 artisti in gara

Ecco l’elenco completo dei 30 artisti in gara con i rispettivi codici per il televoto. I codici seguono l’ordine di esibizione della serata.

  1. FRANCESCO RENGAIl meglio di me (Codice 01)
  2. CHIELLOTi penso sempre (Codice 02)
  3. RAFOra e per sempre (Codice 03)
  4. BAMBOLE DI PEZZAResta con me (Codice 04)
  5. LEO GASSMANNNaturale (Codice 05)
  6. MALIKA AYANEAnimali notturni (Codice 06)
  7. TOMMASO PARADISOI romantici (Codice 07)
  8. J-AXItalia starter pack (Codice 08)
  9. LDA & AKA 7EVENPoesie clandestine (Codice 09)
  10. SERENA BRANCALEQui con me (Codice 10)
  11. PATTY PRAVOOpera (Codice 11)
  12. SAL DA VINCIPer sempre sì (Codice 12)
  13. ELETTRA LAMBORGHINIVoilà (Codice 13)
  14. ERMAL METAStella stellina (Codice 14)
  15. DITONELLAPIAGAChe fastidio! (Codice 15)
  16. NAYTPrima che (Codice 16)
  17. ARISAMagica favola (Codice 17)
  18. SAYFTu mi piaci tanto (Codice 18)
  19. LEVANTESei tu (Codice 19)
  20. FEDEZ & MASINIMale necessario (Codice 20)
  21. SAMURAI JAYOssessione (Codice 21)
  22. MICHELE BRAVIPrima o poi (Codice 22)
  23. FULMINACCIStupida fortuna (Codice 23)
  24. LUCHÈLabirinto (Codice 24)
  25. TREDICI PIETROUomo che cade (Codice 25)
  26. MARA SATTEILe cose che non sai di me (Codice 26)
  27. DARGEN D’AMICOAI AI (Codice 27)
  28. ENRICO NIGIOTTIOgni volta che non so volare (Codice 28)
  29. MARIA ANTONIETTA & COLOMBRELa felicità e basta (Codice 29)
  30. EDDIE BROCKAvvoltoi (Codice 30)

Come funziona la finale: due fasi di voto

La serata è divisa in due parti. Nella prima, si esibiscono tutti e 30 gli artisti. Il pubblico può esprimere fino a 3 voti per utenza (3 SMS e 3 chiamate). Il risultato di questa votazione (Televoto 34%, Sala Stampa 33%, Radio 33%) si sommerà alle classifiche delle serate precedenti per definire la classifica generale dal 30° al 6° posto.

I primi 5 classificati accederanno alla Super Finale. Le votazioni verranno azzerate e si ripartirà con una nuova sessione di voto. In questa fase, si potrà esprimere un solo voto per utenza (1 SMS e 1 chiamata). L’artista più votato in questa ultima sessione sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

All Music Italia

