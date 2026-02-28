Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti

La finale del Festival di Sanremo 2026 è arrivata. Stasera, sabato 28 febbraio, l’Italia sceglierà il suo vincitore. Il pubblico da casa è il protagonista assoluto di questa ultima serata, con il televoto che peserà in modo decisivo sul risultato finale. Ma come si vota? E quali sono i codici per sostenere il proprio artista preferito? Ecco una guida completa per non sbagliare.

Come si vota alla finale di Sanremo 2026

Per votare ci sono due modi: SMS da cellulare o chiamata da rete fissa. In entrambi i casi, dovrete usare il codice a due cifre associato all’artista che volete sostenere.

SMS al 475.475.1 : Inviate un SMS con il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,50 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.

: Inviate un SMS con il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,50 € (IVA inclusa) per ogni voto valido. Chiamata da rete fissa al 894.001: Componete il numero e, quando richiesto dalla voce guida, digitate il codice a due cifre dell’artista. Il costo è di 0,51 € (IVA inclusa) per ogni voto valido.

I codici del televoto: tutti i 30 artisti in gara

Ecco l’elenco completo dei 30 artisti in gara con i rispettivi codici per il televoto. I codici seguono l’ordine di esibizione della serata.

FRANCESCO RENGA – Il meglio di me (Codice 01) CHIELLO – Ti penso sempre (Codice 02) RAF – Ora e per sempre (Codice 03) BAMBOLE DI PEZZA – Resta con me (Codice 04) LEO GASSMANN – Naturale (Codice 05) MALIKA AYANE – Animali notturni (Codice 06) TOMMASO PARADISO – I romantici (Codice 07) J-AX – Italia starter pack (Codice 08) LDA & AKA 7EVEN – Poesie clandestine (Codice 09) SERENA BRANCALE – Qui con me (Codice 10) PATTY PRAVO – Opera (Codice 11) SAL DA VINCI – Per sempre sì (Codice 12) ELETTRA LAMBORGHINI – Voilà (Codice 13) ERMAL META – Stella stellina (Codice 14) DITONELLAPIAGA – Che fastidio! (Codice 15) NAYT – Prima che (Codice 16) ARISA – Magica favola (Codice 17) SAYF – Tu mi piaci tanto (Codice 18) LEVANTE – Sei tu (Codice 19) FEDEZ & MASINI – Male necessario (Codice 20) SAMURAI JAY – Ossessione (Codice 21) MICHELE BRAVI – Prima o poi (Codice 22) FULMINACCI – Stupida fortuna (Codice 23) LUCHÈ – Labirinto (Codice 24) TREDICI PIETRO – Uomo che cade (Codice 25) MARA SATTEI – Le cose che non sai di me (Codice 26) DARGEN D’AMICO – AI AI (Codice 27) ENRICO NIGIOTTI – Ogni volta che non so volare (Codice 28) MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE – La felicità e basta (Codice 29) EDDIE BROCK – Avvoltoi (Codice 30)

Come funziona la finale: due fasi di voto

La serata è divisa in due parti. Nella prima, si esibiscono tutti e 30 gli artisti. Il pubblico può esprimere fino a 3 voti per utenza (3 SMS e 3 chiamate). Il risultato di questa votazione (Televoto 34%, Sala Stampa 33%, Radio 33%) si sommerà alle classifiche delle serate precedenti per definire la classifica generale dal 30° al 6° posto.

I primi 5 classificati accederanno alla Super Finale. Le votazioni verranno azzerate e si ripartirà con una nuova sessione di voto. In questa fase, si potrà esprimere un solo voto per utenza (1 SMS e 1 chiamata). L’artista più votato in questa ultima sessione sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026.