Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti

La finale del Festival di Sanremo 2026 è arrivata. Stasera, sabato 28 febbraio, l’Italia sceglierà il suo vincitore. Il pubblico da casa è il protagonista assoluto di questa ultima serata, con il televoto che peserà in modo decisivo sul risultato finale. Ma come si vota? E quali sono i codici per sostenere il proprio artista preferito? Ecco una guida completa per non sbagliare.
Come si vota alla finale di Sanremo 2026
Per votare ci sono due modi: SMS da cellulare o chiamata da rete fissa. In entrambi i casi, dovrete usare il codice a due cifre associato all’artista che volete sostenere.
- SMS al 475.475.1: Inviate un SMS con il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,50 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.
- Chiamata da rete fissa al 894.001: Componete il numero e, quando richiesto dalla voce guida, digitate il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,51 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.
I codici del televoto: tutti i 30 artisti in gara
Ecco l’elenco completo dei 30 artisti in gara con i rispettivi codici per il televoto. I codici seguono l’ordine di esibizione della serata.
- FRANCESCO RENGA – Il meglio di me (Codice 01)
- CHIELLO – Ti penso sempre (Codice 02)
- RAF – Ora e per sempre (Codice 03)
- BAMBOLE DI PEZZA – Resta con me (Codice 04)
- LEO GASSMANN – Naturale (Codice 05)
- MALIKA AYANE – Animali notturni (Codice 06)
- TOMMASO PARADISO – I romantici (Codice 07)
- J-AX – Italia starter pack (Codice 08)
- LDA & AKA 7EVEN – Poesie clandestine (Codice 09)
- SERENA BRANCALE – Qui con me (Codice 10)
- PATTY PRAVO – Opera (Codice 11)
- SAL DA VINCI – Per sempre sì (Codice 12)
- ELETTRA LAMBORGHINI – Voilà (Codice 13)
- ERMAL META – Stella stellina (Codice 14)
- DITONELLAPIAGA – Che fastidio! (Codice 15)
- NAYT – Prima che (Codice 16)
- ARISA – Magica favola (Codice 17)
- SAYF – Tu mi piaci tanto (Codice 18)
- LEVANTE – Sei tu (Codice 19)
- FEDEZ & MASINI – Male necessario (Codice 20)
- SAMURAI JAY – Ossessione (Codice 21)
- MICHELE BRAVI – Prima o poi (Codice 22)
- FULMINACCI – Stupida fortuna (Codice 23)
- LUCHÈ – Labirinto (Codice 24)
- TREDICI PIETRO – Uomo che cade (Codice 25)
- MARA SATTEI – Le cose che non sai di me (Codice 26)
- DARGEN D’AMICO – AI AI (Codice 27)
- ENRICO NIGIOTTI – Ogni volta che non so volare (Codice 28)
- MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE – La felicità e basta (Codice 29)
- EDDIE BROCK – Avvoltoi (Codice 30)
Come funziona la finale: due fasi di voto
La serata è divisa in due parti. Nella prima, si esibiscono tutti e 30 gli artisti. Il pubblico può esprimere fino a 3 voti per utenza (3 SMS e 3 chiamate). Il risultato di questa votazione (Televoto 34%, Sala Stampa 33%, Radio 33%) si sommerà alle classifiche delle serate precedenti per definire la classifica generale dal 30° al 6° posto.
I primi 5 classificati accederanno alla Super Finale. Le votazioni verranno azzerate e si ripartirà con una nuova sessione di voto. In questa fase, si potrà esprimere un solo voto per utenza (1 SMS e 1 chiamata). L’artista più votato in questa ultima sessione sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026.